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В Забайкалье возбудили дело из-за столкновения грузовых поездов
В Забайкалье возбудили дело из-за столкновения грузовых поездов - РИА Новости, 04.08.2021
В Забайкалье возбудили дело из-за столкновения грузовых поездов
Следователи возбудили уголовное дело из-за столкновения двух грузовых поездов на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:39
2021-08-04T11:39
происшествия
забайкальский край
чернышевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальская железная дорога
россия
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ЧИТА, 4 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за столкновения двух грузовых поездов на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России."Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту железнодорожного происшествия, произошедшего на перегоне Алеур - Бушулей, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.Предварительно установлено, что ночью 4 августа на перегоне Алеур - Бушулей в Чернышевском районе произошло столкновение локомотива грузового поезда №2430 с последним вагоном грузового поезда №2700.В результате столкновения с рельсов сошли шесть вагонов-цистерн с авиационным керосином, повреждены железнодорожные пути и две опоры контактной сети, также произошла утечка нефтепродуктов из нескольких вагонов, которая устранена силами сотрудников МЧС. Пострадавших нет. Движение поездов на данном участке было приостановлено."На место происшествия выехала следственная группа, которая проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210731/poezd-1743786638.html
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забайкальский край
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происшествия, забайкальский край, чернышевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), забайкальская железная дорога , россия
11:39 04.08.2021
 
В Забайкалье возбудили дело из-за столкновения грузовых поездов

СК возбудил уголовное дело после столкновения двух грузовых поездов в Забайкалье

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЧИТА, 4 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за столкновения двух грузовых поездов на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту железнодорожного происшествия, произошедшего на перегоне Алеур - Бушулей, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
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Предварительно установлено, что ночью 4 августа на перегоне Алеур - Бушулей в Чернышевском районе произошло столкновение локомотива грузового поезда №2430 с последним вагоном грузового поезда №2700.
В результате столкновения с рельсов сошли шесть вагонов-цистерн с авиационным керосином, повреждены железнодорожные пути и две опоры контактной сети, также произошла утечка нефтепродуктов из нескольких вагонов, которая устранена силами сотрудников МЧС. Пострадавших нет. Движение поездов на данном участке было приостановлено.
"На место происшествия выехала следственная группа, которая проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается", - уточнили в пресс-службе.
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ПроисшествияЗабайкальский крайЧернышевский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Забайкальская железная дорогаРоссия
 
 
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