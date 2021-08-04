https://ria.ru/20210804/medoborudovanie-1744275863.html

Правительство выделит средства на медоборудование для Курил

Правительство выделит средства на медоборудование для Курил - РИА Новости, 04.08.2021

Правительство выделит средства на медоборудование для Курил

Правительство РФ выделит более полумиллиона рублей на новое медоборудование на Курилах и в Иркутской области, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T09:05

2021-08-04T09:05

2021-08-04T09:05

общество

иркутская область

михаил мишустин

здоровье - общество

итуруп

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделит более полумиллиона рублей на новое медоборудование на Курилах и в Иркутской области, сообщила пресс-служба кабмина."Иркутская область получит 525 миллионов рублей на оснащение строящихся медицинских учреждений новейшим оборудованием. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет о детской поликлинике и женской консультации, которые создаются при медсанчасти Иркутского авиационного производственного объединения. Новый комплекс сможет обслуживать около 65 тысяч жителей области.Уточняется, что средства пойдут на закупку томографов, электрокардиографов и другой современной аппаратуры. Федеральное финансирование, отмечал ранее Мишустин, поможет обеспечить строящиеся объекты всем необходимым и скорее открыть их для оказания качественной медицинской помощи."Помимо этого диагностическое оборудование (лабораторный анализатор, маммограф, компьютерный томограф) будет закуплено для Курильской центральной районной больницы на острове Итуруп. Распоряжение об этом также подписал Михаил Мишустин. На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено 80 миллионов рублей", - добавляется в сообщении.Отмечается, что оба учреждения Мишустин посетил во время рабочей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа 26-29 июля.

https://ria.ru/20210719/golikova-1741916620.html

https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741521221.html

https://ria.ru/20210702/moskva-1739549100.html

иркутская область

итуруп

россия

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общество, иркутская область, михаил мишустин, здоровье - общество, итуруп, россия