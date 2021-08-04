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Число жертв нападения на дом министра обороны Афганистана выросло до восьми

Число жертв нападения на дом министра обороны Афганистана выросло до восьми - РИА Новости, 04.08.2021

Число жертв нападения на дом министра обороны Афганистана выросло до восьми

Число погибших при нападении на дом министра обороны Афганистана возросло до восьми, сообщил РИА Новости представитель афганского Минобороны. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T08:53

2021-08-04T08:53

2021-08-04T11:02

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КАБУЛ, 4 авг — РИА Новости. Число погибших при нападении на дом министра обороны Афганистана возросло до восьми, сообщил РИА Новости представитель афганского Минобороны.Ранее сообщалось о четырех погибших и 20 пострадавших.Как рассказали РИА Новости очевидец на месте событий и источник в полиции Кабула, у дома министра обороны генерала Бисмиллы Хана Мохаммади сначала подорвали автомобиль, а затем в дом ворвались вооруженные люди. Атака продолжалась около пяти часов, удалось ликвидировать пятерых террористов-смертников. Мохаммади заявил, что ни он, ни члены его семьи не пострадали.

https://ria.ru/20210803/afganistan-1744063837.html

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2021

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в мире, происшествия, афганистан