https://ria.ru/20210804/pogoda-1744294668.html
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 04.08.2021
Москвичам рассказали о погоде в выходные
В выходные в Москве потеплеет до плюс 28, это выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:02
2021-08-04T11:02
2021-08-04T11:02
общество
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молдавия
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В выходные в Москве потеплеет до плюс 28, это выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Она уточнила, что температура воздуха в выходные дни будет превышать климатическую норму.
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общество, украина, молдавия, москва, татьяна позднякова
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Главный специалист московского Метеобюро Позднякова: в выходные в Москве потеплеет до плюс 28