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Воробьев: посевы пшеницы в Подмосковье превысили 100 тысяч гектаров

Воробьев: посевы пшеницы в Подмосковье превысили 100 тысяч гектаров - РИА Новости, 04.08.2021

Воробьев: посевы пшеницы в Подмосковье превысили 100 тысяч гектаров

Посевы пшеницы в Подмосковье впервые превысили 100 тысяч гектаров, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:16

2021-08-04T12:16

2021-08-04T12:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Посевы пшеницы в Подмосковье впервые превысили 100 тысяч гектаров, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев."2020 год стал для Подмосковья рекордным по урожаю зерновых и зернобобовых, а в этом аграрии планируют собрать еще больше. Площадь посевных увеличили на 2 тысячи гектаров, и, несмотря на дождливую весну и сухое лето, в регионе ждут хороший урожай. Впервые за 15 лет посевы пшеницы в Подмосковье превысили 100 тысяч гектаров", - пишет губернатор в своём официальном Telegram-аккаунте "Воробьев Live".Так, например, на предприятии "Юг Подмосковья" в Серебряных Прудах засеяны 3550 гектаров яровым и озимым злаком, а ячменём, кукурузой, горохом, рапсом и подсолнечником — 2320 гектаров. К уборочной кампании-2021 в "Юге Подмосковья" готовились основательно — на 200 миллионов рублей приобрели 11 новых комбайнов, 3 трактора и другую технику. Поддержку оказывала область - два года подряд предприятие получало субсидии на развитие."В Серебряных Прудах сейчас каждый клочок земли работает - все распахано, хороший урожай, началась активная уборка. Наши аграрии – молодцы. По хлебу и сыру мы первые, по закрытым грунтам с/х товаропроизводители тоже радуют – реализуются новые проекты, большие инвестиции. Это очень важно - продовольственная безопасность, рабочие места, экономика", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20210802/modernizatsiya-1744021065.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев