https://ria.ru/20210804/lotereya-1744354625.html

Россиянин потратил 500 рублей и стал миллионером

Россиянин потратил 500 рублей и стал миллионером - РИА Новости, 04.08.2021

Россиянин потратил 500 рублей и стал миллионером

Житель Екатеринбурга получил суперприз в государственной лотерее "Рапидо" в 221624-м тираже. Об этом сообщается в официальной группе "Столото" во "ВКонтакте". РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T15:36

2021-08-04T15:36

2021-08-04T16:55

происшествия

екатеринбург

россия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Житель Екатеринбурга получил суперприз в государственной лотерее "Рапидо" в 221624-м тираже. Об этом сообщается в официальной группе "Столото" во "ВКонтакте".Размер выигрыша составил десять миллионов рублей. Другие подробности о победителе пока не раскрыты.Издание URA.ru со ссылкой на пресс-службу "Столото" рассказало, что екатеринбуржец потратил на билет пятьсот рублей.Ранее другой россиянин выиграл в лотерее "Рапидо 2.0" более трех миллионов рублей, угадав восемь чисел в первом поле билета и одно во втором. Житель Костромы потратил на билет 600 рублей.

https://ria.ru/20190606/1555325522.html

екатеринбург

россия

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2021

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происшествия, екатеринбург, россия