В Оренбургской области зафиксировали превышение ПДК вредных веществ
ГУМЧС: зафиксировано превышение ПДК оксида углерода под Оренбургом из-за природного пожара
УФА, 4 авг - РИА Новости. Предельно допустимая концентрация оксида углерода превышена на территории трех садовых некоммерческих товариществ в Оренбурге, где четвертый день тушат природное возгорание, сообщили в ГУМЧС по Оренбургской области.
Ландшафтный пожар в СНТ "Урал" на территории Протопоповской рощи в Оренбурге начался днем 1 августа. Утром 2 августа было объявлено о локализации всех очагов возгорания. Площадь, пройденная огнем, составляет 80,9 гектара. По факту уничтожения леса огнем возбуждено уголовное дело.
Днем 3 августа под Оренбургом возник еще один природный пожар вблизи поселка 9 января. Был введен режим ЧС. По данным властей, всего в тушении природных возгораний участвуют 274 человека и 98 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и два военных самолета Ил-76.
По последним данным спасателей, пожар в оренбургских СНТ продолжают тушить четвертый день 190 человек и 78 единиц техники. За прошедшие сутки с воздуха вертолётом МИ-8 Жуковского АСЦ МЧС России произведено 10 сбросов с общим объемом 30 тонн воды. Самолет ИЛ-76 Министерства обороны произвел один сброс с общим объемом 42 тонны воды. Площадь локализованного пожара, объявленная ранее (80,9 гектара), не увеличивалась.
"Для контроля атмосферного воздуха привлечена передвижная лаборатория ГБУ "Экологическая служба Оренбургской области". Сегодня в 2.00 по местному времени по результатам отбора проб в трех СНТ зарегистрировано превышение ПДК по оксиду углерода: СНТ "Просвещение" в 6,9 раз, СНТ "Радиатор-2" в 2,9 раз, СНТ "Зеленый уголок" в 6,0 раз", - говорится в сообщении ГУМЧС по Оренбургской области.
Отмечается, что на территории второго крупного очага природного пожара около поселка 9 марта ПДК вредных веществ не превышено.
"За прошедшие сутки на очаги природного пожара в селе имени 9 января с воздуха сброшено более 200 тонн воды. Пожарным удалось не допустить переход огня на жилые дома. Погибших и пострадавших нет. С пожаром борются 99 человек и 52 единицы техники", - сообщает ведомство.
В ведомстве сообщили, что 4 августа в Оренбургской области прогнозируются 3-5 классы пожарной опасности. Тушение природных возгораний осложняет жаркая погода. В большинстве районов ожидается максимальная температура воздуха от +34 до +39 градусов.