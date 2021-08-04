https://ria.ru/20210804/obse-1744382934.html

ОБСЕ не будет наблюдать за парламентскими выборами в России

ОБСЕ не будет наблюдать за парламентскими выборами в России - РИА Новости, 04.08.2021

ОБСЕ не будет наблюдать за парламентскими выборами в России

ОБСЕ решила не отправлять наблюдателей на парламентские выборы в России. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T17:49

2021-08-04T17:49

2021-08-04T19:14

в мире

бюро по демократическим институтам и правам человека

выборы в государственную думу

обсе

россия

маттео мекаччи

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ВАРШАВА, 4 авг — РИА Новости. ОБСЕ решила не отправлять наблюдателей на парламентские выборы в России.В заявлении организации утверждается, что причиной такого решения стали "ограничения, наложенные российскими властями"."Способность самостоятельно определять количество наблюдателей, необходимое нам для эффективного и достоверного наблюдения, имеет важное значение для любого международного наблюдения. Настойчивые требования российских властей ограничить количество наблюдателей, которых мы могли бы направить, без каких-либо четких ограничений, связанных с пандемией, к сожалению, сделали сегодняшний шаг неизбежным", — отметил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи.Он добавил, что ОБСЕ и Парламентскую ассамблею ОБСЕ пригласили для мониторинга, но впоследствии ограничили число наблюдателей 50 и десятью, соответственно. Причиной такого решения, по данным ОБСЕ, российские власти назвали санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране.Российская реакцияКак подчеркнул вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, присутствие или отсутствие наблюдателей ОБСЕ на выборах никак не влияет на их легитимность и демократичность."Насколько мне известно, количественные ограничения касаются всех без исключения миссий наблюдения и связаны исключительно с антиковидными мероприятиями. Более того, квота для БДИПЧ ОБСЕ, опять же насколько мне известно, была максимально возможной в сложившихся обстоятельствах, никакой дискриминации", — добавил он.По словам главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова, организация сама пошла на конфронтацию."Это решение было ожидаемо, по данным комиссии, БДИПЧ рассматривало несколько вариантов в плане наблюдения за выборами в России, в итоге был выбран путь лобового скандала, решение чисто политическое, поскольку им было понятно, что они не найдут нарушений на парламентских выборах в России", — заявил он.Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий назвал заявление ОБСЕ политизированным и отметил, что Москве остается только выразить сожаление в этой связи.Выборы в Госдуму и других уровней пройдут с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты Федерального собрания избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов пройдут по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210804/vybory-1744262996.html

https://ria.ru/20210804/tsik-1744276158.html

https://ria.ru/20210804/vybori-1744215391.html

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в мире, бюро по демократическим институтам и правам человека, выборы в государственную думу, обсе, россия, маттео мекаччи