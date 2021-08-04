https://ria.ru/20210804/magdalina-1744226094.html

"Замужество — миф". Кем на самом деле была Мария Магдалина

"Замужество — миф". Кем на самом деле была Мария Магдалина - РИА Новости, 04.08.2021

"Замужество — миф". Кем на самом деле была Мария Магдалина

Православные отмечают в среду день памяти святой Марии Магдалины. Вокруг нее много тайн и домыслов. Одни уверены, что она была блудницей, другие считают ее... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T08:00

2021-08-04T08:00

2021-08-04T08:07

религия

италия

иерусалим

дэн браун

аналитика - религия и мировоззрение

владимир винокуров

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают в среду день памяти святой Марии Магдалины. Вокруг нее много тайн и домыслов. Одни уверены, что она была блудницей, другие считают ее "женой Христа", что якобы подтверждают древние рукописи. О приближенной Господа — в материале РИА Новости.Упоминание в ЕвангелииНаиболее достоверный источник информации о жизни Иисуса и его последователей — святое Евангелие. Мария Магдалина упоминается там шесть раз. Евангелисты Марк и Лука повествуют: во время пребывания в Галилее Спаситель изгнал из Марии семь бесов, и она последовала за ним. Матфей в рассказе о распятии Христа говорит, что Мария видела Его казнь и присутствовала при погребении.Главный евангельский эпизод с ее участием — воскресение Христа. Мария Магдалина и другие жены-мироносицы отправилась ко гробу Учителя, чтобы помазать его тело миром, как того требовал древний иудейский обычай. Женщины обнаружили, что тела Иисуса в склепе нет, а затем ангел возвестил им о Его воскресении.Иоанн Богослов и вовсе утверждает, что Мария Магдалина первой увидела воскресшего Христа. О ее дальнейшей судьбе святое Писание ничего не сообщает.В житии Марии Магдалины святитель Дмитрий Ростовский пишет, что, проведя некоторое время после воскресения Христа в Иерусалиме, она явилась в Эфес — с Богородицей и апостолом Иоанном Богословом. Помогала проповедовать, а затем отправилась в миссионерское путешествие по территории современной Италии.С легкой руки папыНаиболее распространенный в культуре образ Марии Магдалины — "святая грешница". Так говорили уже в XIII веке. Известен и автор — римский папа Григорий Великий. В 591-м на проповеди он заявил: "Та, которую Лука называет грешной женщиной (она, согласно евангельскому рассказу, помазала ноги Христа ароматными маслами. — Прим. ред.), которую Иоанн называет Марией (из Вифании), мы считаем, есть та Мария, из которой семь бесов были изгнаны, по свидетельству Марка".Это послужило основой для многих художественных произведений. Но понтифик все-таки ошибся. Ни одно из Евангелий не называет полное имя блудницы, помазавшей ноги Христа."Здесь, скорее всего, произошло спонтанное слияние двух похожих евангельских персонажей", — объясняет генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Кирилл Горбунов.По его словам, современная библеистика и агиография (наука о святых) установили, что речь идет о разных женщинах."Моя жена…"Популярна также версия, что Мария Магдалина якобы была женой Иисуса Христа. Поводом для обсуждения этой гипотезы в научном сообществе послужила находка археологов. В 2012-м ученые опубликовали фрагмент папируса с текстом на коптском языке: "Иисус сказал им: "Моя жена…" На этом фраза обрывалась. Некоторые исследователи приписали авторство гностикам — последователям раннехристианской секты."Гностицизм гораздо сильнее связывал евангельские сказания с конкретной историей человечества. Для них пришествие, проповедь и воскресение Христа не были неким эпизодом, который начался и закончился. Это были события, продолжающиеся довольно долгое время. Согласно версии гностиков, Мария Магдалина была носительницей тайн Христа", — рассказывает профессор кафедры философии религии и религиоведения МГУ Владимир Винокуров.Он уточняет, что за сотни лет лексика сильно меняется. И слово "жена" в древности употребляли не совсем так, как сейчас.Хотя в гностицизме Мария Магдалина считается приближенной Христа, о семейном родстве речи не идет. А в 2016-м журналисты выяснили, что обрывок папируса с надписью — подделка. Владелец "артефакта" — бизнесмен Уолтер Фриц — попросту решил подзаработать на исторической сенсации.Вопрос закрытНемалую смуту внесли книги Дэна Брауна, тоже представлявшего святую как супругу Христа. При этом он опирался на некие христианские источники первых веков. Брауна опроверг американский библеист Эрман Барт."Лишь более поздние источники начинают предполагать близость между Иисусом и Марией. В самых ранних нет ни намека, ни проблеска вероятности, что между ними было что-либо особое", — подчеркнул ученый.Барт представил и другое обоснование: "Если Христос был женат и это было известно, почему авторы Евангелий не сказали об этом ни слова? И если его женой была Мария Магдалина, отчего они ни разу не отметили это, хотя упоминают ее?"Как бы то ни было, для Церкви и верующих важны не многочисленные слухи вокруг личности Марии Магдалины, а ее старания в деле распространения Благой Вести и беззаветное служение Христу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, иерусалим, дэн браун, аналитика - религия и мировоззрение, владимир винокуров