https://ria.ru/20210804/mashina-1744345710.html

Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине

Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине - РИА Новости, 04.08.2021

Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине

Сотрудники УГИБДД остановили в Челябинской области автомобиль с 9-месячным ребенком в салоне, которым управляла местная жительница в состоянии опьянения, на нее РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T14:51

2021-08-04T14:51

2021-08-04T14:58

происшествия

челябинская область

угибдд

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 авг – РИА Новости. Сотрудники УГИБДД остановили в Челябинской области автомобиль с 9-месячным ребенком в салоне, которым управляла местная жительница в состоянии опьянения, на нее составлены административные материалы, сообщила пресс-служба управления.По данным пресс-службы, сотрудниками ГИБДД в 01.08 4 августа (23.08 мск 3 августа) на автодороге Аргаяш-Кулуево-Марксист-Альменево в Аргаяшском районе для проверки был остановлен автомобиль "ВАЗ-21101", которым управляла женщина 1988 года рождения."При проверки документов у водителя были обнаружены признаки опьянения, а в автомобиле находился 9-месячный ребенок. Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте отказался, на место был вызван сотрудник по делам несовершеннолетних для сопровождения ребенка больницу", - говорится в сообщении.В больнице женщина также отказалась от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, в отношении неё был составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, уточняется в сообщении. Также сотрудниками полиции на неё были составлены административные материалы по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).По данным УГИБДД, в июле женщина уже привлекалась по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством находящимся в состоянии опьянения), судом ей было назначено наказание - лишение права управлять транспортными средствами на 1 год 8 месяцев и штраф 30 тысяч рублей. При этом данное постановление не вступило в законную силу в связи поданной 30 июля 2021 года жалобой на постановление.

https://ria.ru/20210804/dtp-1744267582.html

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челябинская область

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происшествия, челябинская область, угибдд, россия