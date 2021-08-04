Националисты устроили акцию устрашения у офиса "Оппозиционной платформы"
Националисты устроили акцию устрашения у офиса партии "Оппозиционная платформа" в Киеве
КИЕВ, 4 авг – РИА Новости. Украинские националисты устроили в среду акцию устрашения с использованием файеров и взрывпакетов у офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Киеве, сообщает пресс-служба политической силы.
"Экстремисты и радикалы, используя дымовые шашки, файеры и взрывпакеты, устроили акцию устрашения и давления на единственную в стране политическую силу, которая борется со всеми проявлениями неонацизма и фашизма в Украине", - говорится в сообщении.
По мнению партии, такая реакция национал-радикалов стала возможной исключительно при пособничестве власти – лично президента Украины Владимира Зеленского и правоохранительной системы, в частности Службы безопасности Украины, "которая проводит системные репрессии в отношении партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
"Нападающие прямо апеллировали к СБУ, требуя запретить нашу политическую силу и проводить репрессии в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука", - говорится в сообщении.
В политсиле считают, что акция под стенами их офиса – это месть со стороны СБ Украины за свидетеля, которого партия "взяла под защиту и которого карательная система СБУ пыталась запугать и, не исключено, что даже уничтожить".
Ранее Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. Позже был продлен срок круглосуточного домашнего ареста Медведчука до 7 сентября. Медведчук заявил, что намерен обжаловать это продление в апелляционном суде. Адвокаты подали апелляцию, но суд ее не удовлетворил.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.