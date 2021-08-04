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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744328512.html
В Крыму зафиксировали антирекорд смертности от коронавируса
В Крыму зафиксировали антирекорд смертности от коронавируса - РИА Новости, 04.08.2021
В Крыму зафиксировали антирекорд смертности от коронавируса
Антирекордным за прошедшую неделю стал уровень смертности от коронавируса, всего за этот период скончались 73 человека, сообщила руководитель крымского... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:33
2021-08-04T13:33
распространение коронавируса
общество
республика крым
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
наталья пеньковская
россия
коронавирус covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Антирекордным за прошедшую неделю стал уровень смертности от коронавируса, всего за этот период скончались 73 человека, сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.По словам Пеньковской, 20% из общего числа умерших за последнюю неделю - это лица, не достигшие 65 лет. При этом 84% обратились за медицинской помощью позже второго дня от проявления болезни.По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 61 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 51,1 тысячи, умерли 1793 человек.
https://ria.ru/20210721/krym-1742166654.html
республика крым
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общество, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, наталья пеньковская, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:33 04.08.2021
 
В Крыму зафиксировали антирекорд смертности от коронавируса

Глава Роспотребнадзора по Крыму Пеньковская: за неделю в республике 73 человека умерли от COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Антирекордным за прошедшую неделю стал уровень смертности от коронавируса, всего за этот период скончались 73 человека, сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
"Антирекордным за прошедшую неделю стал уровень смертности – 73 летальных исхода зарегистрировано за последнюю неделю. Это самый высокий показатель за весь прошедший период наблюдения за новой коронавирусной инфекцией", - сказала она на заседании оперативного штаба.
По словам Пеньковской, 20% из общего числа умерших за последнюю неделю - это лица, не достигшие 65 лет. При этом 84% обратились за медицинской помощью позже второго дня от проявления болезни.
По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 61 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 51,1 тысячи, умерли 1793 человек.
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Распространение коронавирусаОбществоРеспублика КрымФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоНаталья ПеньковскаяРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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