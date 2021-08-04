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В Москве за сутки госпитализировали 861 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 861 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 04.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали 861 пациента с COVID-19
За сутки в Москве госпитализирован 861 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 455 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:21
2021-08-04T11:21
2021-08-04T11:25
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здоровье - общество
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 861 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 455 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 2502 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 861 человек. На ИВЛ находятся 455 человек. В городе выздоровели ещё 4302 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 374 447", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 76 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:21 04.08.2021 (обновлено: 11:25 04.08.2021)
В Москве за сутки госпитализировали 861 пациента с COVID-19
Оперштаб: за сутки в Москве госпитализирован 861 пациент с COVID-19, на ИВЛ находятся 455 человек