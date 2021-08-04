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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 04.08.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,17%, на втором месте Республика Татарстан (0,21), на третьем - Орловская область (0,22),... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:14
2021-08-04T11:14
2021-08-04T11:14
распространение коронавируса
общество
республика татарстан (татарстан)
орловская область
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,17%, на втором месте Республика Татарстан (0,21), на третьем - Орловская область (0,22), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,17%, 2. Республика Татарстан - 0,21%, 3. Орловская область - 0,22%", - говорится в сообщении.
республика татарстан (татарстан)
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общество, республика татарстан (татарстан), орловская область, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксировали в Москве — 0,17%