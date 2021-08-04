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Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 04.08.2021

Москвичам рассказали о погоде в выходные

В выходные в Москве потеплеет до плюс 28, это выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T11:02

2021-08-04T11:02

2021-08-04T11:02

общество

украина

молдавия

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В выходные в Москве потеплеет до плюс 28, это выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Она уточнила, что температура воздуха в выходные дни будет превышать климатическую норму.

украина

молдавия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, украина, молдавия, москва, татьяна позднякова