https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744298041.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 04.08.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,17%, на втором месте Республика Татарстан (0,21), на третьем - Орловская область (0,22),... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T11:14

2021-08-04T11:14

2021-08-04T11:14

распространение коронавируса

общество

республика татарстан (татарстан)

орловская область

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,17%, на втором месте Республика Татарстан (0,21), на третьем - Орловская область (0,22), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,17%, 2. Республика Татарстан - 0,21%, 3. Орловская область - 0,22%", - говорится в сообщении.

республика татарстан (татарстан)

орловская область

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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