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"День открытых дверей" предприятия CRCC
"День открытых дверей" предприятия CRCC - РИА Новости, 04.08.2021
"День открытых дверей" предприятия CRCC
Что из себя представляет первая станция метро, выполненная под влиянием китайского стиля в России? Как продвигается первый проект метрополитена, выполняемый... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T17:10
2021-08-04T17:10
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МОСКВА, 4 авг – Сhina Railway Construction Corporation Limited (CRCC). Что из себя представляет первая станция метро, выполненная под влиянием китайского стиля в России? Как продвигается первый проект метрополитена, выполняемый китайским предприятием в Европе? Каким образом 11-метровый щитовой комплекс большого диаметра был проложен под землей? Позвольте рассказать вам о строительстве проекта Московского метрополитена, строящегося China Railway Construction Corporation, чтобы приоткрыть для вас завесу тайны!Московский метрополитен, насчитывающий почти 90 лет истории строительства, всегда обладал репутацией самого красивого метро в мире. В апреле 2017 года CRCC выиграла тендер на первый проект метрополитена, подлежащий выполнению китайским предприятием в Европе, этим проектом является юго-западный участок восточного участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена. В ходе строительства инженеры из Китая и России, исполненные вдохновения, совершенствовали технологии в процессе взаимодействия, развивали дружбу в процессе работы и совместными усилиями создали "эталон китайско-российского сотрудничества".Развитие двигалось от юго-западного участка до юго-западной линии, вплоть до проекта щитового комплекса большого диаметра на восточном участке. По мере того, как количество проектов метрополитена, возводимых CRCC в России, продолжает расти, все больше и больше китайских и российских специалистов вступают в команду. На сегодняшний день китайские и российские руководящие кадры в количестве 153 человек, а также тысячи рабочих непрестанно прилагают усилия для достижения цели локального развития путем применения своих знаний и труда. По мере глубокого развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией в новую эпоху, стремление народов двух стран к совместному построению лучшей жизни шаг за шагом становится ближе к осуществлению!Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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пресс-релизы
17:10 04.08.2021
 

"День открытых дверей" предприятия CRCC

© China Railway Construction Corporation LimitedСhina Railway Construction Corporation Limited
Сhina Railway Construction Corporation Limited
© China Railway Construction Corporation Limited
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг – Сhina Railway Construction Corporation Limited (CRCC). Что из себя представляет первая станция метро, выполненная под влиянием китайского стиля в России? Как продвигается первый проект метрополитена, выполняемый китайским предприятием в Европе? Каким образом 11-метровый щитовой комплекс большого диаметра был проложен под землей? Позвольте рассказать вам о строительстве проекта Московского метрополитена, строящегося China Railway Construction Corporation, чтобы приоткрыть для вас завесу тайны!
Московский метрополитен, насчитывающий почти 90 лет истории строительства, всегда обладал репутацией самого красивого метро в мире. В апреле 2017 года CRCC выиграла тендер на первый проект метрополитена, подлежащий выполнению китайским предприятием в Европе, этим проектом является юго-западный участок восточного участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена. В ходе строительства инженеры из Китая и России, исполненные вдохновения, совершенствовали технологии в процессе взаимодействия, развивали дружбу в процессе работы и совместными усилиями создали "эталон китайско-российского сотрудничества".
Развитие двигалось от юго-западного участка до юго-западной линии, вплоть до проекта щитового комплекса большого диаметра на восточном участке. По мере того, как количество проектов метрополитена, возводимых CRCC в России, продолжает расти, все больше и больше китайских и российских специалистов вступают в команду. На сегодняшний день китайские и российские руководящие кадры в количестве 153 человек, а также тысячи рабочих непрестанно прилагают усилия для достижения цели локального развития путем применения своих знаний и труда. По мере глубокого развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией в новую эпоху, стремление народов двух стран к совместному построению лучшей жизни шаг за шагом становится ближе к осуществлению!
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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