https://ria.ru/20210804/kalimatov-1744420575.html

Глава Ингушетии Калиматов переболел COVID-19

Глава Ингушетии Калиматов переболел COVID-19 - РИА Новости, 04.08.2021

Глава Ингушетии Калиматов переболел COVID-19

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что переболел коронавирусом, и призвал жителей республики прививаться от COVID-19. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T22:14

2021-08-04T22:14

2021-08-04T22:15

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

махмуд-али калиматов

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155815/04/1558150498_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc366b00c09dc43fc555a510ec019e41.jpg

НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что переболел коронавирусом, и призвал жителей республики прививаться от COVID-19."Плата за игнорирование рекомендаций Роспотребнадзора может оказаться непомерно высокой. Коронавирусная болезнь очень тяжелая, имеющая непредсказуемые последствия. Говорю вам об этом со всей ответственностью, исходя из личного опыта. Сам недавно переболел, и поверьте мне, это очень серьезно", - написал Калиматов в Instagram.Он сообщил, что собирался привиться, но не успел, так как болезнь опередила. "Как только медицинские показания позволят, я планирую довести это дело до конца и обязательно сделать прививку от коронавируса", - подчеркнул глава Ингушетии.Он добавил, что имамы мечетей должны разъяснять людям, что массовые коллективные молитвы без соблюдения дистанции и других защитных мер могут усугубить и без того сложную эпидемиологическую ситуацию. По словам Калиматова, на свадьбах и похоронах надо ограничивать массовость и обеспечивать присутствующих средствами защиты."Призываю всех жителей республики, у которых нет противопоказаний, пройти вакцинацию. Это позволит остановить вирусную эпидемию. Берегите себя и других!" - подчеркнул глава Ингушетии.В Ингушетии зарегистрировано 17 860 случаев заболевания коронавирусом, скончались 223 пациента с COVID-19, выздоровели 16 406 человек, госпитализированы 436 человек, из них в реанимациях - 40 пациентов. В республике проживают чуть больше 500 тысяч человек, для создания коллективного иммунитета в регионе планируется привить более 214 тысяч человек.

https://ria.ru/20190902/1558155250.html

https://ria.ru/20210719/kurator-1741895608.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, махмуд-али калиматов, коронавирус в россии