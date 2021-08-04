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Прокуратура запросила условный срок для брата Навального
Прокуратура запросила условный срок для брата Навального - РИА Новости, 04.08.2021
Прокуратура запросила условный срок для брата Навального
Государственное обвинение попросило суд назначить год условно брату Алексея Навального Олегу по уголовному делу о подстрекательстве к нарушению... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T17:17
2021-08-04T17:22
происшествия
москва
олег навальный
любовь соболь
россия
людмила штейн (депутат)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Государственное обвинение попросило суд назначить год условно брату Алексея Навального Олегу по уголовному делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщил РИА Новости его адвокат Никос Параскевов."Государственный обвинитель запросил для Олега Навального один год условно с испытательным сроком 3 года", - сказал собеседник агентства.Как утверждает следствие, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Другими фигурантами дела проходят соратница Алексея Навального Любовь Соболь, муниципальный депутат Людмила Штейн, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и другие. Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.Изначально Олег Навальный, как и большинство других обвиняемых, был под домашним арестом. С апреля его перевели под запрет "определенных действий": ему запрещено уходить из дома по ночам, общаться с другими обвиняемыми или свидетелями по уголовному делу, а также пользоваться интернетом.У Олега Навального уже есть судимость: в 2014 году он вместе с братом Алексеем был осужден по делу о хищении 26 миллионов рублей у "Ив Роше". Алексей тогда получил три с половиной года условно, а Олег — такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима. Осужденный освободился из колонии в 2018 году.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального, отбывающего ныне реальный срок по "Ив Роше", прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, первые приговоры уже вынесены.
https://ria.ru/20210129/navalnyy-1595201668.html
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происшествия, москва, олег навальный, любовь соболь, россия, людмила штейн (депутат)
17:17 04.08.2021 (обновлено: 17:22 04.08.2021)
 
Прокуратура запросила условный срок для брата Навального

Адвокат: прокуратура запросила условный срок для Олега Навального по делу о нарушении COVID-правил

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкОлег Навальный в зале заседаний Московского городского суда
Олег Навальный в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Государственное обвинение попросило суд назначить год условно брату Алексея Навального Олегу по уголовному делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщил РИА Новости его адвокат Никос Параскевов.
"Государственный обвинитель запросил для Олега Навального один год условно с испытательным сроком 3 года", - сказал собеседник агентства.
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Как утверждает следствие, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
Другими фигурантами дела проходят соратница Алексея Навального Любовь Соболь, муниципальный депутат Людмила Штейн, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и другие. Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.
Изначально Олег Навальный, как и большинство других обвиняемых, был под домашним арестом. С апреля его перевели под запрет "определенных действий": ему запрещено уходить из дома по ночам, общаться с другими обвиняемыми или свидетелями по уголовному делу, а также пользоваться интернетом.
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У Олега Навального уже есть судимость: в 2014 году он вместе с братом Алексеем был осужден по делу о хищении 26 миллионов рублей у "Ив Роше". Алексей тогда получил три с половиной года условно, а Олег — такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима. Осужденный освободился из колонии в 2018 году.
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального, отбывающего ныне реальный срок по "Ив Роше", прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, первые приговоры уже вынесены.
 
ПроисшествияМоскваОлег НавальныйЛюбовь СобольРоссияЛюдмила Штейн (депутат)
 
 
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