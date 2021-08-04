https://ria.ru/20210804/reabilitatsiya-1744316475.html
Еще пять отделений реабилитации после COVID планируют открыть в Подмосковье
Еще пять отделений реабилитации после COVID планируют открыть в Подмосковье - РИА Новости, 04.08.2021
Еще пять отделений реабилитации после COVID планируют открыть в Подмосковье
Еще пять отделений для реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, планируют открыть на территории Подмосковья, одно отделение на 12 коек уже... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:37
2021-08-04T12:37
2021-08-04T12:37
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Еще пять отделений для реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, планируют открыть на территории Подмосковья, одно отделение на 12 коек уже начало работать в Солнечногорской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области."COVID-19 опасен своими осложнениями. Пациентам, которые переболели в тяжелой форме, может потребоваться реабилитация. Новое реабилитационное отделение в Солнечногорске оснащено современным медицинским оборудованием, специалисты прошли необходимое обучение. Всего в Московской области работают три отделения реабилитации для взрослых, переболевших COVID-19. Планируем открыть еще пять", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.Отмечается, что в Солнечногорской областной больнице начало работать отделение реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, оно рассчитано на 12 коек круглосуточного пребывания и включает в себя процедурные кабинеты, тренажерный зал, кабинет физиопроцедур, медицинского массажа. Пациенты нового отделения реабилитации в Солнечногорске могут пройти курс реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление лёгких, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и других систем."Пройти курс реабилитации жители Московской области могут бесплатно по направлению лечащего врача", - следует из сообщения.
https://ria.ru/20210803/minzdrav-1744166301.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Еще пять отделений для реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, планируют открыть на территории Подмосковья, одно отделение на 12 коек уже начало работать в Солнечногорской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
.
"COVID-19 опасен своими осложнениями. Пациентам, которые переболели в тяжелой форме, может потребоваться реабилитация. Новое реабилитационное отделение в Солнечногорске оснащено современным медицинским оборудованием, специалисты прошли необходимое обучение. Всего в Московской области работают три отделения реабилитации для взрослых, переболевших COVID-19. Планируем открыть еще пять", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
Отмечается, что в Солнечногорской областной больнице начало работать отделение реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, оно рассчитано на 12 коек круглосуточного пребывания и включает в себя процедурные кабинеты, тренажерный зал, кабинет физиопроцедур, медицинского массажа. Пациенты нового отделения реабилитации в Солнечногорске могут пройти курс реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление лёгких, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и других систем.
"Пройти курс реабилитации жители Московской области могут бесплатно по направлению лечащего врача", - следует из сообщения.