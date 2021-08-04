https://ria.ru/20210804/kazan-1744359551.html

В Казани проверят смертельное ДТП с участием федерального судьи

В Казани проверят смертельное ДТП с участием федерального судьи - РИА Новости, 04.08.2021

В Казани проверят смертельное ДТП с участием федерального судьи

Сотрудники ГИБДД Казани выясняют обстоятельства наезда, в результате которого погиб мужчина 1969 года рождения, находившийся в алкогольном опьянении, сообщили... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T16:02

2021-08-04T16:02

2021-08-04T16:02

происшествия

казань

авто

россия

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КАЗАНЬ, 4 авг – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД Казани выясняют обстоятельства наезда, в результате которого погиб мужчина 1969 года рождения, находившийся в алкогольном опьянении, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.Ранее местные СМИ написали, что смертельный наезд произошёл с участием федерального судьи, под управлением которого автомобиль Audi сбил переползавшего дорогу мужчину."ДТП со смертельным исходом произошло 3 августа в 21.35 на Мамадышском тракте на въезде в Казань. Автомобиль Audi совершил наезд на мужчину 1969 года рождения, который находился на проезжей части в состоянии сильного алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.В настоящее время, по его словам, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.По информации источника в силовых структурах региона, погибший мужчина сначала полз вдоль дороги, а затем решил ее пересечь. При этом несколько машин лишь чудом его не сбили. Водитель Audi, по предварительным данным, на момент ДТП был трезв, скоростной режим не нарушал.

https://radiosputnik.ria.ru/20210722/avariya-1742315792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань, авто, россия