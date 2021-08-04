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Власти Кубани не планируют отменять ограничения для непривитых туристов

Власти Кубани не планируют отменять ограничения для непривитых туристов - РИА Новости, 04.08.2021

Власти Кубани не планируют отменять ограничения для непривитых туристов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пока не видит причин для снятия ограничений на заселение отдыхающих в отели и гостиницы региона,... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T16:15

2021-08-04T16:15

2021-08-04T16:15

туризм

краснодарский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новости - туризм

туристы

вениамин кондратьев

коронавирус covid-19

куда поехать

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пока не видит причин для снятия ограничений на заселение отдыхающих в отели и гостиницы региона, сообщает TourDom.Глава Кубани резко ответил на жалобы представителей турбизнеса, которые заявили о снижении количества путешественников после ввода ограничений. Он напомнил, что здоровье россиян намного ценнее прибыли:Однако ограничения, по мнению губернатора, все же могут быть отменены, если эпидемиологическая ситуация улучшится и Роспотребнадзор даст соответствующие распоряжения.

https://ria.ru/20210804/otdykh-1744339727.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, туристы, вениамин кондратьев, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм