Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/kazan-1744359551.html
В Казани проверят смертельное ДТП с участием федерального судьи
В Казани проверят смертельное ДТП с участием федерального судьи - РИА Новости, 04.08.2021
В Казани проверят смертельное ДТП с участием федерального судьи
Сотрудники ГИБДД Казани выясняют обстоятельства наезда, в результате которого погиб мужчина 1969 года рождения, находившийся в алкогольном опьянении, сообщили... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:02
2021-08-04T16:02
происшествия
казань
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727152330_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cc570ee5f26c0f29d509e5026b36c069.jpg
КАЗАНЬ, 4 авг – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД Казани выясняют обстоятельства наезда, в результате которого погиб мужчина 1969 года рождения, находившийся в алкогольном опьянении, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.Ранее местные СМИ написали, что смертельный наезд произошёл с участием федерального судьи, под управлением которого автомобиль Audi сбил переползавшего дорогу мужчину."ДТП со смертельным исходом произошло 3 августа в 21.35 на Мамадышском тракте на въезде в Казань. Автомобиль Audi совершил наезд на мужчину 1969 года рождения, который находился на проезжей части в состоянии сильного алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.В настоящее время, по его словам, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.По информации источника в силовых структурах региона, погибший мужчина сначала полз вдоль дороги, а затем решил ее пересечь. При этом несколько машин лишь чудом его не сбили. Водитель Audi, по предварительным данным, на момент ДТП был трезв, скоростной режим не нарушал.
https://radiosputnik.ria.ru/20210722/avariya-1742315792.html
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727152330_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_0dd1de419fbfadc3139856361329e987.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, казань, авто, россия
16:02 04.08.2021
 
В Казани проверят смертельное ДТП с участием федерального судьи

ГИБДД проверит смертельное ДТП с участием федерального судьи

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 4 авг – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД Казани выясняют обстоятельства наезда, в результате которого погиб мужчина 1969 года рождения, находившийся в алкогольном опьянении, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.
Ранее местные СМИ написали, что смертельный наезд произошёл с участием федерального судьи, под управлением которого автомобиль Audi сбил переползавшего дорогу мужчину.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 08:48В России
Три человека погибли в аварии шести машин в Нижегородской области
"ДТП со смертельным исходом произошло 3 августа в 21.35 на Мамадышском тракте на въезде в Казань. Автомобиль Audi совершил наезд на мужчину 1969 года рождения, который находился на проезжей части в состоянии сильного алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время, по его словам, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По информации источника в силовых структурах региона, погибший мужчина сначала полз вдоль дороги, а затем решил ее пересечь. При этом несколько машин лишь чудом его не сбили. Водитель Audi, по предварительным данным, на момент ДТП был трезв, скоростной режим не нарушал.
 
ПроисшествияКазаньАвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке
06:40Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
06:15Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России
05:39Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит
05:35В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
05:19Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
05:15Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование
05:08Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец
05:01В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
04:34Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
04:15Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов
03:36Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
03:25Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой
03:21Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ
03:14"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
03:00В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
03:00Риелторы рассказали, в каких районах Москвы любят жить знаменитости
02:17Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
02:15Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
02:15Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела
Лента новостейМолния