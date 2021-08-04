Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20210804/kaluga-1744410093.html
Проблемы обманутых дольщиков в Калужской области решаются в срок
Проблемы обманутых дольщиков в Калужской области решаются в срок - РИА Новости, 04.08.2021
Проблемы обманутых дольщиков в Калужской области решаются в срок
Решение проблем обманутых дольщиков в Калужской области идет по плану, без срывов, на днях на улице Пухова в Калуге сдан дом, квартир в котором дольщики ждали... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T20:04
2021-08-04T20:04
калужская область
общество
калужская область
калуга
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/131969/52/1319695274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb8c04d946d69c5e75103c3138be23b5.jpg
КАЛУГА, 4 авг – РИА Новости. Решение проблем обманутых дольщиков в Калужской области идет по плану, без срывов, на днях на улице Пухова в Калуге сдан дом, квартир в котором дольщики ждали больше 15 лет, сообщает министерство строительство и ЖКХ региона.По данным властей, на сегодняшний день в регионе в стадии решения находятся проблемы 428 граждан, из них у 386 заключены договора долевого участия, у 42 человек - договоры инвестиционного вклада. В 2018-2019 годах решены проблемы порядка 500 пострадавших соинвесторов строительства четырёх проблемных объектов. За 2020 год решены проблемы около 100 дольщиков по четырем объектам."Двадцать третьего июля введен в эксплуатацию долгострой на улице Пухова в Калуге, квартиры в котором люди ждали более 15 лет. Восстановлены права 81 гражданина", - говорится в сообщении.Региональное министерство отмечает, что в Калужской области в последние два года возросла результативность решения проблем обманутых дольщиков, в частности этому поспособствовало создание регионального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, при помощи которого реализуются механизмы восстановления прав дольщиков, предусмотренные на федеральном уровне. "О срыве ввода в эксплуатацию проблемных домов речи не идёт", - говорится в сообщении.Вместе с тем, отмечают власти, при ежеквартальном формировании плана-графика в этом году были перенесены сроки восстановления прав граждан по нескольким объектам. Причины разные. Например, восстановление прав дольщиков многоквартирного дома в городе Белоусово (ул. Московская, д. 103) планируется путем обращения взыскания на заложенное имущество застройщика. В связи с обжалованием застройщиком судебного решения об обращении взыскания на предмет залога срок решения данного вопроса перенесен."Ведётся сотрудничество с публично-правовой компанией Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в целях выделения денежных средств региону для софинансирования мероприятий по восстановлению нарушенных прав граждан - участников долевого строительства. Заключен ряд соглашений", - информирует региональный минстрой.
https://ria.ru/20210719/tarusa-1741930617.html
https://ria.ru/20210719/zdravookhranenie-1741891997.html
калужская область
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/131969/52/1319695274_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eda58fc8e71f67fedab218a56ae40ecb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, калужская область, калуга, жилье
20:04 04.08.2021
 
Проблемы обманутых дольщиков в Калужской области решаются в срок

Министерство строительства и ЖКХ: проблемы обманутых дольщиков в Калужской области решаются в срок

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкЗдание Калужского драматического театра на Театральной площади
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Светлана Тарасова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 4 авг – РИА Новости. Решение проблем обманутых дольщиков в Калужской области идет по плану, без срывов, на днях на улице Пухова в Калуге сдан дом, квартир в котором дольщики ждали больше 15 лет, сообщает министерство строительство и ЖКХ региона.
По данным властей, на сегодняшний день в регионе в стадии решения находятся проблемы 428 граждан, из них у 386 заключены договора долевого участия, у 42 человек - договоры инвестиционного вклада. В 2018-2019 годах решены проблемы порядка 500 пострадавших соинвесторов строительства четырёх проблемных объектов. За 2020 год решены проблемы около 100 дольщиков по четырем объектам.
Вид на Тарусу - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 19:09Калужская область
Центр Тарусы сделают пешеходным
"Двадцать третьего июля введен в эксплуатацию долгострой на улице Пухова в Калуге, квартиры в котором люди ждали более 15 лет. Восстановлены права 81 гражданина", - говорится в сообщении.
Региональное министерство отмечает, что в Калужской области в последние два года возросла результативность решения проблем обманутых дольщиков, в частности этому поспособствовало создание регионального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, при помощи которого реализуются механизмы восстановления прав дольщиков, предусмотренные на федеральном уровне. "О срыве ввода в эксплуатацию проблемных домов речи не идёт", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, отмечают власти, при ежеквартальном формировании плана-графика в этом году были перенесены сроки восстановления прав граждан по нескольким объектам. Причины разные. Например, восстановление прав дольщиков многоквартирного дома в городе Белоусово (ул. Московская, д. 103) планируется путем обращения взыскания на заложенное имущество застройщика. В связи с обжалованием застройщиком судебного решения об обращении взыскания на предмет залога срок решения данного вопроса перенесен.
"Ведётся сотрудничество с публично-правовой компанией Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в целях выделения денежных средств региону для софинансирования мероприятий по восстановлению нарушенных прав граждан - участников долевого строительства. Заключен ряд соглашений", - информирует региональный минстрой.
Здание Калужской мужской гимназии - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 16:18Калужская область
Калужская область направит средства на модернизацию здравоохранения
 
Калужская областьОбществоКалужская областьКалугаЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке
06:40Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
06:15Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России
05:39Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит
05:35В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
05:19Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
05:15Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование
05:08Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец
05:01В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
04:34Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
04:15Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов
03:36Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
03:25Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой
03:21Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ
03:14"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
03:00В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
03:00Риелторы рассказали, в каких районах Москвы любят жить знаменитости
02:17Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
02:15Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
02:15Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела
Лента новостейМолния