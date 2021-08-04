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Шоубиз
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Фастфуд и ностальгия: о чем звезды говорили в Сети
Фастфуд и ностальгия: о чем звезды говорили в Сети - РИА Новости, 04.08.2021
Фастфуд и ностальгия: о чем звезды говорили в Сети
Кто-то из знаменитостей пока только мечтает об отпуске, а кто-то уже вернулся с заслуженного отдыха и вышел на работу. О том, как звезды проводят это лето, они... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:27
2021-08-04T16:27
шоубиз
дима билан (виктор белан)
ольга бузова
филипп киркоров
сергей лазарев
софья таюрская
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Кто-то из знаменитостей пока только мечтает об отпуске, а кто-то уже вернулся с заслуженного отдыха и вышел на работу. О том, как звезды проводят это лето, они рассказывают в своих микроблогах. Что происходит в Instagram-аккаунтах российских селебрити — в подборке РИА Новости. Билан празднует трехлетие клипаДима Билан отмечает трехлетие своего клипа на песню "Пьяная любовь". Премьера ролика состоялась 3 августа 2018 года. В девятиминутном видео показана свадьба, вышедшая из-под контроля. "Честное отображение русской многогранной души. Тут есть все! И свадьба, и родственники, и чудноватые друзья, немного хоррора, и даже тигры", — хвалит ролик певец. Лазарев отмечает день рождения песниУ Сергея Лазарева тоже есть повод для радости. Четыре года назад вышла его песня "Так красиво". В сторис певец сделал репост из фанатского паблика, где в честь знаменательного события разместили коллаж с кадрами из ролика. Король вспомнил молодостьНе только Лазарев и Билан ностальгируют по ушедшим дням. Филипп Бедросович в сторис опубликовал коллаж. На одном из снимков показано, как Киркоров выглядит сейчас. Другое фото сделано несколько лет назад — на нем певец моложе и прическа у него другая: лицо короля российское эстрады обрамляют густые локоны. Впрочем, судя по кадрам, изменился певец не сильно. "Назад в будущее", — подписал коллаж исполнитель. Фастфуд vs. талия"Я такая сегодня довольная: встала на весы — сбросила все, что наела в отпуске. И в итоге зачем-то обожралась фастфудом", — разоткровенничалась солистка группы Little Big Софья Таюрская в сторис микроблога.Бузова is backОльга Бузова сообщила, что вернулась в Москву. Теледива отдыхала в Греции. Она активно делилась видео и фото из отпуска с фанатами. "Это чисто по-бузовски: после самолета заехать домой, успеть только принять душ и уже выезжать на съемки", — рассказала о своих буднях знаменитость.
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дима билан (виктор белан), ольга бузова, филипп киркоров, сергей лазарев, софья таюрская
16:27 04.08.2021
 

Фастфуд и ностальгия: о чем звезды говорили в Сети

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц в Москве в жаркую погоду
Девушка на одной из улиц в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Кто-то из знаменитостей пока только мечтает об отпуске, а кто-то уже вернулся с заслуженного отдыха и вышел на работу. О том, как звезды проводят это лето, они рассказывают в своих микроблогах. Что происходит в Instagram-аккаунтах российских селебрити — в подборке РИА Новости.

Билан празднует трехлетие клипа

Дима Билан отмечает трехлетие своего клипа на песню "Пьяная любовь". Премьера ролика состоялась 3 августа 2018 года. В девятиминутном видео показана свадьба, вышедшая из-под контроля.
© @bilanofficial / YoutubeДима Билан & Polina - "Пьяная любовь"
Дима Билан & Polina - Пьяная любовь
© @bilanofficial / Youtube
Дима Билан & Polina - "Пьяная любовь"
"Честное отображение русской многогранной души. Тут есть все! И свадьба, и родственники, и чудноватые друзья, немного хоррора, и даже тигры", — хвалит ролик певец.

Лазарев отмечает день рождения песни

У Сергея Лазарева тоже есть повод для радости. Четыре года назад вышла его песня "Так красиво". В сторис певец сделал репост из фанатского паблика, где в честь знаменательного события разместили коллаж с кадрами из ролика.
© @lazarevsergey/InstagramСкрин из сторис из Instagram Сергея Лазарева
Скрин из сторис из Instagram Сергея Лазарева
© @lazarevsergey/Instagram
Скрин из сторис из Instagram Сергея Лазарева

Король вспомнил молодость

Не только Лазарев и Билан ностальгируют по ушедшим дням. Филипп Бедросович в сторис опубликовал коллаж. На одном из снимков показано, как Киркоров выглядит сейчас. Другое фото сделано несколько лет назад — на нем певец моложе и прическа у него другая: лицо короля российское эстрады обрамляют густые локоны. Впрочем, судя по кадрам, изменился певец не сильно.
© @fkirkorov/InstagramСкрин из сторис из Instagram Филиппа Киркорова
Скрин из сторис из Instagram Филиппа Киркорова
© @fkirkorov/Instagram
Скрин из сторис из Instagram Филиппа Киркорова
"Назад в будущее", — подписал коллаж исполнитель.

Фастфуд vs. талия

"Я такая сегодня довольная: встала на весы — сбросила все, что наела в отпуске. И в итоге зачем-то обожралась фастфудом", — разоткровенничалась солистка группы Little Big Софья Таюрская в сторис микроблога.
© @sonyatayurskaya/InstagramСкрин из сторис из Instagram Софьи Таюрской
Скрин из сторис из Instagram Софьи Таюрской
© @sonyatayurskaya/Instagram
Скрин из сторис из Instagram Софьи Таюрской

Бузова is back

Ольга Бузова сообщила, что вернулась в Москву. Теледива отдыхала в Греции. Она активно делилась видео и фото из отпуска с фанатами.
© @buzova86/InstagramСкрин из сторис из Instagram Ольги Бузовой
Скрин из сторис из Instagram Ольги Бузовой
© @buzova86/Instagram
Скрин из сторис из Instagram Ольги Бузовой
"Это чисто по-бузовски: после самолета заехать домой, успеть только принять душ и уже выезжать на съемки", — рассказала о своих буднях знаменитость.
Мужчина в маске на станции московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 18:09Шоубиз
Киркоров визжал, а Билан взялся за "оружие": чем звезды поделились в Сети
 
ШоубизДима Билан (Виктор Белан)Ольга БузоваФилипп КиркоровСергей ЛазаревСофья Таюрская
 
 
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