https://ria.ru/20210804/kalimatov-1744420575.html
Глава Ингушетии Калиматов переболел COVID-19
Глава Ингушетии Калиматов переболел COVID-19 - РИА Новости, 04.08.2021
Глава Ингушетии Калиматов переболел COVID-19
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что переболел коронавирусом, и призвал жителей республики прививаться от COVID-19. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T22:14
2021-08-04T22:14
2021-08-04T22:15
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
махмуд-али калиматов
коронавирус в россии
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НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что переболел коронавирусом, и призвал жителей республики прививаться от COVID-19."Плата за игнорирование рекомендаций Роспотребнадзора может оказаться непомерно высокой. Коронавирусная болезнь очень тяжелая, имеющая непредсказуемые последствия. Говорю вам об этом со всей ответственностью, исходя из личного опыта. Сам недавно переболел, и поверьте мне, это очень серьезно", - написал Калиматов в Instagram.Он сообщил, что собирался привиться, но не успел, так как болезнь опередила. "Как только медицинские показания позволят, я планирую довести это дело до конца и обязательно сделать прививку от коронавируса", - подчеркнул глава Ингушетии.Он добавил, что имамы мечетей должны разъяснять людям, что массовые коллективные молитвы без соблюдения дистанции и других защитных мер могут усугубить и без того сложную эпидемиологическую ситуацию. По словам Калиматова, на свадьбах и похоронах надо ограничивать массовость и обеспечивать присутствующих средствами защиты."Призываю всех жителей республики, у которых нет противопоказаний, пройти вакцинацию. Это позволит остановить вирусную эпидемию. Берегите себя и других!" - подчеркнул глава Ингушетии.В Ингушетии зарегистрировано 17 860 случаев заболевания коронавирусом, скончались 223 пациента с COVID-19, выздоровели 16 406 человек, госпитализированы 436 человек, из них в реанимациях - 40 пациентов. В республике проживают чуть больше 500 тысяч человек, для создания коллективного иммунитета в регионе планируется привить более 214 тысяч человек.
https://ria.ru/20190902/1558155250.html
https://ria.ru/20210719/kurator-1741895608.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, махмуд-али калиматов, коронавирус в россии
22:14 04.08.2021 (обновлено: 22:15 04.08.2021)
Глава Ингушетии Калиматов переболел COVID-19
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов переболел COVID-19
НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
сообщил, что переболел коронавирусом, и призвал жителей республики прививаться от COVID-19.
"Плата за игнорирование рекомендаций Роспотребнадзора
может оказаться непомерно высокой. Коронавирусная болезнь очень тяжелая, имеющая непредсказуемые последствия. Говорю вам об этом со всей ответственностью, исходя из личного опыта. Сам недавно переболел, и поверьте мне, это очень серьезно", - написал Калиматов в Instagram
.
Он сообщил, что собирался привиться, но не успел, так как болезнь опередила. "Как только медицинские показания позволят, я планирую довести это дело до конца и обязательно сделать прививку от коронавируса", - подчеркнул глава Ингушетии.
Он добавил, что имамы мечетей должны разъяснять людям, что массовые коллективные молитвы без соблюдения дистанции и других защитных мер могут усугубить и без того сложную эпидемиологическую ситуацию. По словам Калиматова, на свадьбах и похоронах надо ограничивать массовость и обеспечивать присутствующих средствами защиты.
"Призываю всех жителей республики, у которых нет противопоказаний, пройти вакцинацию. Это позволит остановить вирусную эпидемию. Берегите себя и других!" - подчеркнул глава Ингушетии.
В Ингушетии зарегистрировано 17 860 случаев заболевания коронавирусом, скончались 223 пациента с COVID-19, выздоровели 16 406 человек, госпитализированы 436 человек, из них в реанимациях - 40 пациентов. В республике проживают чуть больше 500 тысяч человек, для создания коллективного иммунитета в регионе планируется привить более 214 тысяч человек.