https://ria.ru/20210804/kuomo-1744405688.html
В Нью-Йорке 60% жителей хотят отставки губернатора, показал опрос
В Нью-Йорке 60% жителей хотят отставки губернатора, показал опрос - РИА Новости, 04.08.2021
В Нью-Йорке 60% жителей хотят отставки губернатора, показал опрос
Почти 60% жителей американского штата Нью-Йорк считают необходимой немедленную отставку губернатора Эндрю Куомо на фоне обвинений в домогательствах и... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T19:38
2021-08-04T19:38
2021-08-04T19:40
в мире
сша
нью-йорк (город)
нью-йорк (штат)
джо байден
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
чак шумер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149606/70/1496067090_0:33:5260:2992_1920x0_80_0_0_d12173aa9df79c76b05e270447be9635.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Почти 60% жителей американского штата Нью-Йорк считают необходимой немедленную отставку губернатора Эндрю Куомо на фоне обвинений в домогательствах и неподобающем поведении, свидетельствуют результаты опроса Marist Poll.Как заявила ранее прокурор штата Летиция Джеймс, расследование показало, что Куомо много раз позволял себе недопустимое поведение в отношении женщин и сексуально домогался их. По ее словам, речь идет об 11 женщинах, которых губернатор вовлекал "в нежелательную для них активность": поцелуи, объятия. Сотрудники боялись заявлять о домогательствах из-за страха, сказала прокурор. Куомо эти обвинения отверг."Результаты проведенного вчера вечером опроса свидетельствуют о том, что 59% жителей Нью-Йорка, в том числе 52% демократов, считают необходимой отставку губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в свете результатов независимого расследования, которое показало, что Куомо действительно домогался нескольких женщин, включая сотрудников госучреждений", - говорится в опросе.В соответствии с данными опроса, 32% респондентов считают, что Куомо должен остаться на посту губернатора штата до истечение его срока в ноябре 2022 года, еще 7% не увидели в поступках чиновника ничего плохого. При этом 59% интервьюируемых заявили, что в том случае, если Куомо не уйдет в отставку, он должен быть подвергнут импичменту и насильственно отстранен от должности законодательным собранием штата Нью-Йорк.Опрос проводился 3 августа среди 614 жителей штата Нью-Йорк в возрасте от 18 лет и старше, статистическая погрешность составляет 5,1 процентного пункта.Ранее к отставке Куомо призвали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и сенаторы США от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд и Чак Шумер. Сам Куомо отвергает обвинения в сексуальных домогательствах к женщинам.
https://ria.ru/20210803/bayden-1744255811.html
сша
нью-йорк (город)
нью-йорк (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/149606/70/1496067090_584:0:5260:3507_1920x0_80_0_0_50a120d84fad6a3c1b6def2d15b58843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-йорк (город), нью-йорк (штат), джо байден, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), чак шумер
19:38 04.08.2021 (обновлено: 19:40 04.08.2021)
В Нью-Йорке 60% жителей хотят отставки губернатора, показал опрос
Marist Poll: почти 60% жителей Нью-Йорка хотят немедленной отставки губернатора Куомо
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Почти 60% жителей американского штата Нью-Йорк
считают необходимой немедленную отставку губернатора Эндрю Куомо
на фоне обвинений в домогательствах и неподобающем поведении, свидетельствуют результаты опроса Marist Poll.
Как заявила ранее прокурор штата Летиция Джеймс, расследование показало, что Куомо много раз позволял себе недопустимое поведение в отношении женщин и сексуально домогался их. По ее словам, речь идет об 11 женщинах, которых губернатор вовлекал "в нежелательную для них активность": поцелуи, объятия. Сотрудники боялись заявлять о домогательствах из-за страха, сказала прокурор. Куомо эти обвинения отверг.
"Результаты проведенного вчера вечером опроса свидетельствуют о том, что 59% жителей Нью-Йорка, в том числе 52% демократов, считают необходимой отставку губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в свете результатов независимого расследования, которое показало, что Куомо действительно домогался нескольких женщин, включая сотрудников госучреждений", - говорится в опросе.
В соответствии с данными опроса, 32% респондентов считают, что Куомо должен остаться на посту губернатора штата до истечение его срока в ноябре 2022 года, еще 7% не увидели в поступках чиновника ничего плохого. При этом 59% интервьюируемых заявили, что в том случае, если Куомо не уйдет в отставку, он должен быть подвергнут импичменту и насильственно отстранен от должности законодательным собранием штата Нью-Йорк
.
Опрос проводился 3 августа среди 614 жителей штата Нью-Йорк в возрасте от 18 лет и старше, статистическая погрешность составляет 5,1 процентного пункта.
Ранее к отставке Куомо призвали президент США Джо Байден
, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси
и сенаторы США от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд и Чак Шумер
. Сам Куомо отвергает обвинения в сексуальных домогательствах к женщинам.