https://ria.ru/20210804/reabilitatsiya-1744316475.html

Еще пять отделений реабилитации после COVID планируют открыть в Подмосковье

Еще пять отделений реабилитации после COVID планируют открыть в Подмосковье - РИА Новости, 04.08.2021

Еще пять отделений реабилитации после COVID планируют открыть в Подмосковье

Еще пять отделений для реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, планируют открыть на территории Подмосковья, одно отделение на 12 коек уже... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:37

2021-08-04T12:37

2021-08-04T12:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Еще пять отделений для реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, планируют открыть на территории Подмосковья, одно отделение на 12 коек уже начало работать в Солнечногорской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области."COVID-19 опасен своими осложнениями. Пациентам, которые переболели в тяжелой форме, может потребоваться реабилитация. Новое реабилитационное отделение в Солнечногорске оснащено современным медицинским оборудованием, специалисты прошли необходимое обучение. Всего в Московской области работают три отделения реабилитации для взрослых, переболевших COVID-19. Планируем открыть еще пять", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.Отмечается, что в Солнечногорской областной больнице начало работать отделение реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, оно рассчитано на 12 коек круглосуточного пребывания и включает в себя процедурные кабинеты, тренажерный зал, кабинет физиопроцедур, медицинского массажа. Пациенты нового отделения реабилитации в Солнечногорске могут пройти курс реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление лёгких, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и других систем."Пройти курс реабилитации жители Московской области могут бесплатно по направлению лечащего врача", - следует из сообщения.

https://ria.ru/20210803/minzdrav-1744166301.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)