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Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 04.08.2021
Москвичам рассказали о погоде в выходные
В выходные в Москве потеплеет до плюс 28, это выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:02
2021-08-04T11:02
общество
украина
молдавия
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В выходные в Москве потеплеет до плюс 28, это выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Она уточнила, что температура воздуха в выходные дни будет превышать климатическую норму.
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общество, украина, молдавия, москва, татьяна позднякова
11:02 04.08.2021
 
Москвичам рассказали о погоде в выходные

Главный специалист московского Метеобюро Позднякова: в выходные в Москве потеплеет до плюс 28

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюди у витрины ГУМа на Красной площади в Москве
Люди у витрины ГУМа на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В выходные в Москве потеплеет до плюс 28, это выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные дни погоду будет определять теплый сектор циклона, он придет к нам с Молдавии, юга Украины. Погода будет облачная с прояснениями, местами будет приниматься кратковременный дождь. Температура воздуха начнет постепенно повышаться, циклон принесет нам порцию более теплого воздуха. Ночная температура в Москве будет оставаться на уровне плюс 13-15, а в воскресенье - плюс 17-19. Дневная температура повысится в субботу до плюс 24-26, в воскресенье - до плюс 27-28 градусов", - рассказала Позднякова.
Она уточнила, что температура воздуха в выходные дни будет превышать климатическую норму.
 
ОбществоУкраинаМолдавияМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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