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В Казани проверят смертельное ДТП с участием федерального судьи
В Казани проверят смертельное ДТП с участием федерального судьи - РИА Новости, 04.08.2021
В Казани проверят смертельное ДТП с участием федерального судьи
Сотрудники ГИБДД Казани выясняют обстоятельства наезда, в результате которого погиб мужчина 1969 года рождения, находившийся в алкогольном опьянении, сообщили... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:02
2021-08-04T16:02
2021-08-04T16:02
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КАЗАНЬ, 4 авг – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД Казани выясняют обстоятельства наезда, в результате которого погиб мужчина 1969 года рождения, находившийся в алкогольном опьянении, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.Ранее местные СМИ написали, что смертельный наезд произошёл с участием федерального судьи, под управлением которого автомобиль Audi сбил переползавшего дорогу мужчину."ДТП со смертельным исходом произошло 3 августа в 21.35 на Мамадышском тракте на въезде в Казань. Автомобиль Audi совершил наезд на мужчину 1969 года рождения, который находился на проезжей части в состоянии сильного алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.В настоящее время, по его словам, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.По информации источника в силовых структурах региона, погибший мужчина сначала полз вдоль дороги, а затем решил ее пересечь. При этом несколько машин лишь чудом его не сбили. Водитель Audi, по предварительным данным, на момент ДТП был трезв, скоростной режим не нарушал.
https://radiosputnik.ria.ru/20210722/avariya-1742315792.html
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происшествия, казань, авто, россия
В Казани проверят смертельное ДТП с участием федерального судьи
ГИБДД проверит смертельное ДТП с участием федерального судьи
КАЗАНЬ, 4 авг – РИА Новости.
Сотрудники ГИБДД Казани
выясняют обстоятельства наезда, в результате которого погиб мужчина 1969 года рождения, находившийся в алкогольном опьянении, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.
Ранее местные СМИ написали, что смертельный наезд произошёл с участием федерального судьи, под управлением которого автомобиль Audi сбил переползавшего дорогу мужчину.
"ДТП со смертельным исходом произошло 3 августа в 21.35 на Мамадышском тракте на въезде в Казань. Автомобиль Audi совершил наезд на мужчину 1969 года рождения, который находился на проезжей части в состоянии сильного алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время, по его словам, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По информации источника в силовых структурах региона, погибший мужчина сначала полз вдоль дороги, а затем решил ее пересечь. При этом несколько машин лишь чудом его не сбили. Водитель Audi, по предварительным данным, на момент ДТП был трезв, скоростной режим не нарушал.