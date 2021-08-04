https://ria.ru/20210804/konkurs-1744310390.html

Названы победители журналистского конкурса "Большое дело малых инициатив"

Названы победители журналистского конкурса "Большое дело малых инициатив" - РИА Новости, 04.08.2021

Названы победители журналистского конкурса "Большое дело малых инициатив"

В пресс-центре "Аргументов и фактов" подвели итоги проекта "Малыми делами богата Россия" и творческого конкурса среди журналистов региональных СМИ. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:31

2021-08-04T12:31

2021-08-04T12:32

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МОСКВА, 4 авг – Пресс-служба "Аргументы и факты". В пресс-центре "Аргументов и фактов" подвели итоги проекта "Малыми делами богата Россия" и творческого конкурса среди журналистов региональных СМИ.Фонд президентских грантов ежегодно выдает НКО тысячи грантов на миллиарды рублей. Подавляющее большинство грантополучателей находятся в регионах – именно там они реализуют свои небольшие, но очень важные проекты в сфере культуры, социальной защиты, экологии и других важнейших направлений развития гражданского общества.Но свои проекты в информационной сфере общественные активисты, как правило, не продвигают, а журналисты не очень понимают, что деятельность социально ориентированных НКО может давать поводы для материалов в СМИ.Благотворительный фонд "АиФ. Доброе сердце" решил, что это неправильно, и придумал проект, который бы помог встретиться и стать партнёрами журналистам и представителям НКО. С этим проектом он выиграл президентский грант, а издательский дом "Аргументы и факты" стал его партнёром.К проекту подключились региональные представительства "АиФ". В итоге в 50 регионах были организованы пресс-туры в некоммерческие организации, реализовавшие проекты на средства Фонда президентских грантов. По итогам опубликовано 620 журналистских материалов. Все эти работы участвовали в творческом конкурсе "Большое дело малых инициатив".Российский тележурналист и телепродюсер, председатель Союза журналистов России, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьев обратил внимание на то, что среди представителей СМИ – участников проекта 80% - члены Союза журналистов России."Темы о добрых инициативах, социальных проектах – это их темы, - сказал он. – Я надеюсь, что мы доживем до тех времен, когда у нас, как и в Соединенных Штатах Америки, будут расти тиражи региональных газет, потому что людям все больше становится интересно то, что происходит рядом с их домом, что происходит в их городе, их поселке".Народный художник Никас Сафронов привел пример другой страны – Англии. "Я часто бываю там у своего сына, - рассказал он. – И там 4-5 каналов, где нет никакой рекламы, и вся информация позитивная. Транслируются именно хорошие новости".К сожалению, у нас всё получается иначе. Новости, считает Никас Сафронов, должны быть такими: пионер пошёл в лес – вычистил там участок, человек спас ребёнка на пожаре. Они должны быть добрыми, важными и значительными."Событий таких очень много. И их нужно усиленно муссировать. Знаете, когда котенок не хочет пить молоко, его надо заставлять. Так и здесь – надо муссировать, чтобы с детства человеку прививать чувство культуры, этики, ценности добрых дел. Если человек настроен на позитив, у него все идет позитивно в жизни".Актёр театра и кино, телеведущий Евгений Кулаков увидел, насколько важным может быть освещение социальной проблемы средствами массовой информации, на примере недавней истории на детской площадке в Санкт-Петербурге."Появилось видео с детской площадки, когда женщина, гулявшая там со здоровой внучкой, пыталась выгнать детей из центра для ребят с особыми потребностями, - пояснил он. – Видео это распространилось сначала по соцсетям, а вчера я увидел сюжет на 1-м канале. Думаю, теперь и эта безумная женщина что-то поймёт, и другие люди, которые, быть может, сторонятся больных детей, переосмыслят своё поведение. Вот это пример воздействия, когда средства массовой информации и НКО (а с детьми гуляли воспитатели из некоммерческой организации) действуют сообща"."