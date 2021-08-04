https://ria.ru/20210804/khranitelichudes-1744316052.html

Мультсериал "Хранители чудес" лидирует по просмотрам на китайской платформе

Мультсериал "Хранители чудес" лидирует по просмотрам на китайской платформе - РИА Новости, 04.08.2021

Мультсериал "Хранители чудес" лидирует по просмотрам на китайской платформе

Анимационный сериал "Хранители чудес" производства российской студии Wizart Animation совместно с китайскими партнерами занял на видеосервисе iQIYI первое место РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T13:56

2021-08-04T13:56

2021-08-04T13:56

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Анимационный сериал "Хранители чудес" производства российской студии Wizart Animation совместно с китайскими партнерами занял на видеосервисе iQIYI первое место по просмотрам в разделе Kids и 15-е в общем топе контента, сообщила пресс-служба Роскино.В релизе говорится, что "Хранители чудес" был представлен зрителям в июне под брендом iQIYI Originals. Шоу удерживает лидерство на одном из крупнейших онлайн-сервисов в мире уже несколько недель. Ежемесячная аудитория китайской платформы iQIYI составляет свыше 500 миллионов активных пользователей. По словам генерального продюсера Wizart Animation Владимира Николаева, проект "Хранители чудес" учит детей добру и ответственности. Ранее другой известный проект Wizart – полнометражный анимационный фильм "Ганзель, Гретель и Агентство магии", который вышел 25 марта на платформе Netflix, за первый уикенд поднялся на второе место по просмотрам в мире и США.

https://ria.ru/20210216/fiksiki-1597660643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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технологии, сша, роскино, wizart animation, netflix, новости культуры, кино и сериалы