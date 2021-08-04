https://ria.ru/20210804/krym-1744325737.html

Пассажиры поделились мнением о поездах на Крымский полуостров

Пассажиры поделились мнением о поездах на Крымский полуостров - РИА Новости, 04.08.2021

Пассажиры поделились мнением о поездах на Крымский полуостров

Сервис Туту.ру выяснил у пассажиров поездов, следующих в Крым, что им нравится, а что нет в поездках по железной дороге. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T18:52

2021-08-04T18:52

2021-08-04T18:53

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Сервис Туту.ру выяснил у пассажиров поездов, следующих в Крым, что им нравится, а что нет в поездках по железной дороге.Аналитики центра изучили более 6700 отзывов, которые путешественники оставляли с января 2020 года по июнь 2021-го. Согласно статистике, своим опытом остались довольны 91,5 процента опрошенных, причем впечатления сильно зависели от того, в какой вагон туристы купили билет."Приятно всё удивило, внизу розетки, вверху слоты под телефонные зарядки, постельное белье высшего качества, переходы по вагонам с автоматическими дверьми, туалеты в большом количестве, мягкий ход поезда позволяет нести сразу две кружки с кипятком. Очень довольны", — писали одни.Другие пассажиры из того же самого состава, напротив, отзывались негативно: "Поезд старый, в вагоне чисто, но кондиционер работает только во время движения состава... С потолка капает вода... Поезд весь дребезжит, скрипит и дергается на каждой остановке".Некоторых путешественников разочаровал вагон-ресторан. По их словам, включенный в стоимость завтрак приносили не всегда или же не вовремя. Кроме того, есть нарекания по поводу отсутствия Wi-Fi, узких и коротких полок в вагонах и состояния туалетов.А вот персоналом и качеством обслуживания все остались довольны: "Проводники — молодые ребята с неуставшими лицами, с интересом к своей работе".

https://ria.ru/20210804/turtsiya-1744290683.html

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республика крым, новости - туризм, туристы, отдых в россии 2021 летом, симферополь, ржд, железная дорога