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Незаслуженный отдых: как купить стаж для пенсии
Незаслуженный отдых: как купить стаж для пенсии - РИА Новости, 04.08.2021
Незаслуженный отдых: как купить стаж для пенсии
По закону страховая пенсия полагается тем, у кого 12 лет стажа и 21 пенсионный балл. Если не хватает, можно доработать или докупить — для этого предусмотрен... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T08:00
2021-08-04T15:16
общество
пенсионная реформа в россии
пенсионный фонд рф
россия
евгений миронюк
работа
мрот
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. По закону страховая пенсия полагается тем, у кого 12 лет стажа и 21 пенсионный балл. Если не хватает, можно доработать или докупить — для этого предусмотрен особый механизм. Однако есть ряд нюансов, которые нужно учитывать. Как действует схема и окупятся ли вложения — в материале РИА Новости.Сколько нужно в баллахВ России несколько видов пенсий. Одна из них — по старости, или же страховая. Помимо возраста, для нее нужен трудовой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). Требования постепенно ужесточаются. В 2018-м были девять лет и 13,8 ИПК. Сейчас — 12 и 21.Страховая пенсия считается базовой и формируется из средств, которые работодатель вносит на соответствующий счет сотрудника. Конкретная сумма определяется на основе ИПК, или баллов.Работать или купитьРазумеется, стаж можно доработать. Но если этот вариант не подходит, ситуация не безвыходная: ПФР примет и добровольные страховые взносы. Для этого надо подать заявление — в фонде назовут размер необходимого платежа.Этот механизм действует с 2018-го. Применяют две формулы. Цену стажа определяют на основе минимального размера оплаты труда (МРОТ, в 2021-м — 12 792 рубля). Этот показатель умножают на 12 календарных месяцев и 22 процента.С баллами все зависит от годового потолка страховых взносов работодателя (сейчас — 1, 465 миллиона рублей). Эту сумму умножают также на 22 процента и делят на 9,57 (максимум баллов в 2021-м). Таким образом, один балл обойдется примерно во столько же, сколько и год стажа.Учесть нюансыМинимальный страховой взнос в этом году — 32 448 рубля, максимальный — 259 584. Это даст год стажа и до девяти баллов. Необязательно перечислять одним платежом, главное — уложиться до 31 декабря.Расчетный период для ПФР — календарный год. Платить задним числом нельзя. То есть если вам не хватает пяти лет стажа, приобрести их "оптом" перед выходом на пенсию не получится. Нужные стаж и баллы фиксируются на год достижения пенсионного возраста.Стоит учитывать и другой нюанс: нельзя докупить более половины требуемого стажа. Скажем, если у вас всего три года, приобрести еще девять лет не позволят. Исключение — самозанятые, для них ограничений нет.Все просчитатьВ общем, докупить пенсионные баллы несложно, хотя и дорого — сумма выходит немалая. Поэтому эксперты советуют приобретать стаж или баллы по минимуму — и только возрастным гражданам. Но прежде стоит просчитать, насколько оправданны эти вложения, учитывая собственную зарплату и перспективы.Минимальный платеж увеличивает стаж лишь на год. Число взносов — до восьми.Аналитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк советует оценить, сколько времени при вашей зарплате надо проработать дополнительно для соблюдения всех требований. С 2021-го за год начисляют максимум десять баллов. Но не забывайте, что многое может измениться, в том числе МРОТ.
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общество, пенсионная реформа в россии, пенсионный фонд рф, россия, евгений миронюк, работа, мрот
08:00 04.08.2021 (обновлено: 15:16 04.08.2021)
 

Незаслуженный отдых: как купить стаж для пенсии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. По закону страховая пенсия полагается тем, у кого 12 лет стажа и 21 пенсионный балл. Если не хватает, можно доработать или докупить — для этого предусмотрен особый механизм. Однако есть ряд нюансов, которые нужно учитывать. Как действует схема и окупятся ли вложения — в материале РИА Новости.

Сколько нужно в баллах

В России несколько видов пенсий. Одна из них — по старости, или же страховая. Помимо возраста, для нее нужен трудовой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). Требования постепенно ужесточаются. В 2018-м были девять лет и 13,8 ИПК. Сейчас — 12 и 21.
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Страховая пенсия считается базовой и формируется из средств, которые работодатель вносит на соответствующий счет сотрудника. Конкретная сумма определяется на основе ИПК, или баллов.

