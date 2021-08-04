https://ria.ru/20210804/pogoda-1744261822.html

В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни

В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни - РИА Новости, 04.08.2021

В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни

Сильный ветер и ливень ожидаются в среду в Ульяновской, Самарской и Саратовской областях, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T03:39

2021-08-04T03:39

2021-08-04T03:39

общество

самарская область

саратовская область

ульяновская область

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сильный ветер и ливень ожидаются в среду в Ульяновской, Самарской и Саратовской областях, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."При этом в Саратовской области жаркая погода – 40 градусов", - отметил синоптик.

https://ria.ru/20210804/zhara-1744261147.html

самарская область

саратовская область

ульяновская область

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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