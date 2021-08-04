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Мультсериал "Хранители чудес" лидирует по просмотрам на китайской платформе
Мультсериал "Хранители чудес" лидирует по просмотрам на китайской платформе - РИА Новости, 04.08.2021
Мультсериал "Хранители чудес" лидирует по просмотрам на китайской платформе
Анимационный сериал "Хранители чудес" производства российской студии Wizart Animation совместно с китайскими партнерами занял на видеосервисе iQIYI первое место РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:56
2021-08-04T13:56
2021-08-04T13:56
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Анимационный сериал "Хранители чудес" производства российской студии Wizart Animation совместно с китайскими партнерами занял на видеосервисе iQIYI первое место по просмотрам в разделе Kids и 15-е в общем топе контента, сообщила пресс-служба Роскино.В релизе говорится, что "Хранители чудес" был представлен зрителям в июне под брендом iQIYI Originals. Шоу удерживает лидерство на одном из крупнейших онлайн-сервисов в мире уже несколько недель. Ежемесячная аудитория китайской платформы iQIYI составляет свыше 500 миллионов активных пользователей. По словам генерального продюсера Wizart Animation Владимира Николаева, проект "Хранители чудес" учит детей добру и ответственности. Ранее другой известный проект Wizart – полнометражный анимационный фильм "Ганзель, Гретель и Агентство магии", который вышел 25 марта на платформе Netflix, за первый уикенд поднялся на второе место по просмотрам в мире и США.
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технологии, сша, роскино, wizart animation, netflix, новости культуры, кино и сериалы
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Анимационный сериал "Хранители чудес" производства российской студии Wizart Animation совместно с китайскими партнерами занял на видеосервисе iQIYI первое место по просмотрам в разделе Kids и 15-е в общем топе контента, сообщила пресс-служба Роскино.
В релизе говорится, что "Хранители чудес" был представлен зрителям в июне под брендом iQIYI Originals. Шоу удерживает лидерство на одном из крупнейших онлайн-сервисов в мире уже несколько недель. Ежемесячная аудитория китайской платформы iQIYI составляет свыше 500 миллионов активных пользователей.
"Мы очень рады тому, что он сразу показывает столь высокие результаты, – это говорит о больших перспективах подобного сотрудничества и огромном опыте компании Wizart на китайском рынке", — цитирует пресс-служба генерального директора Роскино Евгению Маркову.
По словам генерального продюсера Wizart Animation Владимира Николаева, проект "Хранители чудес" учит детей добру и ответственности.
"Сериал также показывает юным зрителям, как можно конструктивно разрешать повседневные конфликты и проблемы", — отметил он.
Ранее другой известный проект Wizart – полнометражный анимационный фильм "Ганзель, Гретель и Агентство магии", который вышел 25 марта на платформе Netflix, за первый уикенд поднялся на второе место по просмотрам в мире и США.