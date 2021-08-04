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Туризм
https://ria.ru/20210804/krym-1744325737.html
Пассажиры поделились мнением о поездах на Крымский полуостров
Пассажиры поделились мнением о поездах на Крымский полуостров - РИА Новости, 04.08.2021
Пассажиры поделились мнением о поездах на Крымский полуостров
Сервис Туту.ру выяснил у пассажиров поездов, следующих в Крым, что им нравится, а что нет в поездках по железной дороге. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:52
2021-08-04T18:53
туризм
республика крым
новости - туризм
туристы
отдых в россии 2021 летом
симферополь
ржд
железная дорога
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Сервис Туту.ру выяснил у пассажиров поездов, следующих в Крым, что им нравится, а что нет в поездках по железной дороге.Аналитики центра изучили более 6700 отзывов, которые путешественники оставляли с января 2020 года по июнь 2021-го. Согласно статистике, своим опытом остались довольны 91,5 процента опрошенных, причем впечатления сильно зависели от того, в какой вагон туристы купили билет."Приятно всё удивило, внизу розетки, вверху слоты под телефонные зарядки, постельное белье высшего качества, переходы по вагонам с автоматическими дверьми, туалеты в большом количестве, мягкий ход поезда позволяет нести сразу две кружки с кипятком. Очень довольны", — писали одни.Другие пассажиры из того же самого состава, напротив, отзывались негативно: "Поезд старый, в вагоне чисто, но кондиционер работает только во время движения состава... С потолка капает вода... Поезд весь дребезжит, скрипит и дергается на каждой остановке".Некоторых путешественников разочаровал вагон-ресторан. По их словам, включенный в стоимость завтрак приносили не всегда или же не вовремя. Кроме того, есть нарекания по поводу отсутствия Wi-Fi, узких и коротких полок в вагонах и состояния туалетов.А вот персоналом и качеством обслуживания все остались довольны: "Проводники — молодые ребята с неуставшими лицами, с интересом к своей работе".
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республика крым, новости - туризм, туристы, отдых в россии 2021 летом, симферополь, ржд, железная дорога
18:52 04.08.2021 (обновлено: 18:53 04.08.2021)
 

Пассажиры поделились мнением о поездах на Крымский полуостров

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует купленный билет на железнодорожном вокзале в Симферополе
Мужчина демонстрирует купленный билет на железнодорожном вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Сервис Туту.ру выяснил у пассажиров поездов, следующих в Крым, что им нравится, а что нет в поездках по железной дороге.
Аналитики центра изучили более 6700 отзывов, которые путешественники оставляли с января 2020 года по июнь 2021-го. Согласно статистике, своим опытом остались довольны 91,5 процента опрошенных, причем впечатления сильно зависели от того, в какой вагон туристы купили билет.
"Приятно всё удивило, внизу розетки, вверху слоты под телефонные зарядки, постельное белье высшего качества, переходы по вагонам с автоматическими дверьми, туалеты в большом количестве, мягкий ход поезда позволяет нести сразу две кружки с кипятком. Очень довольны", — писали одни.
Другие пассажиры из того же самого состава, напротив, отзывались негативно: "Поезд старый, в вагоне чисто, но кондиционер работает только во время движения состава... С потолка капает вода... Поезд весь дребезжит, скрипит и дергается на каждой остановке".
Некоторых путешественников разочаровал вагон-ресторан. По их словам, включенный в стоимость завтрак приносили не всегда или же не вовремя. Кроме того, есть нарекания по поводу отсутствия Wi-Fi, узких и коротких полок в вагонах и состояния туалетов.
А вот персоналом и качеством обслуживания все остались довольны: "Проводники — молодые ребята с неуставшими лицами, с интересом к своей работе".
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