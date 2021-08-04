https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744328512.html

В Крыму зафиксировали антирекорд смертности от коронавируса

В Крыму зафиксировали антирекорд смертности от коронавируса - РИА Новости, 04.08.2021

В Крыму зафиксировали антирекорд смертности от коронавируса

Антирекордным за прошедшую неделю стал уровень смертности от коронавируса, всего за этот период скончались 73 человека, сообщила руководитель крымского... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T13:33

2021-08-04T13:33

2021-08-04T13:33

распространение коронавируса

общество

республика крым

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

наталья пеньковская

россия

коронавирус covid-19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Антирекордным за прошедшую неделю стал уровень смертности от коронавируса, всего за этот период скончались 73 человека, сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.По словам Пеньковской, 20% из общего числа умерших за последнюю неделю - это лица, не достигшие 65 лет. При этом 84% обратились за медицинской помощью позже второго дня от проявления болезни.По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 61 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 51,1 тысячи, умерли 1793 человек.

https://ria.ru/20210721/krym-1742166654.html

республика крым

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, наталья пеньковская, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии