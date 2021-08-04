https://ria.ru/20210804/prigovor-1744368189.html

В Подмосковье осудили военнослужащего, обокравшего склад части

В Подмосковье осудили военнослужащего, обокравшего склад части - РИА Новости, 04.08.2021

В Подмосковье осудили военнослужащего, обокравшего склад части

Военный суд в Реутове приговорил к 6 годам колонии и штрафу в 40 тысяч рублей начальника одной из служб войск противовоздушной обороны за хищение более чем на 8 РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T16:44

2021-08-04T16:44

2021-08-04T16:54

происшествия

реутов

московская область (подмосковье)

вооруженные силы рф

главная военная прокуратура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Военный суд в Реутове приговорил к 6 годам колонии и штрафу в 40 тысяч рублей начальника одной из служб войск противовоздушной обороны за хищение более чем на 8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры."Реутовский гарнизонный военный суд признал виновным начальника вещевой и продовольственной служб одной из воинских частей войск противовоздушной обороны в совершении преступлений… мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере и подстрекательство к внесению ложных сведений в официальные документы", - говорится в сообщении.Уточняется, что суд приговорил его к 6 годам исправительной колонии общего режима со штрафом в 40 тысяч рублей и лишил воинского звания. Приговор суда в законную силу не вступил.Как было установлено в суде, с 2016 по 2018 год военный, обманув контролирующие органы и командование, незаконно вывез со склада воинской части "вещевое имущество общей стоимостью более 8 миллионов рублей, которым распорядился по своему усмотрению". Кроме того, злоумышленник склонил к подделке документов о якобы произведенном списании фактически похищенного имущества материально-ответственного коллегу, в отношении которого ранее состоялся обвинительный приговор.

https://ria.ru/20210720/ubiystvo-1741977289.html

реутов

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, реутов, московская область (подмосковье), вооруженные силы рф, главная военная прокуратура