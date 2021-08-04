https://ria.ru/20210804/pogoda-1744256709.html

В Гидрометцентре спрогнозировали аномальную погоду в нескольких регионах

В Гидрометцентре спрогнозировали аномальную погоду в нескольких регионах - РИА Новости, 04.08.2021

В Гидрометцентре спрогнозировали аномальную погоду в нескольких регионах

Температура в Центральном федеральном округе России в конце недели повысится до 30 градусов, также ожидаются осадки, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T00:16

2021-08-04T00:16

2021-08-04T00:37

общество

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

россия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Температура в Центральном федеральном округе России в конце недели повысится до 30 градусов, также ожидаются осадки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам ученого, по Северо-Западному федеральному округу проходит "очень активный" циклон. Однако пока центр европейской части страны находится в зоне умеренно прохладных воздушных масс, которые по западной периферии циклона перемещаются в центре региона.Он уточнил, что до 25 градусов температура поднимется на севере региона, а до 30 — на юге."В конце недели температура будет на четыре-пять градусов выше нормы", — добавил Вильфанд.При этом, по самым предварительным расчетам, существенно погода не изменится и в понедельник, заключил собеседник агентства.

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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия