Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744342817.html
Специалисты ФМБА прибыли в Ялту для помощи в борьбе с коронавирусом
Специалисты ФМБА прибыли в Ялту для помощи в борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 04.08.2021
Специалисты ФМБА прибыли в Ялту для помощи в борьбе с коронавирусом
Сводный отряд специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России для борьбы с COVID-19 прибыл в Ялту, сообщила глава администрации города... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T14:36
2021-08-04T14:36
распространение коронавируса
общество
ялта
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
сергей аксенов (политик)
коронавирусы
янина павленко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9abfcf7566a4d9b23856f93b7417f16a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Сводный отряд специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России для борьбы с COVID-19 прибыл в Ялту, сообщила глава администрации города Янина Павленко."В Ялту приехали и приступили к работе 42 медика – это сводный отряд ФМБА, который прибыл подкреплять наши тылы. Это специалисты совершенно разных направлений", - сказала Павленко на заседании оперативного штаба.При этом она подчеркнула, что за последнее время в городе наметилась тенденция снижения числа новых случаев заболевания коронавирусом. На данный момент, по ее словам, в Ялте порядка полутора тысяч человек с подтвержденным коронавирусом или имеющих симптомы, из них 268 человек находится в больницах.В свою очередь, глава республики Сергей Аксенова подчеркнул, что в связи с огромным количеством туристов нагрузка на систему здравоохранения в Ялте выше, чем в среднем по республике.По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 61 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 51,1 тысячи, умерли 1793 человек.
https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744328512.html
ялта
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7e4f8758e1f3d5e180e7bc16989d3279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, ялта, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, сергей аксенов (политик), коронавирусы, янина павленко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:36 04.08.2021
 
Специалисты ФМБА прибыли в Ялту для помощи в борьбе с коронавирусом

В Ялту прибыли 42 специалиста ФМБА для помощи в борьбе с коронавирусом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Сводный отряд специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России для борьбы с COVID-19 прибыл в Ялту, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"В Ялту приехали и приступили к работе 42 медика – это сводный отряд ФМБА, который прибыл подкреплять наши тылы. Это специалисты совершенно разных направлений", - сказала Павленко на заседании оперативного штаба.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
При этом она подчеркнула, что за последнее время в городе наметилась тенденция снижения числа новых случаев заболевания коронавирусом. На данный момент, по ее словам, в Ялте порядка полутора тысяч человек с подтвержденным коронавирусом или имеющих симптомы, из них 268 человек находится в больницах.
В свою очередь, глава республики Сергей Аксенова подчеркнул, что в связи с огромным количеством туристов нагрузка на систему здравоохранения в Ялте выше, чем в среднем по республике.
По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 61 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 51,1 тысячи, умерли 1793 человек.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
13:33Распространение коронавируса
В Крыму зафиксировали антирекорд смертности от коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоЯлтаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоСергей Аксенов (политик)КоронавирусыЯнина ПавленкоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
14:51Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине
14:50Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда
14:49В Крыму среди госпитализированных с COVID 98% не делали прививку
14:47В Петербурге проверят инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes
14:46Опрос выявил главные проблемы, беспокоящие украинцев
14:41Синхронистки Ромашина и Колесниченко принесли России 14-е золото Олимпиады
14:38Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Москве, не справился с управлением
14:37В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии
14:36Специалисты ФМБА прибыли в Ялту для помощи в борьбе с коронавирусом
14:32Протасевич заявил, что не подвергался в Минске пыткам и давлению
Лента новостейМолния