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Талибы взяли ответственность за атаку на дом министра обороны Афганистана
Талибы взяли ответственность за атаку на дом министра обороны Афганистана - РИА Новости, 04.08.2021
Талибы взяли ответственность за атаку на дом министра обороны Афганистана
Радикальное движение "Талибан"* взяло на себя ответственность за нападение на дом министра обороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади в Кабуле,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:01
2021-08-04T11:01
2021-08-04T11:07
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* взяло на себя ответственность за нападение на дом министра обороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади в Кабуле, сообщает телеканал Tolo News.Ранее сообщалось о восьми погибших и 20 пострадавших в результате нападения на дом министра обороны.Ранее очевидец и источник в полиции Кабула сообщили РИА Новости, что рядом с домом министра обороны Афганистана в Кабуле был подорван автомобиль, после чего в его дом вошли несколько вооруженных людей. Мохаммади заявил, что ни он, ни члены его семьи не пострадали.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, происшествия, вашингтон (город), талибан, доха, афганистан, россия
11:01 04.08.2021 (обновлено: 11:07 04.08.2021)
Талибы взяли ответственность за атаку на дом министра обороны Афганистана
Tolo News: "Талибан"* взял ответственность за нападение на дом министра обороны Афганистана