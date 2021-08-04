https://ria.ru/20210804/pogoda-1744271538.html

Синоптики ожидают облачную погоду и до +24 градусов в Москве

Синоптики ожидают облачную погоду и до +24 градусов в Москве - РИА Новости, 04.08.2021

Синоптики ожидают облачную погоду и до +24 градусов в Москве

Москвичей в среду ожидает облачная погода и до +24 градусов тепла, вечером возможен небольшой дождь, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T08:00

2021-08-04T08:00

2021-08-04T08:00

общество

москва

аномальная погода в сибири

погода

елена волосюк

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Москвичей в среду ожидает облачная погода и до +24 градусов тепла, вечером возможен небольшой дождь, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Она добавила, что ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 749 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210804/zhara-1744261147.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, аномальная погода в сибири, погода, елена волосюк, россия