"С 2025-го минимальный стаж — 15 лет, а баллов понадобится уже 30. Если этого нет, будет только социальная пенсия — и на пять лет позже. Сейчас это 6 044 рубля. Если есть какие-то баллы, в зачет они не пойдут и осядут на счетах ПФР", — поясняет Ирина Андриевская, эксперт финтех-сервиса "Выберу.ру".

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Работать или купить

Разумеется, стаж можно доработать. Но если этот вариант не подходит, ситуация не безвыходная: ПФР примет и добровольные страховые взносы. Для этого надо подать заявление — в фонде назовут размер необходимого платежа.
Этот механизм действует с 2018-го. Применяют две формулы. Цену стажа определяют на основе минимального размера оплаты труда (МРОТ, в 2021-м — 12 792 рубля). Этот показатель умножают на 12 календарных месяцев и 22 процента.

С баллами все зависит от годового потолка страховых взносов работодателя (сейчас — 1, 465 миллиона рублей). Эту сумму умножают также на 22 процента и делят на 9,57 (максимум баллов в 2021-м). Таким образом, один балл обойдется примерно во столько же, сколько и год стажа.
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"При зарплате сорок тысяч в "копилке" ПФР за год прибавится 76 800 рублей, или 3,27 балла. Стоимость одного балла в 2021-м — 98,86 рубля. Значит, вы заработали себе 323 рубля к пенсии. Если заплатить 76 800 в ПФР, получится то же самое", — приводит пример Андриевская.

Учесть нюансы

© РИА Новости / Денис АбрамовПосетители в отделении Пенсионного фонда России
Посетители в отделении пенсионного фонда РФ - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Посетители в отделении Пенсионного фонда России
Минимальный страховой взнос в этом году — 32 448 рубля, максимальный — 259 584. Это даст год стажа и до девяти баллов. Необязательно перечислять одним платежом, главное — уложиться до 31 декабря.
Расчетный период для ПФР — календарный год. Платить задним числом нельзя. То есть если вам не хватает пяти лет стажа, приобрести их "оптом" перед выходом на пенсию не получится. Нужные стаж и баллы фиксируются на год достижения пенсионного возраста.

"Например, если вы должны выходить на пенсию по старости в 2021-м, вам надо 21 балл и 12 лет стажа. Эти значения уже не меняются. Так сделали, чтобы не возникало ситуации, когда человек докупает пенсию, но не может угнаться за повышающимся каждый год стажем", — уточнили эксперты финтех-сервиса.

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Стоит учитывать и другой нюанс: нельзя докупить более половины требуемого стажа. Скажем, если у вас всего три года, приобрести еще девять лет не позволят. Исключение — самозанятые, для них ограничений нет.

Все просчитать

В общем, докупить пенсионные баллы несложно, хотя и дорого — сумма выходит немалая. Поэтому эксперты советуют приобретать стаж или баллы по минимуму — и только возрастным гражданам. Но прежде стоит просчитать, насколько оправданны эти вложения, учитывая собственную зарплату и перспективы.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖенщина, получившая пенсию, у себя дома
Женщина, получившая пенсию, у себя дома - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Женщина, получившая пенсию, у себя дома

"Не хватает 0,5 балла и года стажа — можно докупить, будущая пенсия окупит затраты. Если стаж маленький, делать взносы придется несколько лет — потратите время и деньги. Лучше проверить пенсионные накопления загодя — будет время подготовиться", — рекомендует Андриевская.

Минимальный платеж увеличивает стаж лишь на год. Число взносов — до восьми.
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"Поэтому молодым людям, у которых стаж около десяти лет, это совершенно ни к чему, — отмечает Евгений Венеровский, директор по развитию цифровой платформы законодательных инициатив "Инициатор". — К тому же зачастую такие взносы не сильно помогают. А в страховой стаж включают нерабочие периоды по уходу за детьми и из-за службы в армии".

Аналитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк советует оценить, сколько времени при вашей зарплате надо проработать дополнительно для соблюдения всех требований. С 2021-го за год начисляют максимум десять баллов. Но не забывайте, что многое может измениться, в том числе МРОТ.
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ОбществоПенсионная реформа в РоссииПенсионный фонд РФРоссияЕвгений МиронюкРаботаМРОТ
 
 
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