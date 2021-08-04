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Синоптики ожидают облачную погоду и до +24 градусов в Москве
Синоптики ожидают облачную погоду и до +24 градусов в Москве - РИА Новости, 04.08.2021
Синоптики ожидают облачную погоду и до +24 градусов в Москве
Москвичей в среду ожидает облачная погода и до +24 градусов тепла, вечером возможен небольшой дождь, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T08:00
2021-08-04T08:00
2021-08-04T08:00
общество
москва
аномальная погода в сибири
погода
елена волосюк
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Москвичей в среду ожидает облачная погода и до +24 градусов тепла, вечером возможен небольшой дождь, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Она добавила, что ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 749 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, аномальная погода в сибири, погода, елена волосюк, россия
Синоптики ожидают облачную погоду и до +24 градусов в Москве
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк ожидает до +24 градусов в Москве в среду