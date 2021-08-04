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Проблемы обманутых дольщиков в Калужской области решаются в срок

Проблемы обманутых дольщиков в Калужской области решаются в срок - РИА Новости, 04.08.2021

Проблемы обманутых дольщиков в Калужской области решаются в срок

Решение проблем обманутых дольщиков в Калужской области идет по плану, без срывов, на днях на улице Пухова в Калуге сдан дом, квартир в котором дольщики ждали... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T20:04

2021-08-04T20:04

2021-08-04T20:04

калужская область

общество

калужская область

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КАЛУГА, 4 авг – РИА Новости. Решение проблем обманутых дольщиков в Калужской области идет по плану, без срывов, на днях на улице Пухова в Калуге сдан дом, квартир в котором дольщики ждали больше 15 лет, сообщает министерство строительство и ЖКХ региона.По данным властей, на сегодняшний день в регионе в стадии решения находятся проблемы 428 граждан, из них у 386 заключены договора долевого участия, у 42 человек - договоры инвестиционного вклада. В 2018-2019 годах решены проблемы порядка 500 пострадавших соинвесторов строительства четырёх проблемных объектов. За 2020 год решены проблемы около 100 дольщиков по четырем объектам."Двадцать третьего июля введен в эксплуатацию долгострой на улице Пухова в Калуге, квартиры в котором люди ждали более 15 лет. Восстановлены права 81 гражданина", - говорится в сообщении.Региональное министерство отмечает, что в Калужской области в последние два года возросла результативность решения проблем обманутых дольщиков, в частности этому поспособствовало создание регионального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, при помощи которого реализуются механизмы восстановления прав дольщиков, предусмотренные на федеральном уровне. "О срыве ввода в эксплуатацию проблемных домов речи не идёт", - говорится в сообщении.Вместе с тем, отмечают власти, при ежеквартальном формировании плана-графика в этом году были перенесены сроки восстановления прав граждан по нескольким объектам. Причины разные. Например, восстановление прав дольщиков многоквартирного дома в городе Белоусово (ул. Московская, д. 103) планируется путем обращения взыскания на заложенное имущество застройщика. В связи с обжалованием застройщиком судебного решения об обращении взыскания на предмет залога срок решения данного вопроса перенесен."Ведётся сотрудничество с публично-правовой компанией Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в целях выделения денежных средств региону для софинансирования мероприятий по восстановлению нарушенных прав граждан - участников долевого строительства. Заключен ряд соглашений", - информирует региональный минстрой.

https://ria.ru/20210719/tarusa-1741930617.html

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калужская область

калуга

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общество, калужская область, калуга, жилье