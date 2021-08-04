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Воробьев: посевы пшеницы в Подмосковье превысили 100 тысяч гектаров
Воробьев: посевы пшеницы в Подмосковье превысили 100 тысяч гектаров - РИА Новости, 04.08.2021
Воробьев: посевы пшеницы в Подмосковье превысили 100 тысяч гектаров
Посевы пшеницы в Подмосковье впервые превысили 100 тысяч гектаров, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:16
2021-08-04T12:16
2021-08-04T12:47
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Посевы пшеницы в Подмосковье впервые превысили 100 тысяч гектаров, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев."2020 год стал для Подмосковья рекордным по урожаю зерновых и зернобобовых, а в этом аграрии планируют собрать еще больше. Площадь посевных увеличили на 2 тысячи гектаров, и, несмотря на дождливую весну и сухое лето, в регионе ждут хороший урожай. Впервые за 15 лет посевы пшеницы в Подмосковье превысили 100 тысяч гектаров", - пишет губернатор в своём официальном Telegram-аккаунте "Воробьев Live".Так, например, на предприятии "Юг Подмосковья" в Серебряных Прудах засеяны 3550 гектаров яровым и озимым злаком, а ячменём, кукурузой, горохом, рапсом и подсолнечником — 2320 гектаров. К уборочной кампании-2021 в "Юге Подмосковья" готовились основательно — на 200 миллионов рублей приобрели 11 новых комбайнов, 3 трактора и другую технику. Поддержку оказывала область - два года подряд предприятие получало субсидии на развитие."В Серебряных Прудах сейчас каждый клочок земли работает - все распахано, хороший урожай, началась активная уборка. Наши аграрии – молодцы. По хлебу и сыру мы первые, по закрытым грунтам с/х товаропроизводители тоже радуют – реализуются новые проекты, большие инвестиции. Это очень важно - продовольственная безопасность, рабочие места, экономика", - сказал губернатор.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Посевы пшеницы в Подмосковье впервые превысили 100 тысяч гектаров, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев
.
"2020 год стал для Подмосковья рекордным по урожаю зерновых и зернобобовых, а в этом аграрии планируют собрать еще больше. Площадь посевных увеличили на 2 тысячи гектаров, и, несмотря на дождливую весну и сухое лето, в регионе ждут хороший урожай. Впервые за 15 лет посевы пшеницы в Подмосковье превысили 100 тысяч гектаров", - пишет губернатор в своём официальном Telegram-аккаунте "Воробьев Live".
Так, например, на предприятии "Юг Подмосковья" в Серебряных Прудах засеяны 3550 гектаров яровым и озимым злаком, а ячменём, кукурузой, горохом, рапсом и подсолнечником — 2320 гектаров. К уборочной кампании-2021 в "Юге Подмосковья" готовились основательно — на 200 миллионов рублей приобрели 11 новых комбайнов, 3 трактора и другую технику. Поддержку оказывала область - два года подряд предприятие получало субсидии на развитие.
"В Серебряных Прудах сейчас каждый клочок земли работает - все распахано, хороший урожай, началась активная уборка. Наши аграрии – молодцы. По хлебу и сыру мы первые, по закрытым грунтам с/х товаропроизводители тоже радуют – реализуются новые проекты, большие инвестиции. Это очень важно - продовольственная безопасность, рабочие места, экономика", - сказал губернатор.