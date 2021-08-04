Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210804/kuban-1744341513.html
Власти Кубани не планируют отменять ограничения для непривитых туристов
Власти Кубани не планируют отменять ограничения для непривитых туристов - РИА Новости, 04.08.2021
Власти Кубани не планируют отменять ограничения для непривитых туристов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пока не видит причин для снятия ограничений на заселение отдыхающих в отели и гостиницы региона,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:15
2021-08-04T16:15
туризм
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости - туризм
туристы
вениамин кондратьев
коронавирус covid-19
куда поехать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735469758_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_0dd9dcd890a9a46c943910c27b657227.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пока не видит причин для снятия ограничений на заселение отдыхающих в отели и гостиницы региона, сообщает TourDom.Глава Кубани резко ответил на жалобы представителей турбизнеса, которые заявили о снижении количества путешественников после ввода ограничений. Он напомнил, что здоровье россиян намного ценнее прибыли:Однако ограничения, по мнению губернатора, все же могут быть отменены, если эпидемиологическая ситуация улучшится и Роспотребнадзор даст соответствующие распоряжения.
https://ria.ru/20210804/otdykh-1744339727.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735469758_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea4de9c1038b7c9e0340c990c80f6f5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, туристы, вениамин кондратьев, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм
16:15 04.08.2021
 

Власти Кубани не планируют отменять ограничения для непривитых туристов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пока не видит причин для снятия ограничений на заселение отдыхающих в отели и гостиницы региона, сообщает TourDom.
Глава Кубани резко ответил на жалобы представителей турбизнеса, которые заявили о снижении количества путешественников после ввода ограничений. Он напомнил, что здоровье россиян намного ценнее прибыли:

"Мне странно слышать возмущения и переживания о том, что из-за новых правил отели могут не дождаться своих туристов. Уж лучше пусть будет недобор в гостиницах, чем перебор в наших ковидных госпиталях и моргах. Понимаю, мои слова резко звучат. Но это правда, о которой многие почему-то предпочитают не думать".

Однако ограничения, по мнению губернатора, все же могут быть отменены, если эпидемиологическая ситуация улучшится и Роспотребнадзор даст соответствующие распоряжения.
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
Вчера, 14:23Туризм
В АТОР сообщили о значительном снижении спроса на отдых на Кубани
 
ТуризмКраснодарский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новости - ТуризмтуристыВениамин КондратьевКоронавирус COVID-19куда поехатьТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке
06:40Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
06:15Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России
05:39Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит
05:35В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
05:19Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
05:15Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование
05:08Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец
05:01В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
04:34Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
04:15Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов
03:36Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
03:25Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой
03:21Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ
03:14"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
03:00В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
03:00Риелторы рассказали, в каких районах Москвы любят жить знаменитости
02:17Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
02:15Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
02:15Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела
Лента новостейМолния