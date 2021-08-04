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Минпромторг сообщил о снижении цен на "борщевой набор"
Минпромторг сообщил о снижении цен на "борщевой набор" - РИА Новости, 04.08.2021
Минпромторг сообщил о снижении цен на "борщевой набор"
В России подешевели овощи из так называемого борщевого набора, заявил журналистам замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T23:21
2021-08-04T23:55
экономика
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В России подешевели овощи из так называемого борщевого набора, заявил журналистам замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.По данным Росстата, за неделю с 27 июля по 2 августа цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,1%. Подешевела морковь — на 11,3%, помидоры — на семь процентов, картофель — почти на 6,5%, огурцы — на 5,3%, лук — на 0,7%.Как сообщил зампред Госдумы Алексей Гордеев, рабочая группа "Единой России" фиксирует снижение цен на овощи на 20%.
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экономика, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
23:21 04.08.2021 (обновлено: 23:55 04.08.2021)
 
Минпромторг сообщил о снижении цен на "борщевой набор"

Замглавы Минпромторга Евтухов: овощи из так называемого борщевого набора дешевеют

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчина в дискаунтере "365+" торговой сети "Лента"
Мужчина в дискаунтере 365+ торговой сети Лента - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В России подешевели овощи из так называемого борщевого набора, заявил журналистам замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
"Тенденция к снижению цен заметна и у производителей, и у торговых сетей, при этом наиболее существенное снижение цен зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня", — рассказал чиновник.
По данным Росстата, за неделю с 27 июля по 2 августа цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,1%. Подешевела морковь — на 11,3%, помидоры — на семь процентов, картофель — почти на 6,5%, огурцы — на 5,3%, лук — на 0,7%.
Как сообщил зампред Госдумы Алексей Гордеев, рабочая группа "Единой России" фиксирует снижение цен на овощи на 20%.
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ЭкономикаВиктор ЕвтуховМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Россия
 
 
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