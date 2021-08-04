https://ria.ru/20210804/kuvyrok-1744412611.html

НАСА рассказало о "кувырке" МКС из-за "Науки"

НАСА рассказало о "кувырке" МКС из-за "Науки" - РИА Новости, 04.08.2021

НАСА рассказало о "кувырке" МКС из-за "Науки"

"Кувырок", который совершила Международная космическая станция (МКС) из-за самопроизвольного включения двигателей российского модуля "Наука", не был опасным для РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T20:29

2021-08-04T20:29

2021-08-04T20:29

наука

байконур (город)

наса

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

протон-м

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743499490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e5a9e6b768a5bd2221eca30e43525f1.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "Кувырок", который совершила Международная космическая станция (МКС) из-за самопроизвольного включения двигателей российского модуля "Наука", не был опасным для систем станции, они работают нормально, сообщило НАСА."Самое важное, что максимальная угловая скорость и ускорение при изменении ориентации (МКС из-за самопроизвольного включения двигателей "Науки" - ред.) не достигли опасных пределов для систем станции", - говорится в сообщении на сайте космического агентства.Отмечается, что продолжающийся анализ последствий инцидента с "Наукой" показал, что "станция находится в хорошем состоянии с работающими нормально системами".Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС.Спустя три часа после стыковки на "Науке" из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 540 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.Роскосмос сообщил, что создана комиссия для поиска причин незапланированного включения двигателей "Науки", а специалисты выясняют последствия нештатной нагрузки на конструкцию МКС.

https://ria.ru/20210804/roskosmos-1744311275.html

https://ria.ru/20210803/nauka-1744210933.html

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (город), наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), протон-м