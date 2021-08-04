В Приморье полицейский погиб во время охоты
В Приморье полицейский погиб во время охоты от выстрела приятеля
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели жителя Приморья, в которого выстрелил из карабина приятель во время охоты, приняв за дикое животное, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, ЧП произошло 2 августа в районе села Смяличи Шкотовского района Приморского края. Во время охоты подозреваемый, приняв товарища за дикое животное, выстрелил в него из карабина. Пострадавший умер от полученного огнестрельного ранения.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по... части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний мужчина. Он дал признательные показания", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.
По информации источника, знакомого с ситуацией, на охоте погиб полицейский – участковый из приморского Артема. Ему было 35 лет, у него остались жена и маленький ребенок.
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