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В Гидрометцентре спрогнозировали аномальную погоду в нескольких регионах
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальную погоду в нескольких регионах - РИА Новости, 04.08.2021
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальную погоду в нескольких регионах
Температура в Центральном федеральном округе России в конце недели повысится до 30 градусов, также ожидаются осадки, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T00:16
2021-08-04T00:16
2021-08-04T00:37
общество
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Температура в Центральном федеральном округе России в конце недели повысится до 30 градусов, также ожидаются осадки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам ученого, по Северо-Западному федеральному округу проходит "очень активный" циклон. Однако пока центр европейской части страны находится в зоне умеренно прохладных воздушных масс, которые по западной периферии циклона перемещаются в центре региона.Он уточнил, что до 25 градусов температура поднимется на севере региона, а до 30 — на юге."В конце недели температура будет на четыре-пять градусов выше нормы", — добавил Вильфанд.При этом, по самым предварительным расчетам, существенно погода не изменится и в понедельник, заключил собеседник агентства.
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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия
00:16 04.08.2021 (обновлено: 00:37 04.08.2021)
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальную погоду в нескольких регионах
Глава Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал аномальную погоду и дождь в ЦФО на выходных
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Температура в Центральном федеральном округе России
в конце недели повысится до 30 градусов, также ожидаются осадки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра
Роман Вильфанд.
По словам ученого, по Северо-Западному федеральному округу проходит "очень активный" циклон. Однако пока центр европейской части страны находится в зоне умеренно прохладных воздушных масс, которые по западной периферии циклона перемещаются в центре региона.
"Температура от 22 до 25 градусов будет во вторник, в среду и в четверг. Дальше опять изменения. Осадков среду и четверг не ожидается. С пятницы… центр Европейской России будет находиться во власти теплых воздушных масс. Потеплеет, но будет дождливо. Пятница и суббота будут облачными и дождливыми. Тепло — 25-30 градусов", — сказал Вильфанд.
Он уточнил, что до 25 градусов температура поднимется на севере региона, а до 30 — на юге.
"В конце недели температура будет на четыре-пять градусов выше нормы", — добавил Вильфанд.
При этом, по самым предварительным расчетам, существенно погода не изменится и в понедельник, заключил собеседник агентства.