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Закурившую на рейсе Бодрум — Москва пассажирку привлекли к ответственности
Закурившую на рейсе Бодрум — Москва пассажирку привлекли к ответственности - РИА Новости, 04.08.2021
Закурившую на рейсе Бодрум — Москва пассажирку привлекли к ответственности
Пассажирку, которая закурила на борту самолета Бодрум — Москва, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство сообщил сайт "МВД Медиа". РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T19:50
2021-08-04T20:52
происшествия
москва
курение
бодрум
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пассажирку, которая закурила на борту самолета Бодрум — Москва, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство сообщил сайт "МВД Медиа".После приземления прибывшие полицейские попросили пассажирку проследовать в дежурную часть и, обратив внимание на ее поврежденную ногу, предложили отвезти женщину на инвалидном кресле.В ответ на это пассажирка "начала вести себя неадекватно", громко кричать, размахивать руками и нецензурно ругаться. Она не реагировала на требования прекратить дебош, из-за этого на нее надели наручники и передали медикам.
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происшествия, москва, курение, бодрум, россия
19:50 04.08.2021 (обновлено: 20:52 04.08.2021)
 
Закурившую на рейсе Бодрум — Москва пассажирку привлекли к ответственности

МВД: закурившую на рейсе Бодрум — Москва пассажирку привлекли к административной ответственности

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пассажирку, которая закурила на борту самолета БодрумМосква, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство сообщил сайт "МВД Медиа".
"Сотрудники транспортной полиции установили гражданку 1968 года рождения, которая, согласно показаниям бортпроводников, в полете громко кричала, выражалась нецензурной бранью, размахивала руками, на замечания не реагировала, после чего закурила сигарету", — говорится в сообщении.
После приземления прибывшие полицейские попросили пассажирку проследовать в дежурную часть и, обратив внимание на ее поврежденную ногу, предложили отвезти женщину на инвалидном кресле.
В ответ на это пассажирка "начала вести себя неадекватно", громко кричать, размахивать руками и нецензурно ругаться. Она не реагировала на требования прекратить дебош, из-за этого на нее надели наручники и передали медикам.
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