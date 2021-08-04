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В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни - РИА Новости, 04.08.2021
В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
Сильный ветер и ливень ожидаются в среду в Ульяновской, Самарской и Саратовской областях, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T03:39
2021-08-04T03:39
2021-08-04T03:39
общество
самарская область
саратовская область
ульяновская область
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гидрометцентр
роман вильфанд
погода
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сильный ветер и ливень ожидаются в среду в Ульяновской, Самарской и Саратовской областях, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."При этом в Саратовской области жаркая погода – 40 градусов", - отметил синоптик.
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общество, самарская область, саратовская область, ульяновская область, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия
В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регионы, где ожидаются грозы и ливни