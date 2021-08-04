https://ria.ru/20210804/krov-1744261457.html

Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19

Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19 - РИА Новости, 04.08.2021

Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19

Донор может сдавать кровь через месяц после вакцинации от коронавируса, сообщила в интервью РИА Новости главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T03:21

2021-08-04T03:21

2021-08-04T03:21

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коронавирус в россии

ольга майорова

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Донор может сдавать кровь через месяц после вакцинации от коронавируса, сообщила в интервью РИА Новости главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова."Если человек переболел коронавирусом и если это не была тяжелая пневмония, то как и при респираторном заболевании - можно сдавать кровь через месяц после выздоровления. И при вакцинации тоже через месяц после последней вакцины, если она двухкомпонентная", - рассказала Майорова.

https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744258273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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