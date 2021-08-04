https://ria.ru/20210804/magdalina-1744021767.html

Православные чтут память Марии Магдалины

Православные чтут память Марии Магдалины - РИА Новости, 04.08.2021

Православные чтут память Марии Магдалины

Православные отмечают день памяти равноапостольной Марии Магдалины, одной из учениц Иисуса Христа. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T00:01

2021-08-04T00:01

2021-08-04T00:01

религия

италия

рим

иисус христос

религия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Православные отмечают день памяти равноапостольной Марии Магдалины, одной из учениц Иисуса Христа. Святая равноапостольная Мария Магдалина, одна из жен‑мироносиц, которая удостоилась первой из людей увидеть Воскресшего Господа Иисуса Христа, родилась и выросла в городе Магдала на берегу Геннисаретского озера, откуда и получила свое прозвище. Евангелие ничего не повествует о юных годах Марии, но Предание сообщает, что Мария из Магдалы была молода, красива, вела грешную жизнь и с юности страдала тяжким недугом ‑ беснованием.В Евангелии говорится, что Господь изгнал из Марии семь бесов. Через болезнь Марии Магдалины явилась слава Божия, сама же она обрела великую добродетель всецелого упования на волю Божию и ничем не колеблемую преданность Господу Иисусу Христу. С момента исцеления Мария начала новую жизнь, стала верной ученицей Спасителя.Воскресший Христос послал святую Марию с вестью от Него к ученикам, и она, вбежав в дом, где еще пребывали в смятении апостолы, возвестила им радостную весть: "Видела Господа!" Так Мария стала первой в мире благовестницей о воскресении Иисуса Христа. Как первая благовестница Христова воскресения, святая Мария Магдалина признана Церковью равноапостольной.По преданию, когда апостолы разошлись из Иерусалима на проповедь во все концы мира, то вместе с ними пошла на проповедь и Мария Магдалина. Она оставила родной край и отправилась с проповедью в Рим. Везде она возвещала людям о Христе и Его учении, а когда многие не верили, что Христос воскрес, она повторяла им тоже, что сказала в светлое утро Воскресения апостолам: "Я видела Господа". С этой проповедью она обошла всю Италию.Cвятая Мария Магдалина дерзнула прийти с этой вестью к самому римскому императору Тиверию (14-37). Так как к императору не принято было приходить без подарков, а Мария ничего не имела, она пришла с простым куриным яйцом. Когда Мария стала говорить Тиверию о том, что Иисус Христос вырвался из смертельных оков и воскрес, император только рассмеялся: "Это также невозможно, как твоему белому яйцу превратиться в красное". И не успел Тиверий закончить фразу, как яйцо в руках Марии Магдалине стало совершенно красным.С этим поступком святой Марии Магдалины связывают пасхальный обычай дарить друг другу красные яйца (яйцо, символ таинственной жизни, выражает веру в грядущее общее Воскресение).

https://ria.ru/20190512/1553367886.html

https://ria.ru/20180804/1525926165.html

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италия, рим, иисус христос, религия