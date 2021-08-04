https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744259051.html

Минобороны могло потерять триллионы рублей из-за COVID-19, рассказал Шойгу

Минобороны могло потерять триллионы рублей из-за COVID-19, рассказал Шойгу - РИА Новости, 04.08.2021

Минобороны могло потерять триллионы рублей из-за COVID-19, рассказал Шойгу

Локдаун в России весной 2020 года из-за эпидемии коронавируса угрожал сорвать поставки вооружения и военной техники по гособоронзаказу и на экспорт на сумму в... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T01:22

2021-08-04T01:22

2021-08-04T01:22

распространение коронавируса

безопасность

армия

москва

сергей шойгу

владимир путин

севмаш

восточная верфь

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Локдаун в России весной 2020 года из-за эпидемии коронавируса угрожал сорвать поставки вооружения и военной техники по гособоронзаказу и на экспорт на сумму в несколько триллионов рублей, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.По его словам, вследствие введенного в российских регионах локдауна из-за COVID-19 большинство оборонных предприятий прекратили работу. Среди них – "Севмаш", "Звездочка", концерн "Калашников", "Камаз", "Восточная верфь", ижевский электромеханический завод "Купол", авиационный завод в Улан-Удэ.Шойгу отметил, что после его доклада президенту РФ Владимиру Путину удалось принять решения о безопасном возобновлении производства вооружения и военной техники."В результате принятия президентом России тогда необходимых решений не только был выполнен гособоронзаказ и обязательства страны в рамках военно-технического сотрудничества. Самое главное – люди получили возможность продолжить работу, получать заработную плату и кормить свои семьи", - пояснил он.

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