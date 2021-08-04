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Наука
https://ria.ru/20210804/kuvyrok-1744412611.html
НАСА рассказало о "кувырке" МКС из-за "Науки"
НАСА рассказало о "кувырке" МКС из-за "Науки" - РИА Новости, 04.08.2021
НАСА рассказало о "кувырке" МКС из-за "Науки"
"Кувырок", который совершила Международная космическая станция (МКС) из-за самопроизвольного включения двигателей российского модуля "Наука", не был опасным для РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T20:29
2021-08-04T20:29
наука
байконур (город)
наса
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
протон-м
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "Кувырок", который совершила Международная космическая станция (МКС) из-за самопроизвольного включения двигателей российского модуля "Наука", не был опасным для систем станции, они работают нормально, сообщило НАСА."Самое важное, что максимальная угловая скорость и ускорение при изменении ориентации (МКС из-за самопроизвольного включения двигателей "Науки" - ред.) не достигли опасных пределов для систем станции", - говорится в сообщении на сайте космического агентства.Отмечается, что продолжающийся анализ последствий инцидента с "Наукой" показал, что "станция находится в хорошем состоянии с работающими нормально системами".Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС.Спустя три часа после стыковки на "Науке" из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 540 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.Роскосмос сообщил, что создана комиссия для поиска причин незапланированного включения двигателей "Науки", а специалисты выясняют последствия нештатной нагрузки на конструкцию МКС.
https://ria.ru/20210804/roskosmos-1744311275.html
https://ria.ru/20210803/nauka-1744210933.html
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байконур (город), наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), протон-м
20:29 04.08.2021
 
НАСА рассказало о "кувырке" МКС из-за "Науки"

НАСА: "кувырок" МКС из-за "Науки" не опасен для систем станции, они работают нормально

© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег НовицкийМодуль "Наука" в составе МКС
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "Кувырок", который совершила Международная космическая станция (МКС) из-за самопроизвольного включения двигателей российского модуля "Наука", не был опасным для систем станции, они работают нормально, сообщило НАСА.
"Самое важное, что максимальная угловая скорость и ускорение при изменении ориентации (МКС из-за самопроизвольного включения двигателей "Науки" - ред.) не достигли опасных пределов для систем станции", - говорится в сообщении на сайте космического агентства.
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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Отмечается, что продолжающийся анализ последствий инцидента с "Наукой" показал, что "станция находится в хорошем состоянии с работающими нормально системами".
Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС.
Спустя три часа после стыковки на "Науке" из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 540 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.
Роскосмос сообщил, что создана комиссия для поиска причин незапланированного включения двигателей "Науки", а специалисты выясняют последствия нештатной нагрузки на конструкцию МКС.
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НаукаБайконур (город)НАСАКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Протон-М
 
 
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