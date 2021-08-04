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В Подмосковье осудили военнослужащего, обокравшего склад части
В Подмосковье осудили военнослужащего, обокравшего склад части - РИА Новости, 04.08.2021
В Подмосковье осудили военнослужащего, обокравшего склад части
Военный суд в Реутове приговорил к 6 годам колонии и штрафу в 40 тысяч рублей начальника одной из служб войск противовоздушной обороны за хищение более чем на 8 РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:44
2021-08-04T16:54
происшествия
реутов
московская область (подмосковье)
вооруженные силы рф
главная военная прокуратура
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Военный суд в Реутове приговорил к 6 годам колонии и штрафу в 40 тысяч рублей начальника одной из служб войск противовоздушной обороны за хищение более чем на 8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры."Реутовский гарнизонный военный суд признал виновным начальника вещевой и продовольственной служб одной из воинских частей войск противовоздушной обороны в совершении преступлений… мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере и подстрекательство к внесению ложных сведений в официальные документы", - говорится в сообщении.Уточняется, что суд приговорил его к 6 годам исправительной колонии общего режима со штрафом в 40 тысяч рублей и лишил воинского звания. Приговор суда в законную силу не вступил.Как было установлено в суде, с 2016 по 2018 год военный, обманув контролирующие органы и командование, незаконно вывез со склада воинской части "вещевое имущество общей стоимостью более 8 миллионов рублей, которым распорядился по своему усмотрению". Кроме того, злоумышленник склонил к подделке документов о якобы произведенном списании фактически похищенного имущества материально-ответственного коллегу, в отношении которого ранее состоялся обвинительный приговор.
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реутов
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происшествия, реутов, московская область (подмосковье), вооруженные силы рф, главная военная прокуратура
16:44 04.08.2021 (обновлено: 16:54 04.08.2021)
 
В Подмосковье осудили военнослужащего, обокравшего склад части

В Подмосковье приговорили к шести годам военного, похитившего имущество на восемь миллионов рублей

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Военный суд в Реутове приговорил к 6 годам колонии и штрафу в 40 тысяч рублей начальника одной из служб войск противовоздушной обороны за хищение более чем на 8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
"Реутовский гарнизонный военный суд признал виновным начальника вещевой и продовольственной служб одной из воинских частей войск противовоздушной обороны в совершении преступлений… мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере и подстрекательство к внесению ложных сведений в официальные документы", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что суд приговорил его к 6 годам исправительной колонии общего режима со штрафом в 40 тысяч рублей и лишил воинского звания. Приговор суда в законную силу не вступил.
Как было установлено в суде, с 2016 по 2018 год военный, обманув контролирующие органы и командование, незаконно вывез со склада воинской части "вещевое имущество общей стоимостью более 8 миллионов рублей, которым распорядился по своему усмотрению". Кроме того, злоумышленник склонил к подделке документов о якобы произведенном списании фактически похищенного имущества материально-ответственного коллегу, в отношении которого ранее состоялся обвинительный приговор.
 
ПроисшествияРеутовМосковская область (Подмосковье)Вооруженные силы РФГлавная военная прокуратура
 
 
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