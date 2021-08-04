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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210804/medsestra-1744387961.html
В КБР возбудили дело о продаже поддельной справки о вакцинации
В КБР возбудили дело о продаже поддельной справки о вакцинации - РИА Новости, 04.08.2021
В КБР возбудили дело о продаже поддельной справки о вакцинации
Дознаватели полиции в Нальчике возбудили уголовное дело в отношении медсестры, которую подозревают в продаже за пять тысяч рублей поддельной справки о... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:10
2021-08-04T18:10
распространение коронавируса
происшествия
чегемский район
нальчик
здоровье - общество
омон россии
россия
коронавирус в россии
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НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Дознаватели полиции в Нальчике возбудили уголовное дело в отношении медсестры, которую подозревают в продаже за пять тысяч рублей поддельной справки о вакцинации от коронавируса, это уже второй подобный случай, выявленный в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщает МВД по региону."При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии совместно с ОМОН задокументировали факт оказания незаконной услуги по изготовлению и предоставлению подложной справки, свидетельствующей о прохождении вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.Уточняется, что по подозрению в незаконном обороте поддельных документов задержана 23-летняя жительница Чегемского района, работающая в одном из медицинских учреждений Нальчика.По данным МВД, поддельную справку медсестра продала за пять тысяч рублей.В сообщении отмечается, что в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы."Фигурантке дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - отмечает министерство.Это уже второе дело, возбужденное в Кабардино-Балкарии по фактам продажи поддельных справок о вакцинации. Ранее сообщалось, что в середине июля в Прохладненском районе республики была задержана медсестра лечебного учреждения, продавшая справку о прохождении первого этапа вакцинации от коронавируса за три тысячи рублей.
https://ria.ru/20210729/medsestra-1743486677.html
https://ria.ru/20210731/moshennichestvo-1743757401.html
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происшествия, чегемский район, нальчик, здоровье - общество, омон россии, россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
18:10 04.08.2021
 
В КБР возбудили дело о продаже поддельной справки о вакцинации

В КБР возбудили дело о продаже поддельной справки о вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Валерий МельниковСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Дознаватели полиции в Нальчике возбудили уголовное дело в отношении медсестры, которую подозревают в продаже за пять тысяч рублей поддельной справки о вакцинации от коронавируса, это уже второй подобный случай, выявленный в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщает МВД по региону.
"При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии совместно с ОМОН задокументировали факт оказания незаконной услуги по изготовлению и предоставлению подложной справки, свидетельствующей о прохождении вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.
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В Кузбассе на подделавшую сертификат о вакцинации медсестру завели дело
Уточняется, что по подозрению в незаконном обороте поддельных документов задержана 23-летняя жительница Чегемского района, работающая в одном из медицинских учреждений Нальчика.
По данным МВД, поддельную справку медсестра продала за пять тысяч рублей.
В сообщении отмечается, что в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
"Фигурантке дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - отмечает министерство.
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31 июля, 12:53
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Это уже второе дело, возбужденное в Кабардино-Балкарии по фактам продажи поддельных справок о вакцинации. Ранее сообщалось, что в середине июля в Прохладненском районе республики была задержана медсестра лечебного учреждения, продавшая справку о прохождении первого этапа вакцинации от коронавируса за три тысячи рублей.
 
Распространение коронавирусаПроисшествияЧегемский районНальчикЗдоровье - ОбществоОМОН РоссииРоссияКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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