Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210804/nitraty-1744357391.html
Порядка тысячи тонн бахчевых культур проверили на нитраты в Подмосковье
Порядка тысячи тонн бахчевых культур проверили на нитраты в Подмосковье - РИА Новости, 04.08.2021
Порядка тысячи тонн бахчевых культур проверили на нитраты в Подмосковье
Специалистами государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области проверено около тысячи тонн бахчевых культур на содержание нитратов,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:50
2021-08-04T15:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149969/29/1499692935_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_baef418b54cf928f27bb4dcd9abaa3d7.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Специалистами государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области проверено около тысячи тонн бахчевых культур на содержание нитратов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Отмечается, что нитраты являются частью организма человека, растений и грунта и в допустимых концентрациях не наносят существенного вреда здоровью. Но высокие концентрации этих веществ опасны. Нитратное отравление приводит к нарушению работы нервной системы, сердца, органов пищеварения и гипоксии тканей.По словам министра, информация от покупателей о завышенном содержании нитратов в бахчевых культурах принимается в обязательном порядке к сведению и учитывается при проверке образцов продукции в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы области.Воскресенский напомнил, что приобретение бахчевых культур в местах несанкционированной торговли может быть опасно для здоровья.
https://radiosputnik.ria.ru/20210803/razvlecheniya-1744242134.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149969/29/1499692935_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_08bbed71bee8cef21d5fcfc35033a70d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), здоровье - общество
15:50 04.08.2021
 

Порядка тысячи тонн бахчевых культур проверили на нитраты в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТорговец арбузами и дынями на одном из бахчевых развалов в Москве. 3 августа 2017
Торговец арбузами и дынями на одном из бахчевых развалов в Москве. 3 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Специалистами государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области проверено около тысячи тонн бахчевых культур на содержание нитратов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Август и сентябрь являются лучшим временем для покупки арбузов и дынь, так как это период их естественного созревания и наименьшей вероятности содержания в бахчевых нитратов. Но проверка продукции, поступающей на рынки региона, идёт постоянно. Контроль каждой партии дынь и арбузов проводят специалисты 112 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы. На сегодняшний день проверено порядка 1 тысячи тонн бахчевых культур", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что нитраты являются частью организма человека, растений и грунта и в допустимых концентрациях не наносят существенного вреда здоровью. Но высокие концентрации этих веществ опасны. Нитратное отравление приводит к нарушению работы нервной системы, сердца, органов пищеварения и гипоксии тканей.
"На содержание нитратов проведено 1004 исследования поставленных партий бахчевой продукции. Превышение предельно допустимого уровня нитратов не выявлено", - отметил Воскресенский.
По словам министра, информация от покупателей о завышенном содержании нитратов в бахчевых культурах принимается в обязательном порядке к сведению и учитывается при проверке образцов продукции в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы области.
Воскресенский напомнил, что приобретение бахчевых культур в местах несанкционированной торговли может быть опасно для здоровья.
Мужчина в куполе воздушного шара - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 20:36В России
В Подмосковье назвали самые популярные экстремальные развлечения
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке
06:40Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
06:15Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России
05:39Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит
05:35В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
05:19Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
05:15Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование
05:08Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец
05:01В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
04:34Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
04:15Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов
03:36Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
03:25Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой
03:21Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ
03:14"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
03:00В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
03:00Риелторы рассказали, в каких районах Москвы любят жить знаменитости
02:17Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
02:15Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
02:15Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела
Лента новостейМолния