https://ria.ru/20210804/medsestra-1744387961.html

В КБР возбудили дело о продаже поддельной справки о вакцинации

В КБР возбудили дело о продаже поддельной справки о вакцинации - РИА Новости, 04.08.2021

В КБР возбудили дело о продаже поддельной справки о вакцинации

Дознаватели полиции в Нальчике возбудили уголовное дело в отношении медсестры, которую подозревают в продаже за пять тысяч рублей поддельной справки о... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T18:10

2021-08-04T18:10

2021-08-04T18:10

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происшествия

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НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Дознаватели полиции в Нальчике возбудили уголовное дело в отношении медсестры, которую подозревают в продаже за пять тысяч рублей поддельной справки о вакцинации от коронавируса, это уже второй подобный случай, выявленный в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщает МВД по региону."При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии совместно с ОМОН задокументировали факт оказания незаконной услуги по изготовлению и предоставлению подложной справки, свидетельствующей о прохождении вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.Уточняется, что по подозрению в незаконном обороте поддельных документов задержана 23-летняя жительница Чегемского района, работающая в одном из медицинских учреждений Нальчика.По данным МВД, поддельную справку медсестра продала за пять тысяч рублей.В сообщении отмечается, что в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы."Фигурантке дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - отмечает министерство.Это уже второе дело, возбужденное в Кабардино-Балкарии по фактам продажи поддельных справок о вакцинации. Ранее сообщалось, что в середине июля в Прохладненском районе республики была задержана медсестра лечебного учреждения, продавшая справку о прохождении первого этапа вакцинации от коронавируса за три тысячи рублей.

https://ria.ru/20210729/medsestra-1743486677.html

https://ria.ru/20210731/moshennichestvo-1743757401.html

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