Круглый стол" проходил в онлайн формате, и поэтому принять участие в нём смогли люди из разных регионов страны. Присутствовали представители некоммерческих организаций, в которые журналисты выезжали в ходе пресс-туров, и сами авторы материалов."Мы на самом деле делаем много, но не всегда можем об этом красиво рассказать. А рассказывать, конечно, надо. Это очень важно для нашей работы", - сказал руководитель проекта "НЕБОтерапия" благотворительного фонда "Подари Любовь Миру" из Московской области Алексей Волков.Екатерина Донских, директор благотворительного фонда "АиФ. Доброе сердце", который и организовал этот большой проект, тоже на примере своей деятельности знает, как важно для НКО взаимодействие со СМИ."Наш учредитель – издательский дом "Аргументы и факты". И 15 лет назад именно из материалов в еженедельнике "АиФ" мы и возникли, - объяснила она. – Журналисты писали о том, что кому-то сложно получить лекарства, кому-то – коляску. У кого-то были другие проблемы, которые самостоятельно решить он не мог. Читатели обращались в газету и говорили: "Мы хотим помочь этому человеку".Екатерина Донских считает, что у НКО и у СМИ единая задача – помочь в решении социальных проблем. "Есть три стороны – СМИ, НКО и, самое главное, люди, которые смогут узнать о хороших проектах и, возможно, поддержать их, изменив свою жизнь", - добавила она.В завершении дискуссии были подведены итоги конкурса журналистского мастерства "Большое дело малых инициатив".Топ-10 журналистских работ1. "Кадриль уральская, задача первая – не упасть" (о проекте "Школа уральской кадрили" фольклорного объединения "Фолкъ-Толкъ"), автор Анастасия Михайлова, "Шалинский вестник", Екатеринбург – высший балл.Инициатор этого проекта и руководитель объединения Сергей Антонов в ходе "круглого стола" рассказал, что сам себя рекламировать не умеет. "Но мы понимаем, что публичность необходима, если мы делаем хороший красивый проект. Однако эта важная часть у нас выпадала. Сам бы я обратился в одно СМИ, другое. Где-то бы отказали, и я бы бросил. А тут к нам приехали журналисты и всё про нас написали".Сергей Антонов считает, что материалы о проектах НКО создают важный позитивный фон в обществе, формируют нормальные, здоровые человеческие эмоции.2. "Когда особенности становятся достоинствами" (о детском инклюзивном театре Белгорода), автор Оксана Булгакова, портал GO31.ru – высший балл.Режиссер театра Татьяна Климачкова поведала участникам "круглого стола", что прежде в театр столько журналистов не заглядывало."Дети были очень впечатлены, им было интересно, что на репетиции появились зрители. Теперь спрашивают, когда к нам придут еще. Я им показывала материалы, фотографии – вот про тебя написали, а вот про тебя… Для детей с аутизмом это очень большая мотивация".3. "Бермудские треугольники". Как в Нижегородской области ищут пропавших людей" (о проекте "Чистые игры" поисково-спасательного отряда "Волонтер"), автор Злата Медушевская, сайт "АиФ в Нижнем Новгороде" - высший балл.4. "Как образ жизни. В Рубцовске ежегодно удаются десятки социальных проектов" (о благотворительном фонде "Развитие"), автор Светлана Лырчикова, сайт "АиФ-Алтай".5. "Путешествие по "Радуге". Как НКО в Чувашии учит людей интересно жить" (об НКО "Радуга"), автор Светлана Кузнецова, сайт "АиФ в Чувашии".6. "Хороший пример заразителен: как развиваются социальные проекты в сельской местности Краснодарского края" (о Чамлыкском хуторском казачьем обществе), автор Александра Кошелева, сайт "Кубанские новости".7. "Четвероногий доктор. Чем эффективна иппотерапия и кому она показана?" (об Иркутском общественном благотворительном фонде Тихомировых), автор Светлана Дамбуева, блогер.8. "Мы все – одна команда" (об НКО "Тотем"), автор Анастасия Запорожская, спортивный журнал Железногорска "Молния", Красноярский край.9. "Добрый дом. Как живётся особенным детям в тренировочной квартире" (об учебно-тренировочной квартире "Добрый дом"), автор Игорь Польских, сайт "АиФ Пенза".10. "Дотянуться до звезд" (о центре "Юный техник"), автор Светлана Синцова, сайт "Псковская правда".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. 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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы