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Число жертв нападения на дом министра обороны Афганистана выросло до восьми
Число жертв нападения на дом министра обороны Афганистана выросло до восьми - РИА Новости, 04.08.2021
Число жертв нападения на дом министра обороны Афганистана выросло до восьми
Число погибших при нападении на дом министра обороны Афганистана возросло до восьми, сообщил РИА Новости представитель афганского Минобороны. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T08:53
2021-08-04T11:02
в мире
происшествия
афганистан
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КАБУЛ, 4 авг — РИА Новости. Число погибших при нападении на дом министра обороны Афганистана возросло до восьми, сообщил РИА Новости представитель афганского Минобороны.Ранее сообщалось о четырех погибших и 20 пострадавших.Как рассказали РИА Новости очевидец на месте событий и источник в полиции Кабула, у дома министра обороны генерала Бисмиллы Хана Мохаммади сначала подорвали автомобиль, а затем в дом ворвались вооруженные люди. Атака продолжалась около пяти часов, удалось ликвидировать пятерых террористов-смертников. Мохаммади заявил, что ни он, ни члены его семьи не пострадали.
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в мире, происшествия, афганистан
08:53 04.08.2021 (обновлено: 11:02 04.08.2021)
 
Число жертв нападения на дом министра обороны Афганистана выросло до восьми

ТВ: число погибших в результате нападения на дом министра обороны Афганистана возросло до восьми

© AP Photo / Rahmat GulСотрудники службы безопасности Афганистана осматривают здание, поврежденное после подрыва автомобиля в Кабуле
Сотрудники службы безопасности Афганистана осматривают здание, поврежденное после подрыва автомобиля в Кабуле - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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КАБУЛ, 4 авг — РИА Новости. Число погибших при нападении на дом министра обороны Афганистана возросло до восьми, сообщил РИА Новости представитель афганского Минобороны.

"Восемь мирных жителей были убиты, еще 20 человек, включая охранников Мохаммади, получили ранения", — сказал он, добавив, что это число может измениться.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 20 пострадавших.
Как рассказали РИА Новости очевидец на месте событий и источник в полиции Кабула, у дома министра обороны генерала Бисмиллы Хана Мохаммади сначала подорвали автомобиль, а затем в дом ворвались вооруженные люди. Атака продолжалась около пяти часов, удалось ликвидировать пятерых террористов-смертников. Мохаммади заявил, что ни он, ни члены его семьи не пострадали.
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