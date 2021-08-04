https://ria.ru/20210804/politseyskiy-1744262821.html

В Приморье полицейский погиб во время охоты

В Приморье полицейский погиб во время охоты - РИА Новости, 04.08.2021

В Приморье полицейский погиб во время охоты

Следователи выясняют обстоятельства гибели жителя Приморья, в которого выстрелил из карабина приятель во время охоты, приняв за дикое животное, возбуждено... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T04:06

2021-08-04T04:06

2021-08-04T04:06

происшествия

артем

владивосток

шкотовский район

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели жителя Приморья, в которого выстрелил из карабина приятель во время охоты, приняв за дикое животное, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.По информации ведомства, ЧП произошло 2 августа в районе села Смяличи Шкотовского района Приморского края. Во время охоты подозреваемый, приняв товарища за дикое животное, выстрелил в него из карабина. Пострадавший умер от полученного огнестрельного ранения.В ведомстве уточнили, что по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.По информации источника, знакомого с ситуацией, на охоте погиб полицейский – участковый из приморского Артема. Ему было 35 лет, у него остались жена и маленький ребенок.

https://ria.ru/20210612/dtp-1736739250.html

артем

владивосток

шкотовский район

россия

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2021

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происшествия, артем, владивосток, шкотовский район, россия