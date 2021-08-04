https://ria.ru/20210804/maksim-1744418028.html

Менеджер рассказала, что происходит с МакSим после выхода из комы

Менеджер рассказала, что происходит с МакSим после выхода из комы - РИА Новости, 04.08.2021

Менеджер рассказала, что происходит с МакSим после выхода из комы

Певица МакSим (Марина Абросимова) чувствует себя "по-боевому", заявила пиар-менеджер певицы Яна Богушевская. Ее сообщение опубликовано в официальной группе во... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T21:33

2021-08-04T21:33

2021-08-04T22:16

шоубиз

общество

музыка

макsим (марина абросимова)

россия

яна богушевская

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) чувствует себя "по-боевому", заявила пиар-менеджер певицы Яна Богушевская. Ее сообщение опубликовано в официальной группе во "ВКонтакте"."МакSим — умничка, она настроена на выписку", — заявила Богушевская.Менеджер отметила, что певица общается с родственниками по видеосвязи и скучает по любимому мороженому.Вставать артистка пока не может, также она находится на спецпитании. Тем не менее Абросимова самостоятельно ест, может сидеть и разговаривать.Несколько недель МакSим была в искусственной коме в тяжелом состоянии. Певицу подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. В начале августа представительница МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку.МакSим — российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".

https://ria.ru/20210727/maksim-1743053041.html

https://ria.ru/20210802/turichenko-1743867573.html

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общество, музыка, макsим (марина абросимова), россия, яна богушевская