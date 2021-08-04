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Порядка тысячи тонн бахчевых культур проверили на нитраты в Подмосковье
Порядка тысячи тонн бахчевых культур проверили на нитраты в Подмосковье - РИА Новости, 04.08.2021
Порядка тысячи тонн бахчевых культур проверили на нитраты в Подмосковье
Специалистами государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области проверено около тысячи тонн бахчевых культур на содержание нитратов,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:50
2021-08-04T15:50
2021-08-04T15:50
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Специалистами государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области проверено около тысячи тонн бахчевых культур на содержание нитратов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Отмечается, что нитраты являются частью организма человека, растений и грунта и в допустимых концентрациях не наносят существенного вреда здоровью. Но высокие концентрации этих веществ опасны. Нитратное отравление приводит к нарушению работы нервной системы, сердца, органов пищеварения и гипоксии тканей.По словам министра, информация от покупателей о завышенном содержании нитратов в бахчевых культурах принимается в обязательном порядке к сведению и учитывается при проверке образцов продукции в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы области.Воскресенский напомнил, что приобретение бахчевых культур в местах несанкционированной торговли может быть опасно для здоровья.
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московская область (подмосковье), здоровье - общество
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Специалистами государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области
проверено около тысячи тонн бахчевых культур на содержание нитратов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Август и сентябрь являются лучшим временем для покупки арбузов и дынь, так как это период их естественного созревания и наименьшей вероятности содержания в бахчевых нитратов. Но проверка продукции, поступающей на рынки региона, идёт постоянно. Контроль каждой партии дынь и арбузов проводят специалисты 112 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы. На сегодняшний день проверено порядка 1 тысячи тонн бахчевых культур", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что нитраты являются частью организма человека, растений и грунта и в допустимых концентрациях не наносят существенного вреда здоровью. Но высокие концентрации этих веществ опасны. Нитратное отравление приводит к нарушению работы нервной системы, сердца, органов пищеварения и гипоксии тканей.
"На содержание нитратов проведено 1004 исследования поставленных партий бахчевой продукции. Превышение предельно допустимого уровня нитратов не выявлено", - отметил Воскресенский.
По словам министра, информация от покупателей о завышенном содержании нитратов в бахчевых культурах принимается в обязательном порядке к сведению и учитывается при проверке образцов продукции в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы области.
Воскресенский напомнил, что приобретение бахчевых культур в местах несанкционированной торговли может быть опасно для здоровья.