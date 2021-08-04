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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210804/kurs-1744326154.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 15 копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на 15 копеек - РИА Новости, 04.08.2021
Официальный курс евро на четверг снизился на 15 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 14,66 копейки - до 86,4112 рубля, курс доллара - на 8,67 копейки, до 72,7857 рубля,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:22
2021-08-04T13:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 14,66 копейки - до 86,4112 рубля, курс доллара - на 8,67 копейки, до 72,7857 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 11,36 копейки, составив 78,9172 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
13:22 04.08.2021
 
Официальный курс евро на четверг снизился на 15 копеек

Официальный курс евро на четверг снизился на 15 копеек, до 86,41 рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 14,66 копейки - до 86,4112 рубля, курс доллара - на 8,67 копейки, до 72,7857 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 11,36 копейки, составив 78,9172 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Динамика курсов валютРоссия
 
 
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