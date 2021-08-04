Россия посоветовала Эстонии не запаздывать с реакцией на дело Навального
Россия в ООН дала совет Эстонии, как не запаздывать с реакцией на дело Навального
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
ООН, 4 авг – РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский упрекнул коллегу из Эстонии, поднявшего на площадке Совбеза тему Алексея Навального, в запоздании с реакцией на международные события и посоветовал "актуализировать наговорники".
В ходе обсуждения тематики сирийского химического досье эстонский дипломат повторил традиционные для Запада обвинения в адрес России в якобы имевшем место отравлении блогера.
"Мы уже привыкли к тому, что порой наши эстонские коллеги запаздывают с реакцией на некоторые факты и события. Хотел бы напомнить вам, если вы не заметили, что история с так называемым отравлением Навального давно уже стала токсичной не для России, а для наших западных коллег, которые так и не отвечают на все наши вопросы", - отреагировал Полянский.
"Поэтому поднимать ее, мне кажется, вам сейчас даже не с руки. Посоветуйте вашим коллегам в Таллине актуализировать ваши наговорники – время идет вперед", - добавил российский дипломат.
Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.