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Роскомнадзор заблокировал "Открытые медиа"
Роскомнадзор заблокировал "Открытые медиа" - РИА Новости, 04.08.2021
Роскомнадзор заблокировал "Открытые медиа"
Доступ к ресурсам "Открытых медиа" заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры РФ из-за связи с организациями, признанными нежелательными на территории... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T23:28
2021-08-04T23:28
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Доступ к ресурсам "Открытых медиа" заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры РФ из-за связи с организациями, признанными нежелательными на территории России, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.Ранее "Открытые медиа" сообщили, что их сайт оказался заблокирован у большинства провайдеров, а адрес внесен в особый список на сайте Роскомнадзора."Доступ к ресурсам "Открытых медиа" заблокирован по требованию ГП РФ из-за связи с организациями, признанными нежелательными на территории России", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что речь идет об организациях Open Russia Civic Movement и Open Russia.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
23:28 04.08.2021
 
Роскомнадзор заблокировал "Открытые медиа"

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам "Открытых медиа"

© РИА НовостиЛоготип организации "Открытая Россия"
Логотип организации Открытая Россия - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Доступ к ресурсам "Открытых медиа" заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры РФ из-за связи с организациями, признанными нежелательными на территории России, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
Ранее "Открытые медиа" сообщили, что их сайт оказался заблокирован у большинства провайдеров, а адрес внесен в особый список на сайте Роскомнадзора.
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"Доступ к ресурсам "Открытых медиа" заблокирован по требованию ГП РФ из-за связи с организациями, признанными нежелательными на территории России", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что речь идет об организациях Open Russia Civic Movement и Open Russia.
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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