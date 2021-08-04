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Госдума запросила у RT данные о подготовке протестных активистов за рубежом
Госдума запросила у RT данные о подготовке протестных активистов за рубежом - РИА Новости, 04.08.2021
Госдума запросила у RT данные о подготовке протестных активистов за рубежом
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России запросила у телеканала Russia Today материалы... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:44
2021-08-04T15:44
в мире
сша
великобритания
михаил ходорковский
генеральная прокуратура рф
госдума рф
юкос
василий пискарев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России запросила у телеканала Russia Today материалы расследования о проектах экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, направленных на подготовку протестных активистов к выборам в ГД, сообщается в официальном Telegram-канале комиссии.Ранее RT выпустил расследование под заголовком "Атака на конституционный строй России", в котором утверждается, что проекты проживающего за границей Михаила Ходорковского "Мастерская блогеров" и "Школа местного самоуправления", направленные якобы на то, чтобы "дать возможность пробиться к власти новым лицам", курируются из-за рубежа, а деятельность школ носит антироссийский характер."Расследование журналистов RT о подготовке к выборам в России протестных активистов в рамках проектов "Мастерская блогеров" и "Школа местного самоуправления" заслуживает пристального внимания. Комиссия запросила в агентстве RT имеющиеся у них материалы", - сказал председатель комиссии Василий Пискарев.Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR* (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc** ("Институт современной России"**, США) и Open Russia Civic Movement*, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания).По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.* Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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в мире, сша, великобритания, михаил ходорковский, генеральная прокуратура рф, госдума рф, юкос, василий пискарев, россия
15:44 04.08.2021
 
Госдума запросила у RT данные о подготовке протестных активистов за рубежом

Комиссия ГД запросила у RT материалы расследования о подготовке протестных активистов за рубежом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России запросила у телеканала Russia Today материалы расследования о проектах экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, направленных на подготовку протестных активистов к выборам в ГД, сообщается в официальном Telegram-канале комиссии.
Ранее RT выпустил расследование под заголовком "Атака на конституционный строй России", в котором утверждается, что проекты проживающего за границей Михаила Ходорковского "Мастерская блогеров" и "Школа местного самоуправления", направленные якобы на то, чтобы "дать возможность пробиться к власти новым лицам", курируются из-за рубежа, а деятельность школ носит антироссийский характер.
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"Расследование журналистов RT о подготовке к выборам в России протестных активистов в рамках проектов "Мастерская блогеров" и "Школа местного самоуправления" заслуживает пристального внимания. Комиссия запросила в агентстве RT имеющиеся у них материалы", - сказал председатель комиссии Василий Пискарев.
Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR* (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc** ("Институт современной России"**, США) и Open Russia Civic Movement*, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания).
Женщина принимает участие в голосовании - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
Вчера, 04:10
ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
* Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.
** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 17:53
В Госдуме рассказали, как Запад хочет повлиять на выборы в России
 
В миреСШАВеликобританияМихаил ХодорковскийГенеральная прокуратура РФГосдума РФЮКОСВасилий ПискаревРоссия
 
 
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