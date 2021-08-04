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В Крыму зафиксировали антирекорд смертности от коронавируса
В Крыму зафиксировали антирекорд смертности от коронавируса - РИА Новости, 04.08.2021
В Крыму зафиксировали антирекорд смертности от коронавируса
Антирекордным за прошедшую неделю стал уровень смертности от коронавируса, всего за этот период скончались 73 человека, сообщила руководитель крымского... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:33
2021-08-04T13:33
2021-08-04T13:33
распространение коронавируса
общество
республика крым
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
наталья пеньковская
россия
коронавирус covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Антирекордным за прошедшую неделю стал уровень смертности от коронавируса, всего за этот период скончались 73 человека, сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.По словам Пеньковской, 20% из общего числа умерших за последнюю неделю - это лица, не достигшие 65 лет. При этом 84% обратились за медицинской помощью позже второго дня от проявления болезни.По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 61 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 51,1 тысячи, умерли 1793 человек.
https://ria.ru/20210721/krym-1742166654.html
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общество, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, наталья пеньковская, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Крыму зафиксировали антирекорд смертности от коронавируса
Глава Роспотребнадзора по Крыму Пеньковская: за неделю в республике 73 человека умерли от COVID-19