https://ria.ru/20210804/kuomo-1744405688.html

В Нью-Йорке 60% жителей хотят отставки губернатора, показал опрос

В Нью-Йорке 60% жителей хотят отставки губернатора, показал опрос - РИА Новости, 04.08.2021

В Нью-Йорке 60% жителей хотят отставки губернатора, показал опрос

Почти 60% жителей американского штата Нью-Йорк считают необходимой немедленную отставку губернатора Эндрю Куомо на фоне обвинений в домогательствах и... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T19:38

2021-08-04T19:38

2021-08-04T19:40

в мире

сша

нью-йорк (город)

нью-йорк (штат)

джо байден

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

чак шумер

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Почти 60% жителей американского штата Нью-Йорк считают необходимой немедленную отставку губернатора Эндрю Куомо на фоне обвинений в домогательствах и неподобающем поведении, свидетельствуют результаты опроса Marist Poll.Как заявила ранее прокурор штата Летиция Джеймс, расследование показало, что Куомо много раз позволял себе недопустимое поведение в отношении женщин и сексуально домогался их. По ее словам, речь идет об 11 женщинах, которых губернатор вовлекал "в нежелательную для них активность": поцелуи, объятия. Сотрудники боялись заявлять о домогательствах из-за страха, сказала прокурор. Куомо эти обвинения отверг."Результаты проведенного вчера вечером опроса свидетельствуют о том, что 59% жителей Нью-Йорка, в том числе 52% демократов, считают необходимой отставку губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в свете результатов независимого расследования, которое показало, что Куомо действительно домогался нескольких женщин, включая сотрудников госучреждений", - говорится в опросе.В соответствии с данными опроса, 32% респондентов считают, что Куомо должен остаться на посту губернатора штата до истечение его срока в ноябре 2022 года, еще 7% не увидели в поступках чиновника ничего плохого. При этом 59% интервьюируемых заявили, что в том случае, если Куомо не уйдет в отставку, он должен быть подвергнут импичменту и насильственно отстранен от должности законодательным собранием штата Нью-Йорк.Опрос проводился 3 августа среди 614 жителей штата Нью-Йорк в возрасте от 18 лет и старше, статистическая погрешность составляет 5,1 процентного пункта.Ранее к отставке Куомо призвали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и сенаторы США от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд и Чак Шумер. Сам Куомо отвергает обвинения в сексуальных домогательствах к женщинам.

https://ria.ru/20210803/bayden-1744255811.html

сша

нью-йорк (город)

нью-йорк (штат)

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в мире, сша, нью-йорк (город), нью-йорк (штат), джо байден, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), чак шумер