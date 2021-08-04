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Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19 - РИА Новости, 04.08.2021
Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
Донор может сдавать кровь через месяц после вакцинации от коронавируса, сообщила в интервью РИА Новости главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T03:21
2021-08-04T03:21
2021-08-04T03:21
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Донор может сдавать кровь через месяц после вакцинации от коронавируса, сообщила в интервью РИА Новости главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова."Если человек переболел коронавирусом и если это не была тяжелая пневмония, то как и при респираторном заболевании - можно сдавать кровь через месяц после выздоровления. И при вакцинации тоже через месяц после последней вакцины, если она двухкомпонентная", - рассказала Майорова.
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общество, москва, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ольга майорова
Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
Главврач Центра крови Ольга Майорова объяснила, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим