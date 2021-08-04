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Закурившую на рейсе Бодрум — Москва пассажирку привлекли к ответственности
Закурившую на рейсе Бодрум — Москва пассажирку привлекли к ответственности - РИА Новости, 04.08.2021
Закурившую на рейсе Бодрум — Москва пассажирку привлекли к ответственности
Пассажирку, которая закурила на борту самолета Бодрум — Москва, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство сообщил сайт "МВД Медиа". РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T19:50
2021-08-04T19:50
2021-08-04T20:52
происшествия
москва
курение
бодрум
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пассажирку, которая закурила на борту самолета Бодрум — Москва, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство сообщил сайт "МВД Медиа".После приземления прибывшие полицейские попросили пассажирку проследовать в дежурную часть и, обратив внимание на ее поврежденную ногу, предложили отвезти женщину на инвалидном кресле.В ответ на это пассажирка "начала вести себя неадекватно", громко кричать, размахивать руками и нецензурно ругаться. Она не реагировала на требования прекратить дебош, из-за этого на нее надели наручники и передали медикам.
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происшествия, москва, курение, бодрум, россия
19:50 04.08.2021 (обновлено: 20:52 04.08.2021)
Закурившую на рейсе Бодрум — Москва пассажирку привлекли к ответственности
МВД: закурившую на рейсе Бодрум — Москва пассажирку привлекли к административной ответственности