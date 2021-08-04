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Россиянин потратил 500 рублей и стал миллионером
Россиянин потратил 500 рублей и стал миллионером - РИА Новости, 04.08.2021
Россиянин потратил 500 рублей и стал миллионером
Житель Екатеринбурга получил суперприз в государственной лотерее "Рапидо" в 221624-м тираже. Об этом сообщается в официальной группе "Столото" во "ВКонтакте". РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:36
2021-08-04T16:55
происшествия
екатеринбург
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Житель Екатеринбурга получил суперприз в государственной лотерее "Рапидо" в 221624-м тираже. Об этом сообщается в официальной группе "Столото" во "ВКонтакте".Размер выигрыша составил десять миллионов рублей. Другие подробности о победителе пока не раскрыты.Издание URA.ru со ссылкой на пресс-службу "Столото" рассказало, что екатеринбуржец потратил на билет пятьсот рублей.Ранее другой россиянин выиграл в лотерее "Рапидо 2.0" более трех миллионов рублей, угадав восемь чисел в первом поле билета и одно во втором. Житель Костромы потратил на билет 600 рублей.
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происшествия, екатеринбург, россия
15:36 04.08.2021 (обновлено: 16:55 04.08.2021)
 
Россиянин потратил 500 рублей и стал миллионером

Россиянин из Екатеринбурга выиграл десять миллионов рублей в лотерее

© Depositphotos / ZentiliaЛотерейные шары
Лотерейные шары - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Depositphotos / Zentilia
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Житель Екатеринбурга получил суперприз в государственной лотерее "Рапидо" в 221624-м тираже. Об этом сообщается в официальной группе "Столото" во "ВКонтакте".
Размер выигрыша составил десять миллионов рублей. Другие подробности о победителе пока не раскрыты.
Издание URA.ru со ссылкой на пресс-службу "Столото" рассказало, что екатеринбуржец потратил на билет пятьсот рублей.
Ранее другой россиянин выиграл в лотерее "Рапидо 2.0" более трех миллионов рублей, угадав восемь чисел в первом поле билета и одно во втором. Житель Костромы потратил на билет 600 рублей.
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