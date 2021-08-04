https://ria.ru/20210804/prevyshenie-1744278546.html

В Оренбургской области зафиксировали превышение ПДК вредных веществ

В Оренбургской области зафиксировали превышение ПДК вредных веществ - РИА Новости, 04.08.2021

В Оренбургской области зафиксировали превышение ПДК вредных веществ

Предельно допустимая концентрация оксида углерода превышена на территории трех садовых некоммерческих товариществ в Оренбурге, где четвертый день тушат... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T09:28

2021-08-04T09:28

2021-08-04T09:28

происшествия

оренбург

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151953/36/1519533630_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0129f3f53a8c304cf84c8abc0215230b.jpg

УФА, 4 авг - РИА Новости. Предельно допустимая концентрация оксида углерода превышена на территории трех садовых некоммерческих товариществ в Оренбурге, где четвертый день тушат природное возгорание, сообщили в ГУМЧС по Оренбургской области.Ландшафтный пожар в СНТ "Урал" на территории Протопоповской рощи в Оренбурге начался днем 1 августа. Утром 2 августа было объявлено о локализации всех очагов возгорания. Площадь, пройденная огнем, составляет 80,9 гектара. По факту уничтожения леса огнем возбуждено уголовное дело.Днем 3 августа под Оренбургом возник еще один природный пожар вблизи поселка 9 января. Был введен режим ЧС. По данным властей, всего в тушении природных возгораний участвуют 274 человека и 98 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и два военных самолета Ил-76.По последним данным спасателей, пожар в оренбургских СНТ продолжают тушить четвертый день 190 человек и 78 единиц техники. За прошедшие сутки с воздуха вертолётом МИ-8 Жуковского АСЦ МЧС России произведено 10 сбросов с общим объемом 30 тонн воды. Самолет ИЛ-76 Министерства обороны произвел один сброс с общим объемом 42 тонны воды. Площадь локализованного пожара, объявленная ранее (80,9 гектара), не увеличивалась.Отмечается, что на территории второго крупного очага природного пожара около поселка 9 марта ПДК вредных веществ не превышено."За прошедшие сутки на очаги природного пожара в селе имени 9 января с воздуха сброшено более 200 тонн воды. Пожарным удалось не допустить переход огня на жилые дома. Погибших и пострадавших нет. С пожаром борются 99 человек и 52 единицы техники", - сообщает ведомство.В ведомстве сообщили, что 4 августа в Оренбургской области прогнозируются 3-5 классы пожарной опасности. Тушение природных возгораний осложняет жаркая погода. В большинстве районов ожидается максимальная температура воздуха от +34 до +39 градусов.

https://ria.ru/20210803/pozhar-1744106483.html

https://ria.ru/20210803/mchs-1744248013.html

оренбург

оренбургская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оренбург, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, природные пожары в россии