https://ria.ru/20210804/passazhirka-1744406775.html

Закурившую на рейсе Бодрум — Москва пассажирку привлекли к ответственности

Закурившую на рейсе Бодрум — Москва пассажирку привлекли к ответственности - РИА Новости, 04.08.2021

Закурившую на рейсе Бодрум — Москва пассажирку привлекли к ответственности

Пассажирку, которая закурила на борту самолета Бодрум — Москва, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство сообщил сайт "МВД Медиа". РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T19:50

2021-08-04T19:50

2021-08-04T20:52

происшествия

москва

курение

бодрум

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пассажирку, которая закурила на борту самолета Бодрум — Москва, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство сообщил сайт "МВД Медиа".После приземления прибывшие полицейские попросили пассажирку проследовать в дежурную часть и, обратив внимание на ее поврежденную ногу, предложили отвезти женщину на инвалидном кресле.В ответ на это пассажирка "начала вести себя неадекватно", громко кричать, размахивать руками и нецензурно ругаться. Она не реагировала на требования прекратить дебош, из-за этого на нее надели наручники и передали медикам.

https://ria.ru/20210714/debosh-1741182057.html

москва

бодрум

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, курение, бодрум, россия