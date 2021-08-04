https://ria.ru/20210804/nitraty-1744357391.html

Порядка тысячи тонн бахчевых культур проверили на нитраты в Подмосковье

Порядка тысячи тонн бахчевых культур проверили на нитраты в Подмосковье - РИА Новости, 04.08.2021

Порядка тысячи тонн бахчевых культур проверили на нитраты в Подмосковье

Специалистами государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области проверено около тысячи тонн бахчевых культур на содержание нитратов,... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T15:50

2021-08-04T15:50

2021-08-04T15:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Специалистами государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области проверено около тысячи тонн бахчевых культур на содержание нитратов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Отмечается, что нитраты являются частью организма человека, растений и грунта и в допустимых концентрациях не наносят существенного вреда здоровью. Но высокие концентрации этих веществ опасны. Нитратное отравление приводит к нарушению работы нервной системы, сердца, органов пищеварения и гипоксии тканей.По словам министра, информация от покупателей о завышенном содержании нитратов в бахчевых культурах принимается в обязательном порядке к сведению и учитывается при проверке образцов продукции в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы области.Воскресенский напомнил, что приобретение бахчевых культур в местах несанкционированной торговли может быть опасно для здоровья.

https://radiosputnik.ria.ru/20210803/razvlecheniya-1744242134.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), здоровье - общество