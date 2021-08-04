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В Нью-Йорке 60% жителей хотят отставки губернатора, показал опрос
В Нью-Йорке 60% жителей хотят отставки губернатора, показал опрос - РИА Новости, 04.08.2021
В Нью-Йорке 60% жителей хотят отставки губернатора, показал опрос
Почти 60% жителей американского штата Нью-Йорк считают необходимой немедленную отставку губернатора Эндрю Куомо на фоне обвинений в домогательствах и... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T19:38
2021-08-04T19:40
в мире
сша
нью-йорк (город)
нью-йорк (штат)
джо байден
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
чак шумер
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Почти 60% жителей американского штата Нью-Йорк считают необходимой немедленную отставку губернатора Эндрю Куомо на фоне обвинений в домогательствах и неподобающем поведении, свидетельствуют результаты опроса Marist Poll.Как заявила ранее прокурор штата Летиция Джеймс, расследование показало, что Куомо много раз позволял себе недопустимое поведение в отношении женщин и сексуально домогался их. По ее словам, речь идет об 11 женщинах, которых губернатор вовлекал "в нежелательную для них активность": поцелуи, объятия. Сотрудники боялись заявлять о домогательствах из-за страха, сказала прокурор. Куомо эти обвинения отверг."Результаты проведенного вчера вечером опроса свидетельствуют о том, что 59% жителей Нью-Йорка, в том числе 52% демократов, считают необходимой отставку губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в свете результатов независимого расследования, которое показало, что Куомо действительно домогался нескольких женщин, включая сотрудников госучреждений", - говорится в опросе.В соответствии с данными опроса, 32% респондентов считают, что Куомо должен остаться на посту губернатора штата до истечение его срока в ноябре 2022 года, еще 7% не увидели в поступках чиновника ничего плохого. При этом 59% интервьюируемых заявили, что в том случае, если Куомо не уйдет в отставку, он должен быть подвергнут импичменту и насильственно отстранен от должности законодательным собранием штата Нью-Йорк.Опрос проводился 3 августа среди 614 жителей штата Нью-Йорк в возрасте от 18 лет и старше, статистическая погрешность составляет 5,1 процентного пункта.Ранее к отставке Куомо призвали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и сенаторы США от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд и Чак Шумер. Сам Куомо отвергает обвинения в сексуальных домогательствах к женщинам.
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в мире, сша, нью-йорк (город), нью-йорк (штат), джо байден, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), чак шумер
19:38 04.08.2021 (обновлено: 19:40 04.08.2021)
 
В Нью-Йорке 60% жителей хотят отставки губернатора, показал опрос

Marist Poll: почти 60% жителей Нью-Йорка хотят немедленной отставки губернатора Куомо

© AP Photo / Mary AltafferГубернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Почти 60% жителей американского штата Нью-Йорк считают необходимой немедленную отставку губернатора Эндрю Куомо на фоне обвинений в домогательствах и неподобающем поведении, свидетельствуют результаты опроса Marist Poll.
Как заявила ранее прокурор штата Летиция Джеймс, расследование показало, что Куомо много раз позволял себе недопустимое поведение в отношении женщин и сексуально домогался их. По ее словам, речь идет об 11 женщинах, которых губернатор вовлекал "в нежелательную для них активность": поцелуи, объятия. Сотрудники боялись заявлять о домогательствах из-за страха, сказала прокурор. Куомо эти обвинения отверг.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 23:51
Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку
"Результаты проведенного вчера вечером опроса свидетельствуют о том, что 59% жителей Нью-Йорка, в том числе 52% демократов, считают необходимой отставку губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в свете результатов независимого расследования, которое показало, что Куомо действительно домогался нескольких женщин, включая сотрудников госучреждений", - говорится в опросе.
В соответствии с данными опроса, 32% респондентов считают, что Куомо должен остаться на посту губернатора штата до истечение его срока в ноябре 2022 года, еще 7% не увидели в поступках чиновника ничего плохого. При этом 59% интервьюируемых заявили, что в том случае, если Куомо не уйдет в отставку, он должен быть подвергнут импичменту и насильственно отстранен от должности законодательным собранием штата Нью-Йорк.
Опрос проводился 3 августа среди 614 жителей штата Нью-Йорк в возрасте от 18 лет и старше, статистическая погрешность составляет 5,1 процентного пункта.
Ранее к отставке Куомо призвали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и сенаторы США от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд и Чак Шумер. Сам Куомо отвергает обвинения в сексуальных домогательствах к женщинам.
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Нью-Йорк (штат)Джо БайденЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Чак Шумер
 
 
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