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Белый дом прокомментировал призыв ВОЗ ввести мораторий на ревакцинацию
Белый дом прокомментировал призыв ВОЗ ввести мораторий на ревакцинацию - РИА Новости, 04.08.2021
Белый дом прокомментировал призыв ВОЗ ввести мораторий на ревакцинацию
Администрация США считает неверным призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввести временный мораторий на бустерные прививки от коронавируса до конца... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T20:46
2021-08-04T20:46
2021-08-04T23:21
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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Администрация США считает неверным призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввести временный мораторий на бустерные прививки от коронавируса до конца сентября, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Ранее в среду гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о необходимости ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября.Эксперты ВОЗ при этом полагают, что мораторий, вероятно, необходимо будет продлить и далее, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.По оценкам ВОЗ, в настоящее время существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию. Ранее генеральный директор ВОЗ также призывал привить к сентябрю как минимум 10% населения в каждой стране.
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в мире, сша, воз, коронавирусы, коронавирус covid-19
20:46 04.08.2021 (обновлено: 23:21 04.08.2021)
Белый дом прокомментировал призыв ВОЗ ввести мораторий на ревакцинацию
Белый дом выступил против идеи ВОЗ ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19
ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости.
Администрация США
считает неверным призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) ввести временный мораторий на бустерные прививки от коронавируса до конца сентября, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Ранее в среду гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус
заявил о необходимости ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября.
"Мы считаем это неверным выбором. Мы можем делать и то, и другое", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга в ответ на просьбу прокомментировать соответствующий призыв.
Эксперты ВОЗ при этом полагают, что мораторий, вероятно, необходимо будет продлить и далее, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.
По оценкам ВОЗ, в настоящее время существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию. Ранее генеральный директор ВОЗ также призывал привить к сентябрю как минимум 10% населения в каждой стране.