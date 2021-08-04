https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744342817.html

Специалисты ФМБА прибыли в Ялту для помощи в борьбе с коронавирусом

Специалисты ФМБА прибыли в Ялту для помощи в борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 04.08.2021

Специалисты ФМБА прибыли в Ялту для помощи в борьбе с коронавирусом

Сводный отряд специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России для борьбы с COVID-19 прибыл в Ялту, сообщила глава администрации города... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T14:36

2021-08-04T14:36

2021-08-04T14:36

распространение коронавируса

общество

ялта

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

сергей аксенов (политик)

коронавирусы

янина павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Сводный отряд специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России для борьбы с COVID-19 прибыл в Ялту, сообщила глава администрации города Янина Павленко."В Ялту приехали и приступили к работе 42 медика – это сводный отряд ФМБА, который прибыл подкреплять наши тылы. Это специалисты совершенно разных направлений", - сказала Павленко на заседании оперативного штаба.При этом она подчеркнула, что за последнее время в городе наметилась тенденция снижения числа новых случаев заболевания коронавирусом. На данный момент, по ее словам, в Ялте порядка полутора тысяч человек с подтвержденным коронавирусом или имеющих симптомы, из них 268 человек находится в больницах.В свою очередь, глава республики Сергей Аксенова подчеркнул, что в связи с огромным количеством туристов нагрузка на систему здравоохранения в Ялте выше, чем в среднем по республике.По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 61 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 51,1 тысячи, умерли 1793 человек.

https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744328512.html

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