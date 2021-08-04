https://ria.ru/20210804/prokuratura-1744377506.html

Прокуратура запросила условный срок для брата Навального

Прокуратура запросила условный срок для брата Навального - РИА Новости, 04.08.2021

Прокуратура запросила условный срок для брата Навального

Государственное обвинение попросило суд назначить год условно брату Алексея Навального Олегу по уголовному делу о подстрекательстве к нарушению... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T17:17

2021-08-04T17:17

2021-08-04T17:22

происшествия

москва

олег навальный

любовь соболь

россия

людмила штейн (депутат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598001921_138:0:1000:485_1920x0_80_0_0_ef2fb0ccaaf9b3e5379cb9e8d6e8b628.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Государственное обвинение попросило суд назначить год условно брату Алексея Навального Олегу по уголовному делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщил РИА Новости его адвокат Никос Параскевов."Государственный обвинитель запросил для Олега Навального один год условно с испытательным сроком 3 года", - сказал собеседник агентства.Как утверждает следствие, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Другими фигурантами дела проходят соратница Алексея Навального Любовь Соболь, муниципальный депутат Людмила Штейн, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и другие. Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.Изначально Олег Навальный, как и большинство других обвиняемых, был под домашним арестом. С апреля его перевели под запрет "определенных действий": ему запрещено уходить из дома по ночам, общаться с другими обвиняемыми или свидетелями по уголовному делу, а также пользоваться интернетом.У Олега Навального уже есть судимость: в 2014 году он вместе с братом Алексеем был осужден по делу о хищении 26 миллионов рублей у "Ив Роше". Алексей тогда получил три с половиной года условно, а Олег — такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима. Осужденный освободился из колонии в 2018 году.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального, отбывающего ныне реальный срок по "Ив Роше", прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, первые приговоры уже вынесены.

https://ria.ru/20210129/navalnyy-1595201668.html

https://ria.ru/20210802/shtraf-1744031244.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, олег навальный, любовь соболь, россия, людмила штейн (депутат)