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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210804/krov-1744261457.html
Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19 - РИА Новости, 04.08.2021
Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
Донор может сдавать кровь через месяц после вакцинации от коронавируса, сообщила в интервью РИА Новости главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T03:21
2021-08-04T03:21
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
ольга майорова
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Донор может сдавать кровь через месяц после вакцинации от коронавируса, сообщила в интервью РИА Новости главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова."Если человек переболел коронавирусом и если это не была тяжелая пневмония, то как и при респираторном заболевании - можно сдавать кровь через месяц после выздоровления. И при вакцинации тоже через месяц после последней вакцины, если она двухкомпонентная", - рассказала Майорова.
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общество, москва, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ольга майорова
03:21 04.08.2021
 
Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19

Главврач Центра крови Ольга Майорова объяснила, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСдача донорской крови в Москве
Сдача донорской крови в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Донор может сдавать кровь через месяц после вакцинации от коронавируса, сообщила в интервью РИА Новости главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова.
"Если человек переболел коронавирусом и если это не была тяжелая пневмония, то как и при респираторном заболевании - можно сдавать кровь через месяц после выздоровления. И при вакцинации тоже через месяц после последней вакцины, если она двухкомпонентная", - рассказала Майорова.
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОльга Майорова
 
 
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