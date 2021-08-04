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Талибы взяли ответственность за атаку на дом министра обороны Афганистана

Талибы взяли ответственность за атаку на дом министра обороны Афганистана - РИА Новости, 04.08.2021

Талибы взяли ответственность за атаку на дом министра обороны Афганистана

Радикальное движение "Талибан"* взяло на себя ответственность за нападение на дом министра обороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади в Кабуле,... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T11:01

2021-08-04T11:01

2021-08-04T11:07

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* взяло на себя ответственность за нападение на дом министра обороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади в Кабуле, сообщает телеканал Tolo News.Ранее сообщалось о восьми погибших и 20 пострадавших в результате нападения на дом министра обороны.Ранее очевидец и источник в полиции Кабула сообщили РИА Новости, что рядом с домом министра обороны Афганистана в Кабуле был подорван автомобиль, после чего в его дом вошли несколько вооруженных людей. Мохаммади заявил, что ни он, ни члены его семьи не пострадали.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210803/afganistan-1744063837.html

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в мире, происшествия, вашингтон (город), талибан, доха, афганистан, россия