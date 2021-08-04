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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210804/rostov-1744417790.html
В Ростовской области уточнили, где потребуется сертификат о вакцинации
В Ростовской области уточнили, где потребуется сертификат о вакцинации - РИА Новости, 04.08.2021
В Ростовской области уточнили, где потребуется сертификат о вакцинации
Сертификат о вакцинации от коронавируса либо отрицательный ПЦР-тест не потребуется при посещении операционных залов для обслуживания населения в Ростовской... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T21:30
2021-08-04T21:34
распространение коронавируса
общество
ростовская область
василий голубев
коронавирус covid-19
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Сертификат о вакцинации от коронавируса либо отрицательный ПЦР-тест не потребуется при посещении операционных залов для обслуживания населения в Ростовской области, кроме МФЦ, сообщает правительство региона.Со среды в области вступили в силу новые антиковидные ограничения. В частности приостановлена диспансеризация и оказание плановой медпомощи. Закрыты бани, сауны, бассейны и аквапарки в закрытых помещениях. Кроме того, сообщалось, что при посещении операционных залов для обслуживания населения, фитнес-клубов, спортзалов и организаций общественного питания теперь потребуется сертификат о прививке, отрицательный ПЦР-тест или документ о перенесенном заболевании."Ранее принятые изменения регионального правительства №272 скорректированы. Новые изменения касаются порядка допуска граждан в залы обслуживания населения в организациях и учреждениях. В частности, уточнено, что предъявить один из трех документов... потребуется только при личном посещении залов обслуживания населения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.Как уточнил журналистам представитель правительства области, посещать другие операционные залы для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовые центры, отделения почты, социальные фонды, можно будет без этих документов. При этом остальные ограничения остаются без изменения. В том числе сертификат либо ПЦР-тест по-прежнему потребуется при посещении кафе, ресторанов и фитнес-залов.Как написал в Instagram губернатор области Василий Голубев, изменения в постановление были внесены "учитывая многочисленные обращения жителей". Поправки вступят в силу с 5 августа.
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общество, ростовская область, василий голубев, коронавирус covid-19
21:30 04.08.2021 (обновлено: 21:34 04.08.2021)
 
В Ростовской области уточнили, где потребуется сертификат о вакцинации

В Ростовской области сертификат о вакцинации от COVID-19 не потребуется при посещения банков

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Сертификат о вакцинации от коронавируса либо отрицательный ПЦР-тест не потребуется при посещении операционных залов для обслуживания населения в Ростовской области, кроме МФЦ, сообщает правительство региона.
Со среды в области вступили в силу новые антиковидные ограничения. В частности приостановлена диспансеризация и оказание плановой медпомощи. Закрыты бани, сауны, бассейны и аквапарки в закрытых помещениях. Кроме того, сообщалось, что при посещении операционных залов для обслуживания населения, фитнес-клубов, спортзалов и организаций общественного питания теперь потребуется сертификат о прививке, отрицательный ПЦР-тест или документ о перенесенном заболевании.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
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В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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"Ранее принятые изменения регионального правительства №272 скорректированы. Новые изменения касаются порядка допуска граждан в залы обслуживания населения в организациях и учреждениях. В частности, уточнено, что предъявить один из трех документов... потребуется только при личном посещении залов обслуживания населения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.
Как уточнил журналистам представитель правительства области, посещать другие операционные залы для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовые центры, отделения почты, социальные фонды, можно будет без этих документов. При этом остальные ограничения остаются без изменения. В том числе сертификат либо ПЦР-тест по-прежнему потребуется при посещении кафе, ресторанов и фитнес-залов.
Как написал в Instagram губернатор области Василий Голубев, изменения в постановление были внесены "учитывая многочисленные обращения жителей". Поправки вступят в силу с 5 августа.
 
Распространение коронавирусаОбществоРостовская областьВасилий ГолубевКоронавирус COVID-19
 
 
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