Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/pogoda-1744256709.html
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальную погоду в нескольких регионах
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальную погоду в нескольких регионах - РИА Новости, 04.08.2021
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальную погоду в нескольких регионах
Температура в Центральном федеральном округе России в конце недели повысится до 30 градусов, также ожидаются осадки, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T00:16
2021-08-04T00:37
общество
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738896817_0:159:3039:1868_1920x0_80_0_0_9d33ac58d53ed752d5df2656f231b5de.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Температура в Центральном федеральном округе России в конце недели повысится до 30 градусов, также ожидаются осадки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам ученого, по Северо-Западному федеральному округу проходит "очень активный" циклон. Однако пока центр европейской части страны находится в зоне умеренно прохладных воздушных масс, которые по западной периферии циклона перемещаются в центре региона.Он уточнил, что до 25 градусов температура поднимется на севере региона, а до 30 — на юге."В конце недели температура будет на четыре-пять градусов выше нормы", — добавил Вильфанд.При этом, по самым предварительным расчетам, существенно погода не изменится и в понедельник, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210802/zhara-1743916623.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738896817_169:0:2869:2025_1920x0_80_0_0_5767c3afff5181811c837b7125113fc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия
00:16 04.08.2021 (обновлено: 00:37 04.08.2021)
 
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальную погоду в нескольких регионах

Глава Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал аномальную погоду и дождь в ЦФО на выходных

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Температура в Центральном федеральном округе России в конце недели повысится до 30 градусов, также ожидаются осадки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам ученого, по Северо-Западному федеральному округу проходит "очень активный" циклон. Однако пока центр европейской части страны находится в зоне умеренно прохладных воздушных масс, которые по западной периферии циклона перемещаются в центре региона.

"Температура от 22 до 25 градусов будет во вторник, в среду и в четверг. Дальше опять изменения. Осадков среду и четверг не ожидается. С пятницы… центр Европейской России будет находиться во власти теплых воздушных масс. Потеплеет, но будет дождливо. Пятница и суббота будут облачными и дождливыми. Тепло — 25-30 градусов", — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что до 25 градусов температура поднимется на севере региона, а до 30 — на юге.
"В конце недели температура будет на четыре-пять градусов выше нормы", — добавил Вильфанд.
При этом, по самым предварительным расчетам, существенно погода не изменится и в понедельник, заключил собеседник агентства.
Отдыхающие купаются в пруду - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 03:12
Вильфанд предупредил жителей европейской части России о 40-градусной жаре
 
ОбществоМоскваГидрометцентрРоман ВильфандПогодаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:29В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома
15:29В Нигерии не менее 68 человек погибли в результате нападения, сообщили СМИ
15:28В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение
15:28Литве выгоден конфликт с Белоруссией, заявил Протасевич
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
14:51Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине
14:50Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда
14:49В Крыму среди госпитализированных с COVID 98% не делали прививку
14:47В Петербурге проверят инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes
14:46Опрос выявил главные проблемы, беспокоящие украинцев
14:41Синхронистки Ромашина и Колесниченко принесли России 14-е золото Олимпиады
Лента новостейМолния