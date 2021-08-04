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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744259051.html
Минобороны могло потерять триллионы рублей из-за COVID-19, рассказал Шойгу
Минобороны могло потерять триллионы рублей из-за COVID-19, рассказал Шойгу - РИА Новости, 04.08.2021
Минобороны могло потерять триллионы рублей из-за COVID-19, рассказал Шойгу
Локдаун в России весной 2020 года из-за эпидемии коронавируса угрожал сорвать поставки вооружения и военной техники по гособоронзаказу и на экспорт на сумму в... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T01:22
2021-08-04T01:22
распространение коронавируса
безопасность
армия
москва
сергей шойгу
владимир путин
севмаш
восточная верфь
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Локдаун в России весной 2020 года из-за эпидемии коронавируса угрожал сорвать поставки вооружения и военной техники по гособоронзаказу и на экспорт на сумму в несколько триллионов рублей, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.По его словам, вследствие введенного в российских регионах локдауна из-за COVID-19 большинство оборонных предприятий прекратили работу. Среди них – "Севмаш", "Звездочка", концерн "Калашников", "Камаз", "Восточная верфь", ижевский электромеханический завод "Купол", авиационный завод в Улан-Удэ.Шойгу отметил, что после его доклада президенту РФ Владимиру Путину удалось принять решения о безопасном возобновлении производства вооружения и военной техники."В результате принятия президентом России тогда необходимых решений не только был выполнен гособоронзаказ и обязательства страны в рамках военно-технического сотрудничества. Самое главное – люди получили возможность продолжить работу, получать заработную плату и кормить свои семьи", - пояснил он.
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безопасность, армия, москва, сергей шойгу, владимир путин, севмаш, восточная верфь, звездочка, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
01:22 04.08.2021
 
Минобороны могло потерять триллионы рублей из-за COVID-19, рассказал Шойгу

Шойгу рассказал о критической ситуации с поставками вооружения весной 2020 года из-за COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Локдаун в России весной 2020 года из-за эпидемии коронавируса угрожал сорвать поставки вооружения и военной техники по гособоронзаказу и на экспорт на сумму в несколько триллионов рублей, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Почти 2 миллиона рабочих и инженеров по всей стране не работали! Под угрозой срыва оказались не только поставки вооружения и военной техники по гособоронзаказу почти на 1,5 триллиона рублей, но и экспортные поставки нашим зарубежным партнерам на сопоставимую сумму!" - сказал он в интервью газете "Комсомольская правда".
По его словам, вследствие введенного в российских регионах локдауна из-за COVID-19 большинство оборонных предприятий прекратили работу. Среди них – "Севмаш", "Звездочка", концерн "Калашников", "Камаз", "Восточная верфь", ижевский электромеханический завод "Купол", авиационный завод в Улан-Удэ.
Шойгу отметил, что после его доклада президенту РФ Владимиру Путину удалось принять решения о безопасном возобновлении производства вооружения и военной техники.
"В результате принятия президентом России тогда необходимых решений не только был выполнен гособоронзаказ и обязательства страны в рамках военно-технического сотрудничества. Самое главное – люди получили возможность продолжить работу, получать заработную плату и кормить свои семьи", - пояснил он.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
01:14Распространение коронавируса
Шойгу рассказал об участии Минобороны в создании вакцины "Спутник V"
 
Распространение коронавирусаБезопасностьАрмияМоскваСергей ШойгуВладимир ПутинСевмашВосточная верфьЗвездочкаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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