https://ria.ru/20210804/roskomnadzor-1744425876.html

Роскомнадзор заблокировал "Открытые медиа"

Роскомнадзор заблокировал "Открытые медиа" - РИА Новости, 04.08.2021

Роскомнадзор заблокировал "Открытые медиа"

Доступ к ресурсам "Открытых медиа" заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры РФ из-за связи с организациями, признанными нежелательными на территории... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T23:28

2021-08-04T23:28

2021-08-04T23:28

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Доступ к ресурсам "Открытых медиа" заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры РФ из-за связи с организациями, признанными нежелательными на территории России, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.Ранее "Открытые медиа" сообщили, что их сайт оказался заблокирован у большинства провайдеров, а адрес внесен в особый список на сайте Роскомнадзора."Доступ к ресурсам "Открытых медиа" заблокирован по требованию ГП РФ из-за связи с организациями, признанными нежелательными на территории России", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что речь идет об организациях Open Russia Civic Movement и Open Russia.

https://ria.ru/20210726/navalnyy-1742920888.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия