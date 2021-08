https://ria.ru/20210804/instagram-1744325571.html

Фастфуд и ностальгия: о чем звезды говорили в Сети

Фастфуд и ностальгия: о чем звезды говорили в Сети - РИА Новости, 04.08.2021

Фастфуд и ностальгия: о чем звезды говорили в Сети

Кто-то из знаменитостей пока только мечтает об отпуске, а кто-то уже вернулся с заслуженного отдыха и вышел на работу. О том, как звезды проводят это лето, они... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T16:27

2021-08-04T16:27

2021-08-04T16:27

шоубиз

дима билан (виктор белан)

ольга бузова

филипп киркоров

сергей лазарев

софья таюрская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732913368_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_7d5a98c20654ca75ea3eb1b4742a9b70.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Кто-то из знаменитостей пока только мечтает об отпуске, а кто-то уже вернулся с заслуженного отдыха и вышел на работу. О том, как звезды проводят это лето, они рассказывают в своих микроблогах. Что происходит в Instagram-аккаунтах российских селебрити — в подборке РИА Новости. Билан празднует трехлетие клипаДима Билан отмечает трехлетие своего клипа на песню "Пьяная любовь". Премьера ролика состоялась 3 августа 2018 года. В девятиминутном видео показана свадьба, вышедшая из-под контроля. "Честное отображение русской многогранной души. Тут есть все! И свадьба, и родственники, и чудноватые друзья, немного хоррора, и даже тигры", — хвалит ролик певец. Лазарев отмечает день рождения песниУ Сергея Лазарева тоже есть повод для радости. Четыре года назад вышла его песня "Так красиво". В сторис певец сделал репост из фанатского паблика, где в честь знаменательного события разместили коллаж с кадрами из ролика. Король вспомнил молодостьНе только Лазарев и Билан ностальгируют по ушедшим дням. Филипп Бедросович в сторис опубликовал коллаж. На одном из снимков показано, как Киркоров выглядит сейчас. Другое фото сделано несколько лет назад — на нем певец моложе и прическа у него другая: лицо короля российское эстрады обрамляют густые локоны. Впрочем, судя по кадрам, изменился певец не сильно. "Назад в будущее", — подписал коллаж исполнитель. Фастфуд vs. талия"Я такая сегодня довольная: встала на весы — сбросила все, что наела в отпуске. И в итоге зачем-то обожралась фастфудом", — разоткровенничалась солистка группы Little Big Софья Таюрская в сторис микроблога.Бузова is backОльга Бузова сообщила, что вернулась в Москву. Теледива отдыхала в Греции. Она активно делилась видео и фото из отпуска с фанатами. "Это чисто по-бузовски: после самолета заехать домой, успеть только принять душ и уже выезжать на съемки", — рассказала о своих буднях знаменитость.

https://ria.ru/20210727/instagram-1743144755.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дима билан (виктор белан), ольга бузова, филипп киркоров, сергей лазарев, софья таюрская