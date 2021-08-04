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Синоптики ожидают облачную погоду и до +24 градусов в Москве
Синоптики ожидают облачную погоду и до +24 градусов в Москве - РИА Новости, 04.08.2021
Синоптики ожидают облачную погоду и до +24 градусов в Москве
Москвичей в среду ожидает облачная погода и до +24 градусов тепла, вечером возможен небольшой дождь, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T08:00
2021-08-04T08:00
общество
москва
аномальная погода в сибири
погода
елена волосюк
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Москвичей в среду ожидает облачная погода и до +24 градусов тепла, вечером возможен небольшой дождь, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Она добавила, что ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 749 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, аномальная погода в сибири, погода, елена волосюк, россия
08:00 04.08.2021
 
Синоптики ожидают облачную погоду и до +24 градусов в Москве

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк ожидает до +24 градусов в Москве в среду

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкМолодая пара
Молодая пара - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Москвичей в среду ожидает облачная погода и до +24 градусов тепла, вечером возможен небольшой дождь, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Большую часть дня столичный регион будет находиться под влиянием небольшого антициклона, который пришёл к нам с запада. При переменной облачности в основном обойдётся без осадков, но вечером мы не исключаем вероятность того, что в отдельных районах все-таки могут брызнуть небольшие дожди. Столбики термометров покажут плюс 22-24 в Москве, плюс 20-25 по области", - сообщила Волосюк.
Она добавила, что ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 749 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваАномальная погода в СибириПогодаЕлена ВолосюкРоссия
 
 
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