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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210804/maksim-1744418028.html
Менеджер рассказала, что происходит с МакSим после выхода из комы
Менеджер рассказала, что происходит с МакSим после выхода из комы - РИА Новости, 04.08.2021
Менеджер рассказала, что происходит с МакSим после выхода из комы
Певица МакSим (Марина Абросимова) чувствует себя "по-боевому", заявила пиар-менеджер певицы Яна Богушевская. Ее сообщение опубликовано в официальной группе во... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T21:33
2021-08-04T22:16
шоубиз
общество
музыка
макsим (марина абросимова)
россия
яна богушевская
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) чувствует себя "по-боевому", заявила пиар-менеджер певицы Яна Богушевская. Ее сообщение опубликовано в официальной группе во "ВКонтакте"."МакSим — умничка, она настроена на выписку", — заявила Богушевская.Менеджер отметила, что певица общается с родственниками по видеосвязи и скучает по любимому мороженому.Вставать артистка пока не может, также она находится на спецпитании. Тем не менее Абросимова самостоятельно ест, может сидеть и разговаривать.Несколько недель МакSим была в искусственной коме в тяжелом состоянии. Певицу подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. В начале августа представительница МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку.МакSим — российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
https://ria.ru/20210727/maksim-1743053041.html
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общество, музыка, макsим (марина абросимова), россия, яна богушевская
21:33 04.08.2021 (обновлено: 22:16 04.08.2021)
 
Менеджер рассказала, что происходит с МакSим после выхода из комы

Представительница певицы МакSим: артистка настроена на выписку

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) чувствует себя "по-боевому", заявила пиар-менеджер певицы Яна Богушевская. Ее сообщение опубликовано в официальной группе во "ВКонтакте".
"МакSим — умничка, она настроена на выписку", — заявила Богушевская.
Певец Егор Крид и певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 10:47Шоубиз
"Сильная девочка": Крид посвятил номер МакSим
Менеджер отметила, что певица общается с родственниками по видеосвязи и скучает по любимому мороженому.
Вставать артистка пока не может, также она находится на спецпитании. Тем не менее Абросимова самостоятельно ест, может сидеть и разговаривать.
Несколько недель МакSим была в искусственной коме в тяжелом состоянии. Певицу подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. В начале августа представительница МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку.
МакSим — российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
Кирилл Туриченко, съёмки клипа Мой рай
2 августа, 07:30Шоубиз
МакSим успела дать согласие Туриченко на съемку клипа "Мой рай"
 
ШоубизОбществоМузыкаМакSим (Марина Абросимова)РоссияЯна Богушевская
 
 
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