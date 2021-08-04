https://ria.ru/20210804/natsionalisty-1744395829.html

Националисты устроили акцию устрашения у офиса "Оппозиционной платформы"

Националисты устроили акцию устрашения у офиса "Оппозиционной платформы" - РИА Новости, 04.08.2021

Националисты устроили акцию устрашения у офиса "Оппозиционной платформы"

Украинские националисты устроили в среду акцию устрашения с использованием файеров и взрывпакетов у офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Киеве,... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T18:44

2021-08-04T18:44

2021-08-04T18:44

в мире

украина

киев

владимир зеленский

служба безопасности украины

оппозиционная платформа - за жизнь

ирина венедиктова

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КИЕВ, 4 авг – РИА Новости. Украинские националисты устроили в среду акцию устрашения с использованием файеров и взрывпакетов у офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Киеве, сообщает пресс-служба политической силы."Экстремисты и радикалы, используя дымовые шашки, файеры и взрывпакеты, устроили акцию устрашения и давления на единственную в стране политическую силу, которая борется со всеми проявлениями неонацизма и фашизма в Украине", - говорится в сообщении.По мнению партии, такая реакция национал-радикалов стала возможной исключительно при пособничестве власти – лично президента Украины Владимира Зеленского и правоохранительной системы, в частности Службы безопасности Украины, "которая проводит системные репрессии в отношении партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"."Нападающие прямо апеллировали к СБУ, требуя запретить нашу политическую силу и проводить репрессии в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука", - говорится в сообщении.В политсиле считают, что акция под стенами их офиса – это месть со стороны СБ Украины за свидетеля, которого партия "взяла под защиту и которого карательная система СБУ пыталась запугать и, не исключено, что даже уничтожить".Ранее Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. Позже был продлен срок круглосуточного домашнего ареста Медведчука до 7 сентября. Медведчук заявил, что намерен обжаловать это продление в апелляционном суде. Адвокаты подали апелляцию, но суд ее не удовлетворил.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210804/vmeshatelstvo-1744363114.html

https://ria.ru/20210730/medvedchuk-1743648443.html

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киев

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь, ирина венедиктова