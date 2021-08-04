https://ria.ru/20210804/poshliny-1744311497.html
Источник: Евросоюз может продлить пошлины на сталь из России
Источник: Евросоюз может продлить пошлины на сталь из России - РИА Новости, 04.08.2021
Источник: Евросоюз может продлить пошлины на сталь из России
Пошлины Евросоюза на импорт определённых видов холоднокатаной стали из России и Китая, введённые в августе 2016 года на 5 лет, будут действовать до решения... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:14
2021-08-04T12:14
2021-08-04T12:16
экономика
китай
евросоюз
еврокомиссия
пошлины
россия
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БРЮССЕЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Пошлины Евросоюза на импорт определённых видов холоднокатаной стали из России и Китая, введённые в августе 2016 года на 5 лет, будут действовать до решения Еврокомиссии об их судьбе, возможна пролонгация еще на пять лет, сообщил РИА Новости источник в ЕС.Еврокомиссия 4 августа 2016 года сообщила, что ЕС ввел на пять лет антидемпинговые пошлины на холоднокатаную сталь из России и Китая. Отмечалось, что некоторые пошлины по российской продукции достигают примерно 36%. Срок действия этих пошлин истекал 5 августа.Накануне ЕС сообщил, что Еврокомиссия начинает так называемую оценку истечения срока действия пошлин: она хочет определить, повлияет ли снятие этих мер негативно на рынок Евросоюза. Это исследование должно закончиться не позднее, чем за 15 месяцев."Меры остаются в силе до тех пор, пока Еврокомиссия не примет решение в ходе оценки истечения срока действия", - сказал собеседник агентства.В рамках этого исследования ЕК может принять решение о прекращении или продлении мер без изменений, уточнил он. "Если будет решено продлить их, то это будет сделано ещё на пять лет", - сказал источник.Если же меры не будут продлены, то будут возмещены пошлины, собранные после 5 августа, добавил он.ЕК проводит оценку на основании запроса европейской ассоциации в сфере стали Eurofer, поданного в мае 2021 года. Запрос основан на опасениях, что снятие этих пошлин может привести к возобновлению демпинга и ущербу для промышленности ЕС.Еврокомиссия сочла, что существуют достаточные основания для вероятности демпинга и ущерба, и начала исследование ситуации, отмечалось в документе, опубликованном во вторник на сайте Официального журнала ЕС.
https://ria.ru/20210712/sanktsii-1740886804.html
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экономика, китай, евросоюз, еврокомиссия, пошлины, россия
12:14 04.08.2021 (обновлено: 12:16 04.08.2021)
Источник: Евросоюз может продлить пошлины на сталь из России
Источник: пошлины ЕС на сталь из России сохранятся до решения ЕК, возможно продление на пять лет
БРЮССЕЛЬ, 4 авг - РИА Новости.
Пошлины Евросоюза
на импорт определённых видов холоднокатаной стали из России и Китая
, введённые в августе 2016 года на 5 лет, будут действовать до решения Еврокомиссии об их судьбе, возможна пролонгация еще на пять лет, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
Еврокомиссия
4 августа 2016 года сообщила, что ЕС ввел на пять лет антидемпинговые пошлины на холоднокатаную сталь из России и Китая. Отмечалось, что некоторые пошлины по российской продукции достигают примерно 36%. Срок действия этих пошлин истекал 5 августа.
Накануне ЕС сообщил, что Еврокомиссия начинает так называемую оценку истечения срока действия пошлин: она хочет определить, повлияет ли снятие этих мер негативно на рынок Евросоюза. Это исследование должно закончиться не позднее, чем за 15 месяцев.
"Меры остаются в силе до тех пор, пока Еврокомиссия не примет решение в ходе оценки истечения срока действия", - сказал собеседник агентства.
В рамках этого исследования ЕК может принять решение о прекращении или продлении мер без изменений, уточнил он. "Если будет решено продлить их, то это будет сделано ещё на пять лет", - сказал источник.
Если же меры не будут продлены, то будут возмещены пошлины, собранные после 5 августа, добавил он.
ЕК проводит оценку на основании запроса европейской ассоциации в сфере стали Eurofer, поданного в мае 2021 года. Запрос основан на опасениях, что снятие этих пошлин может привести к возобновлению демпинга и ущербу для промышленности ЕС.
Еврокомиссия сочла, что существуют достаточные основания для вероятности демпинга и ущерба, и начала исследование ситуации, отмечалось в документе, опубликованном во вторник на сайте Официального журнала ЕС.