https://ria.ru/20210804/maksim-1744418028.html
Менеджер рассказала, что происходит с МакSим после выхода из комы
Менеджер рассказала, что происходит с МакSим после выхода из комы - РИА Новости, 04.08.2021
Менеджер рассказала, что происходит с МакSим после выхода из комы
Певица МакSим (Марина Абросимова) чувствует себя "по-боевому", заявила пиар-менеджер певицы Яна Богушевская. Ее сообщение опубликовано в официальной группе во... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T21:33
2021-08-04T21:33
2021-08-04T22:16
шоубиз
общество
музыка
макsим (марина абросимова)
россия
яна богушевская
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) чувствует себя "по-боевому", заявила пиар-менеджер певицы Яна Богушевская. Ее сообщение опубликовано в официальной группе во "ВКонтакте"."МакSим — умничка, она настроена на выписку", — заявила Богушевская.Менеджер отметила, что певица общается с родственниками по видеосвязи и скучает по любимому мороженому.Вставать артистка пока не может, также она находится на спецпитании. Тем не менее Абросимова самостоятельно ест, может сидеть и разговаривать.Несколько недель МакSим была в искусственной коме в тяжелом состоянии. Певицу подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. В начале августа представительница МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку.МакSим — российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
https://ria.ru/20210727/maksim-1743053041.html
https://ria.ru/20210802/turichenko-1743867573.html
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общество, музыка, макsим (марина абросимова), россия, яна богушевская
21:33 04.08.2021 (обновлено: 22:16 04.08.2021)
Менеджер рассказала, что происходит с МакSим после выхода из комы
Представительница певицы МакSим: артистка настроена на выписку
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Певица МакSим
(Марина Абросимова) чувствует себя "по-боевому", заявила пиар-менеджер певицы Яна Богушевская
. Ее сообщение опубликовано в официальной группе во "ВКонтакте
".
"МакSим — умничка, она настроена на выписку", — заявила Богушевская.
Менеджер отметила, что певица общается с родственниками по видеосвязи и скучает по любимому мороженому.
Вставать артистка пока не может, также она находится на спецпитании. Тем не менее Абросимова самостоятельно ест, может сидеть и разговаривать.
Несколько недель МакSим была в искусственной коме в тяжелом состоянии. Певицу подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. В начале августа представительница МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку.
МакSим — российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".